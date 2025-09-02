ChatGPT-ի մայր ընկերություն OpenAI-ը որոնում է տեղական գործընկերներ՝ Հնդկաստանում առնվազն 1 գիգավատ հզորությամբ տվյալների կենտրոն հիմնելու համար, երկուշաբթի օրը հաղորդել է Bloomberg News-ը՝ հղում անելով անանուն աղբյուրների։
Microsoft-ի կողմից աջակցվող OpenAI-ը պաշտոնապես գրանցվել է որպես իրավաբանական անձ Հնդկաստանում և սկսել է տեղական թիմ կառուցել։
Օգոստոսին ընկերությունը հայտարարել է, որ նախատեսում է այս տարվա վերջին Նյու Դելիում բացել իր առաջին Հնդկաստանի գրասենյակը՝ ընդլայնելով իր ներկայությունը օգտատերերի բազայի թվով երկրորդ ամենամեծ շուկայում։
Bloomberg News-ի հաղորդմամբ՝ նոր մեծ տվյալների կենտրոն կառուցելու ծրագիրը կարող է մեծ առաջընթաց լինել Ասիայում OpenAI-ի Stargate ապրանքանիշի արհեստական բանականության ենթակառուցվածքների զարգացման համար։
Bloomberg-ը հաղորդել է, որ OpenAI-ի առաջարկած Հնդկաստանում նախագծի տեղանքն ու ժամանակացույցը մնում են անորոշ՝ հավելելով, որ գործադիր տնօրեն Սեմ Ալտմանը կարող է հայտարարել օբյեկտի մասին սեպտեմբերին երկիր կատարելիք իր այցի ժամանակ։
Հունվարին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց Stargate-ի մասին, որը մասնավոր հատվածի ներդրում է արհեստական բանականության ենթակառուցվածքների համար՝ SoftBank-ի, OpenAI-ի և Oracle-ի կողմից ֆինանսավորվող մինչև 500 միլիարդ դոլարի չափով։