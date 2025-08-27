Սուդանի առողջապահության նախարարությունը երեքշաբթի օրը հայտարարեց, որ մեկ շաբաթվա ընթացքում գրանցվել է խոլերայի 1210 նոր դեպք, այդ թվում՝ 36 մահ։
Նախարարության հայտարարության մեջ նշվում է, որ նոր դեպքերի շնորհիվ խոլերայի դեպքերի ընդհանուր թիվը հասել է 102,831-ի, այդ թվում՝ 2,561 մահ՝ 2024 թվականի օգոստոսի բռնկումից ի վեր։ Վարակները, հավելվում է, նվազել են որոշ նահանգներում, իսկ աճել՝ մյուսներում՝ առանց նշելու, թե որ նահանգներում։
Օգոստոսի 6-ին Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը (ԱՀԿ) հաստատել է խոլերայի դեպքերը Սուդանի բոլոր 18 նահանգներում։
Սուդանում առողջապահական աղետները տեղի են ունենում բանակի և արագ աջակցության ռազմականացված ուժերի միջև քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում, որը շարունակվում է 2023 թվականի ապրիլից։
Հակամարտությունը տասնյակ հազարավոր մարդկանց մահվան պատճառ է դարձել, իսկ միլիոնավոր մարդիկ՝ տեղահանված։