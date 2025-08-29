ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Nvidia-ն լավատեսորեն է տրամադրված Blackwell AI չիպերը Չինաստանին վաճառելու հարցում
Nvidia-ի առաջադեմ H20 չիպերի վաճառքը Չինաստան նախկինում սահմանափակվել էր Վաշինգտոնի կողմից ապրիլին, քանի որ ԱՄՆ-ն փորձում էր դանդաղեցնել Պեկինի արհեստական ​​բանականության առաջընթացը։
29 أغسطس 2025

ԱՄՆ արհեստական ​​բանականության չիպերի հսկա Nvidia-ի գործադիր տնօրեն Ջենսեն Հուանգը հայտարարել է, որ բանակցություններ է վարում Թրամփի վարչակազմի հետ՝ Չինաստանին Blackwell չիպեր վաճառելու համար, քանի որ ընկերությունը փնտրում է սահմանափակումներից հետո չինական շուկա մուտք գործելու ուղիներ։

Հուանգը հինգշաբթի օրը Fox Business-ին ասել է, որ «լավատես» է վարչակազմի հետ բանակցությունների վերաբերյալ, բայց հավելել է, որ համաձայնության հասնելու ժամկետ չկա։

«Կարծում եմ, որ զրույցը որոշ ժամանակ կտևի, բայց նախագահ Թրամփը հասկանում է, որ աշխարհի կողմից ամերիկյան տեխնոլոգիական բազայի վրա արհեստական ​​բանականության կառուցումը կօգնի Ամերիկային հաղթել արհեստական ​​բանականության մրցավազքում։ Եվ նա ցանկանում է, որ ամերիկյան տեխնոլոգիաները տարածվեն ամբողջ աշխարհում, որպեսզի ամբողջ աշխարհը կառուցվի ամերիկյան ստանդարտի վրա, ինչպես ԱՄՆ դոլարը համաշխարհային ստանդարտն է», - ասաց Հուանգը։

Nvidia-ի գործադիր տնօրենը նաև քննարկել է իր համոզմունքը, որ արհեստական ​​բանականությունը «կհարստացնի մեր կյանքը», չնայած այն հանգամանքին, որ դա կհանգեցնի որոշ աշխատատեղերի «վերացմանը»։

Հուանգը նշել է, որ արհեստական ​​բանականությունը շատ օգտակար ազդեցություն կունենա բազմաթիվ տարբեր ոլորտների վրա, ինչպիսիք են արտադրողականությունը, ՀՆԱ-ի աճը և նոր գաղափարներ մշակելու կարողությունը։

«Յուրաքանչյուր արդյունաբերական հեղափոխություն հանգեցնում է սոցիալական վարքագծի որոշակի փոփոխության։ Սակայն ես ակնկալում եմ, որ տնտեսությունը շատ լավ կգործի արհեստական ​​բանականության և ավտոմատացման շնորհիվ։ Եվ ես ակնկալում եմ, որ մենք կհարստացնենք մեր կյանքը։ Կյանքի որակը, իհարկե, ժամանակի ընթացքում կբարելավվի։ Որոշ աշխատատեղեր կվերանան։ Շատ աշխատատեղեր կլինեն նոր և հորինված։ Բայց մեկ բան հաստատ է. արհեստական ​​բանականության արդյունքում յուրաքանչյուր աշխատանք կփոխվի», - ասաց Հուանգը։

Քանի որ Nvidia-ի երկրորդ եռամսյակի եկամուտները ցույց տվեցին, որ Չինաստանում H20 չիպերի վաճառք չի եղել, Հուանգն ասաց, որ ընկերությունը դեռևս պատվերներ չի ստացել՝ հավելելով. «բայց մենք հույս ունենք պատվերների»։

«H20-ը իսկապես հիանալի ապրանք է։ Գնային կատարողականը, դրա ծախսարդյունավետությունը և արհեստական ​​բանականության տոկեններ ստեղծելու ունակությունը իսկապես հիանալի են», - հավելեց Հուանգը։

Nvidia-ի առաջադեմ H20 չիպերի վաճառքը Չինաստան նախկինում սահմանափակվել էր Վաշինգտոնի կողմից ապրիլին՝ Պեկինի հետ տեխնոլոգիական պատերազմի սրման արդյունքում։

Այնուամենայնիվ, ԱՄՆ-ն անցյալ ամիս փոխեց իր ընթացքը՝ խոստանալով վերացնել լիցենզավորման սահմանափակումները՝ վաճառքը թույլատրելու համար։

Մյուս կողմից, Պեկինը, ըստ տեղեկությունների, կոչ է արել տեղական ընկերություններին խուսափել Nvidia-ի H20 պրոցեսորների օգտագործումից, մասնավորապես՝ կառավարության հետ կապված նպատակներով։

Blackwell-ը Nvidia-ի ամենահայտնի արհեստական ​​ինտելեկտի չիպերից մեկն է։ Վերջին եռամսյակում Nvidia-ի առաջադեմ չիպի վաճառքը տարեկան կտրվածքով աճել է 17 տոկոսով։

«Blackwell-ը այն արհեստական ​​ինտելեկտի հարթակն է, որին աշխարհը սպասում էր, որը ապահովում է բացառիկ սերնդային թռիչք. Blackwell Ultra-ի արտադրությունը մեծ արագությամբ աճում է, և պահանջարկը անսովոր է», - ասաց Հուանգը ֆինանսական հաշվետվության մեջ։

