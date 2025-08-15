ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Պուտինը «հերոսական» է անվանել Ուկրաինայում պայքարող Հյուսիսային Կորեայի զինվորներին իր ուղերձում Քիմ Չեն Ընին
Ի նշան Կորեայի ազատագրման տարելիցի, Պուտինը գովերգում է ԿԺԴՀ զինվորներին՝ նրանց օգնության համար Ուկրաինայում ռուսական ուժերին, ինչպես նաև խորացնում է Մոսկվայի և Պհենյանի միջև կապերը:
Ռուսաստանի Դումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը (ձախ) հյուրընկալվել է Հյուսիսային Կորեայի մայրաքաղաքում՝ չորեքշաբթի, պետական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ։ / AP
August 15, 2025

Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Հյուսիսային Կորեայի զորքերին, որոնք ուղարկվել են Ուկրաինայում կռվելու, անվանել է «հերոսական»՝ նամակում, որը հղել է Կիմ Չեն Ընին, հաղորդում է Հյուսիսային Կորեայի պետական լրատվամիջոցը ուրբաթ օրը։

Նամակը, որը նվիրված էր Կորեայի ազատագրման տարեդարձին ճապոնական տիրապետությունից, Պուտինը հիշատակել է, թե ինչպես են Սովետական Կարմիր բանակի ստորաբաժանումները և Հյուսիսային Կորեայի ուժերը միասին պայքարել Ճապոնիայի գաղութային տիրապետությունը վերջացնելու համար։

«Մարտական բարեկամության, բարի կամքի և փոխօգնության կապերը, որոնք ամրապնդվել են պատերազմի օրերին, մնում են ամուր և հուսալի նույնիսկ այսօր», - գրել է Պուտինը՝ ըստ Հյուսիսային Կորեայի պետական լրատվամիջոցների։

«Սա լիովին ապացուցվեց Հյուսիսային Կորեայի զինվորների հերոսական մասնակցությամբ՝ Կուրսկի մարզի տարածքը ուկրաինական օկուպանտներից ազատագրելու գործում», - նշել է նա՝ ըստ KCNA-ի։

«Ռուս ժողովուրդը հավերժ կհիշի նրանց քաջությունն ու ինքնազոհությունը»։

Պուտինը հավելել է, որ երկու երկրները շարունակելու են «գործել համատեղ և արդյունավետորեն պաշտպանել իրենց ինքնիշխանությունը՝ նպաստելով արդար և բազմաբևեռ աշխարհի կարգի հաստատմանը»։

Ռուսաստանն ու Հյուսիսային Կորեան ավելի սերտ կապեր են հաստատում, և երկու երկրները նախորդ տարի ստորագրել են փոխադարձ պաշտպանության պայմանագիր, երբ Պուտինը այցելել է փակ պետություն։

Ապրիլին Հյուսիսային Կորեան առաջին անգամ հաստատեց, որ իր զինվորական ստորաբաժանում է ուղարկել Ուկրաինայի առաջնագիծ՝ ռուսական զորքերի կողքին։

Հարավային Կորեայի և արևմտյան հետախուզական գործակալությունները հայտնել են, որ Փհենյանը 2024 թվականին ավելի քան 10,000 զինվոր է ուղարկել Ռուսաստանի Կուրսկի մարզ, ինչպես նաև հրետանային արկեր, հրթիռներ և երկար հեռահարության հրթիռային համակարգեր։

Սեուլը հայտնել է, որ մոտ 600 հյուսիսկորեացի զինվոր է զոհվել, իսկ հազարավորները վիրավորվել են՝ կռվելով Ռուսաստանի համար։

«Հիանալի զինվորներ»

Պուտինի նամակը ուղեկցվել է ռուսական պատվիրակության այցով Փհենյան, որտեղ Դումայի խոսնակը շնորհակալություն է հայտնել Կիմին «հիանալի զինվորներ» Ուկրաինա ուղարկելու համար, հաղորդում է KCNA-ն։

Վյաչեսլավ Վոլոդինի պատվիրակությունը ժամանել է հինգշաբթի և ընդունվել է ռազմական պատվո պահակախմբով՝ Կորեայի ազատագրման 80-ամյակի առիթով։

Վոլոդինը շնորհակալություն է հայտնել Կիմին «Կուրսկի ազատագրման գործողություններին հիանալի զինվորներ ուղարկելու համար՝ ուկրաինական ագրեսորներին դուրս մղելու նպատակով», ըստ KCNA-ի։

Նա հավելել է, որ Ռուսաստանը երբեք չի մոռանա հյուսիսկորեացի զինվորներին, «որոնք իրենց կյանքով վճարեցին Ռուսաստանում կռվելու համար»։

Կիմը, իր հերթին, նշել է, որ պատվիրակության այցը կնպաստի «Հյուսիսային Կորեա-Ռուսաստան հարաբերությունների զարգացմանը՝ արդեն նոր մակարդակի վրա»։

Նա նաև նշել է, որ երկու օր առաջ հեռախոսազրույց է ունեցել Պուտինի հետ՝ համաձայնելով ընդլայնել երկկողմ համագործակցությունը և «նվազեցնել շփումները և հաղորդակցությունը պետությունների ղեկավարությունների միջև»։

Զրույցը տեղի է ունեցել երեք օր առաջ՝ ուրբաթ օրը կայանալիք Պուտինի և Թրամփի գագաթնաժողովից առաջ, որը կլինի ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի գործող նախագահների միջև առաջին հանդիպումը 2021 թվականից ի վեր, քանի որ Թրամփը փորձում է միջնորդել Ռուսաստանի ավելի քան երեք տարի տևած պատերազմի ավարտը Ուկրաինայում։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
