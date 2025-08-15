Բրազիլիայի նախկին նախագահ Ժաիր Բոլսոնարոն արդարացում է խնդրել իր դատավարության շրջանակներում, որը մեղադրվում է Լուիս Ինասիու Լուլա դա Սիլվայի 2022 թվականի ընտրություններում հաղթանակը տապալելու նպատակով պետական հեղաշրջման փորձի մեջ։
Գերագույն դատարանին ուղղված իրենց 197 էջանոց պաշտպանության մեջ Բոլսոնարոյի փաստաբանները պնդում էին, որ իրենց պաշտպանյալը «անմեղ է մեղադրական եզրակացության մեջ նշված բոլոր մեղադրանքներում» և որ գոյություն ունի «ապացույցների լիակատար բացակայություն»։
«Նախկին նախագահը չի կատարել որևէ գործողություն, որը նպատակ ուներ կանխելու կամ խոչընդոտելու այն ժամանակ ընտրված նախագահի պաշտոնամուտը», - նշված է դիմումում։
«Ընդհակառակը, նա միշտ պաշտպանել և հաստատել է ժողովրդավարությունը և իրավունքի գերակայությունը»։
70-ամյա Բոլսոնարուն մեղադրվում է ժողովրդավարական պետությունը վերացնելու փորձի, հեղաշրջման կազմակերպման և այլ հանցագործությունների մեջ։
Եթե մեղավոր ճանաչվի, նա կարող է դատապարտվել մինչև 40 տարվա ազատազրկման։ Դատավարությունը նախատեսվում է ավարտել սեպտեմբերին։
Աջակողմյան նախկին առաջնորդը հերքում է մեղադրանքները՝ դրանք անվանելով քաղաքական հետապնդում։
Բոլսոնարուն մնում է տնային կալանքի տակ՝ Գերագույն դատարանի դատավոր Ալեքսանդր դե Մորաեսի որոշմամբ, որը նշել է, որ նա խախտել է սոցիալական մեդիա օգտագործման արգելքը։ Վերջին շաբաթներին նրան պարտադրել են կրել էլեկտրոնային ոտնաշղթա, առգրավել են նրա հեռախոսները և արգելել զանգեր կատարել։
Վեց այլ մեղադրյալներ նույնպես մեղադրվում են՝ զինված հանցավոր կազմակերպություն կազմելու, ժողովրդավարական պետության բռնի վերացման փորձի և հեղաշրջման մեջ։
Գործը միջազգային ուշադրություն է գրավել։ Բոլսոնարուի որդին՝ կոնգրեսական Էդուարդո Բոլսոնարուն, նախաձեռնել է արշավ՝ գործի դատավորներին ձերբակալելու համար։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կապել է Բրազիլական ներմուծման վրա առաջարկվող 50 տոկոս սակագնի և արդարադատության նախարար Մորաեսի դեմ հնարավոր տնտեսական պատժամիջոցների հետ՝ այն անվանելով «կախարդական որս» Բոլսոնարուի դեմ։
ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն նույնպես քննադատել է դատավարությունը։
Բոլսոնարուի աջակիցները պնդում են, որ մեղադրանքները մաս են կազմում նրա քաղաքականապես մեկուսացման ավելի լայն փորձի՝ ապագա ընտրություններից առաջ։
Նրա հակառակորդները նշում են, որ գործը կարևոր փորձություն է Բրազիլիայի ժողովրդավարական կայունության համար՝ 2022 թվականի ընտրություններից հետո տեղի ունեցած անկարգություններից հետո։