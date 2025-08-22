Ճապոնական քաղաքը կոչ կանի բոլոր սմարթֆոն օգտագործողներին սահմանափակել էկրանի առջև անցկացրած ժամանակը օրական երկու ժամով՝ աշխատանքից կամ դպրոցից դուրս, ըստ առաջարկվող որոշման, որը չի նախատեսում որևէ պատիժ։
Սահմանափակումը, որը կառաջարկվի կենտրոնական Ճապոնիայի Տոյոակե քաղաքի բոլոր բնակիչների համար, պարտադիր չի լինի, և ավելի մեծ օգտագործման համար որևէ պատիժ չի կիրառվի, ըստ որոշման նախագծի։
Հոգեկան խնդիրների բուժում
Առաջարկի նպատակն է կանխարգելել սարքերի չափազանց օգտագործումը, որոնք առաջացնում են ֆիզիկական և հոգեկան առողջության խնդիրներ, ներառյալ քնի խնդիրներ», - ուրբաթ օրը հայտարարության մեջ ասաց քաղաքապետ Մասաֆումի Կոկին։
Նախագիծը կոչ է անում տարրական դպրոցի աշակերտներին խուսափել սմարթֆոններից երեկոյան ժամը 21:00-ից հետո, իսկ միջնակարգ դպրոցի և ավելի բարձր տարիքի աշակերտներին խորհուրդ է տրվում չօգտագործել դրանք երեկոյան ժամը 10:00-ից հետո։
Քայլը առաջացրեց առցանց արձագանք, շատերը ծրագիրն անիրատեսական անվանեցին։
«Ես հասկանում եմ նրանց մտադրությունը, բայց երկու ժամվա սահմանափակումը անհնար է», - գրել է X սոցցանցում օգտատերերից մեկը։
Մյուսները նշել են, որ սմարթֆոնների օգտագործումը պետք է լինի ընտանիքների կողմից կայացվող որոշում։
Պարտադիր չէ
Զայրացած արձագանքը քաղաքապետին ստիպեց պարզաբանել, որ երկու ժամվա սահմանափակումը պարտադիր չէ՝ ընդգծելով, որ ուղեցույցները «ճանաչում են սմարթֆոնների օգտակարությունը և անփոխարինելիությունը առօրյա կյանքում»։
Որոշումը կքննարկվի հաջորդ շաբաթ, և եթե ընդունվի, ուժի մեջ կմտնի հոկտեմբերին։
2020 թվականին արևմտյան Կագավա շրջանը ընդունեց իր տեսակի մեջ առաջին որոշումը, որը կոչ էր անում երեխաներին սահմանափակել խաղերով շաբաթվա ընթացքում օրական մեկ ժամով և դպրոցական արձակուրդների ընթացքում 90 րոպեով։
Այն նաև առաջարկեց, որ 12-ից 15 տարեկան երեխաներին չպետք է թույլատրվի օգտագործել սմարթֆոններ երեկոյան ժամը 21:00-ից ուշ, իսկ 15-ից 18 տարեկան երեխաների համար այդ սահմանափակումը պետք է բարձրացվի մինչև երեկոյան ժամը 22:00։
Ճապոնացի երիտասարդները աշխատանքային օրերին օրական միջինում մի փոքր ավելի քան հինգ ժամ են անցկացնում առցանց, ըստ Երեխաների և ընտանիքների գործակալության կողմից մարտին հրապարակված հարցման։