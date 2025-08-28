Հոլիվուդյան աստղեր Բրեդ Փիթը, Խոակին Ֆենիքսը, Ռունի Մարան, Ջոնաթան Գլեյզերը և Ալֆոնսո Կուարոնը միացել են Կաութեր Բեն Հանիայի «Հինդ Ռաջաբի ձայնը» ֆիլմին որպես գործադիր պրոդյուսերներ՝ էլ ավելի խթանելով Գազայում նկարահանվող դրաման սեպտեմբերի 3-ին Վենետիկի կինոփառատոնում կայանալիք համաշխարհային պրեմիերայից առաջ։
Ֆիլմը վերստեղծում է վեցամյա Հինդ Ռաջաբի վերջին ժամերը, ով 2024 թվականի հունվարին Գազա քաղաքից փախչելու ժամանակ իսրայելական ուժերի կողմից գնդակներից պատառոտված մեքենայից Կարմիր մահիկի կամավորների որոնվելուց հետո փրկվել է։ Հինդը հետագայում մահացած է գտնվել։ Ֆիլմում օգտագործվում են Հինդի հուսահատ հեռախոսազանգերի ձայնագրություններ, երբ փրկարարները փորձում էին կապ հաստատել նրա հետ։
Իսրայելը պնդում էր, որ այդ ժամանակ տարածքում զորքեր չուներ, սակայն The Washington Post-ի և Sky News-ի անկախ հետաքննությունները հաստատեցին իսրայելական տանկերի առկայությունը: Al Jazeera-ն ընտանիքի մեքենայում հայտնաբերել է 335 փամփուշտի անցք:
«Ես չեմ կարող ընդունել մի աշխարհ, որտեղ ոչ ոք չի արձագանքում երեխայի օգնության կանչին: Կինոն կարող է պահպանել հիշողությունը: Կինոն կարող է դիմադրել մոռացությանը: Թող Հինդ Ռաջաբի ձայնը լսելի լինի», - ասաց Բեն Հանիան, որը անցյալ տարի «Օսկար»-ի էր առաջադրվել «Չորս դուստրեր» ֆիլմի համար:
Ֆիլմի պրոդյուսերներն են Նադիմ Չեյխրուհան (Mime/Tanit Films), Օդեսա Ռեյը (RaeFilm Studios) և Ջեյմս Ուիլսոնը (JW Films): Ֆիլմի տարածումը Եվրոպայում իրականացնում է The Party Film Sales-ը, իսկ Հյուսիսային Ամերիկայում՝ CAA Media Finance-ը:
Վենետիկի պրեմիերան կկայանա այն ժամանակ, երբ փառատոնի ֆոնին գերիշխող կլինի Գազայի պատերազմը։
Վենետիկի 82-րդ կինոփառատոնը բացվեց այս շաբաթ Հոլիվուդյան աստղերի ավանդական շքերթով: Գազայում տեղի ունեցած ցեղասպանությունը աչքի էր ընկնում թե՛ կարմիր գորգի վրա, թե՛ դրանից դուրս: Պաղեստինամետ ցուցարարները հավաքվել էին Լիդոյում՝ կոչ անելով դադարեցնել Իսրայելի կողմից իրականացվող կոտորածը: Կինոգործիչներն ու արվեստագետները լուսաբանեցին պաղեստինցիների ծանր վիճակը: