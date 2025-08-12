Տեխնոլոգիական միլիարդատեր Իլոն Մասկը մեղադրել է Apple-ին հակամենաշնորհային օրենսդրության խախտումներ կատարելու մեջ՝ ենթադրաբար անհնար դարձնելով OpenAI-ից բացի որևէ այլ արհեստական բանականության ընկերության համար App Store-ի վարկանիշային աղյուսակում առաջին տեղը զբաղեցնելը, դա անվանելով «անվիճելի հակամենաշնորհային խախտում»։
«xAI-ը անհապաղ իրավական գործողություններ կձեռնարկի», - ասաց Մասկը երկուշաբթի օրը X սոցցանցի գրառման մեջ։
xAI-ը, Apple-ը և OpenAI-ը անմիջապես չեն արձագանքել Reuters-ի մեկնաբանություններին։
Ավելի վաղ օրը Tesla-ի ղեկավար Մասկը կասկածի տակ էր դրել iPhone արտադրողի App Store-ի կողմից հավելվածների լուսաբանման գործելակերպը։
«Հեյ @Apple App Store, ինչո՞ւ եք հրաժարվում X-ը կամ Grok-ը տեղադրել ձեր «Պարտադիր ունենալ» բաժնում, երբ X-ը աշխարհի թիվ 1 լրատվական հավելվածն է, իսկ Grok-ը՝ բոլոր հավելվածների մեջ 5-րդը։ Դուք քաղաքականություն եք խաղում՞», - ասաց Մասկը սոցցանցի իր մեկ այլ գրառման մեջ։