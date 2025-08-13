ԱՄՆ դատավորը կարգադրել է մարդասիրական պայմաններ ստեղծել Մանհեթենի դաշնային հաստատությունում, որտեղ ներգաղթյալները հաճախ կալանավորվում են դատարան դիմելուց հետո՝ իրենց արտաքսման որոշումները բողոքարկելու համար։
Նյու Յորքի 26 Federal Plaza շենքի կալանավայրերից լուսանկարներ են հրապարակվել, որոնք ցույց են տալիս ոչ սանիտարական և գերբնակեցված պայմաններ։ ICE պաշտոնյաների կողմից կալանավորված անձանց պահելու վայրում պայմանները վրդովմունք են առաջացրել։
Մանհեթենի դատավոր Լյուիս Կապլանը երեքշաբթի օրը ժամանակավոր արգելք է սահմանել՝ հրահանգելով, որ ոչ մի կալանավոր չպահվի 4.6 քառակուսի մետրից պակաս տարածքում, առանց մաքուր անկողնու և հիգիենիկ պարագաների, կամ զրկվի փաստաբանի հետ մասնավոր զրույցի իրավունքից։
Կապլանը նաև հրահանգել է, որ ICE-ը «չպետք է որևէ կերպ վրեժխնդիր լինի հայցվորից (ներառյալ նրա միգրացիոն գործընթացներում...)՝ այս ժամանակավոր արգելքի ենթադրյալ խախտման վերաբերյալ բողոքելու համար»։
Հարյուրավոր միգրանտներ անցել են այս հաստատության միջով, քանի որ միգրացիոն գործակալները ակտիվացրել են ձերբակալությունները՝ կապված միգրացիոն դատարանի գործընթացների հետ, որոնք տեղի են ունենում քաղաքի կենտրոնում գտնվող երկնաքերում։
Թրամփը, որը իր քարոզարշավի ընթացքում խոստացել էր մեծ թվով միգրանտներ արտաքսել, խրախուսել է իշխանություններին ավելի ագրեսիվ լինել՝ նպատակ ունենալով հասնել տարեկան մեկ միլիոն արտաքսման։
Թրամփի վերադարձից հետո Ներքին անվտանգության գործակալները որդեգրել են մի մարտավարություն, որը խիստ քննադատվել է մարդու իրավունքների խմբերի կողմից՝ սպասելով միգրացիոն դատարանների դրսում և ձերբակալելով միգրանտներին, երբ նրանք ավարտում են ապաստանի լսումները։
«Անօրինական պայմաններ»
Ուրբաթ օրը ներկայացված բողոքում Ամերիկյան քաղաքացիական ազատությունների միությունը և Նյու Յորքի քաղաքացիական ազատությունների հիմնադրամը դատի են տվել Ներքին անվտանգության դեպարտամենտին՝ Սերխիո Մերկադոյի և այլ անհայտ կալանավորների անունից։
Բողոքում նշվում է, որ «միգրանտները պահվում են Մանհեթենի սրտում գտնվող դաշնային շենքի նեղված սենյակներում՝ առանց մահճակալների, բավարար սննդի, հիգիենիկ պարագաների, ցնցուղի հասանելիության կամ փաստաբանների հետ գաղտնի հաղորդակցվելու հնարավորության»։
«Նրանք այս հայցը ներկայացնում են՝ վիճարկելու այս անօրինական պահման պայմանները և փաստաբանների հասանելիության արգելքը», - նշվում է խմբային հայցում։
ACLU-ի Ազգային բանտային նախագծի ավագ փաստաբան Յունիս Չոն նշել է. «Այսօրվա որոշումը հստակ ուղերձ է տալիս. ICE-ը չի կարող մարդկանց պահել բռնարար պայմաններում և զրկել նրանց սահմանադրական իրավունքներից՝ արդար դատավարության և իրավաբանական ներկայացուցչության»։
«Մենք կշարունակենք պայքարել՝ ապահովելու, որ մարդկանց իրավունքները պահպանվեն 26 Federal Plaza-ում և դրանից դուրս»։
Դատավորը կառավարությանը տվել է մինչև օգոստոսի 18-ը՝ բողոքում ներկայացված պահանջներին պատասխանելու համար՝ նախքան նախնական արգելքի վերաբերյալ որոշում կայացնելը։