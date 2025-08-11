ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Չինաստանը ներկայացրեց առաջին մարդանման ռոբոտների խանութը՝ արհեստական բանականության ոլորտում
Խանութում ներկայացված են ավելի քան 100 մոդելներ, որոնք կատարում են տարբեր գործողություններ, մինչդեռ Չինաստանը ձգտում է համաշխարհային առաջատար դառնալ արհեստական բանականության ոլորտում՝ 137 միլիարդ դոլարի ֆինանսավորում ներգրավելով։
Ցանկանո՞ւմ եք ռոբոտ-շախմատային զույգ՝ ձեր քայլերը ստուգելու համար: Գուցե ռոբոտ-շուն: Կամ ֆիզիկոս Ալբերտ Այնշտայնի իրական չափի կրկնօրինակը, որը կարող է ձեզ սովորեցնել նրա հարաբերականության տեսությունները:

Սրանք 100-ից ավելի ռոբոտներից մի քանիսն են, որոնք կվաճառվեն Պեկինում ուրբաթ օրը բացված նոր խանութում, որտեղ ներկայացված են ավելի քան 40 չինական ապրանքանիշերի, ինչպիսիք են Ubtech Robotics-ը և Unitree Robotics-ը, մարդակերպ մոդելներ:

Խանութը Չինաստանի առաջիններից մեկն է, որը վաճառում է մարդանման և սպառողական կողմնորոշմամբ ռոբոտներ, ինչը արտացոլում է երկրի ձգտումը՝ առաջատար դիրք գրավելու արհեստական բանականության և ռոբոտաշինության ոլորտում։

Գտնվելով Իչժուանի ռոբոտաշինության արդյունաբերական այգում, այն ցուցադրում է ավելի քան 50 ռոբոտ 7 հիմնական կատեգորիաներից, այդ թվում՝ բժշկական, արդյունաբերական, բիոնիկ և մարդակերպ, ըստ պետական «Global Times.»-ի։

«Եթե ռոբոտները պետք է մուտք գործեն հազարավոր տնային տնտեսություններ, միայն ռոբոտաշինական ընկերությունների վրա հույսը դնելը բավարար չէ», - չորեքշաբթի օրը ասաց խանութի տնօրեն Վան Իֆանը, ընդգծելով սպառողների համար անհատականացված լուծումների անհրաժեշտությունը։

Խանութը որպես «4S» նկարագրելով՝ առաջարկելով վաճառքի, պահեստամասերի, սպասարկման և ստուգման ծառայություններ, ինչպես ավտոմեքենաների վաճառքի սրահներում, Վանն ասաց, որ ռոբոտների գները տատանվում են 2000 յուանից (278.33 ֆունտ ստերլինգ) մինչև մի քանի միլիոն յուան։

Ցուցադրված ռոբոտների թվում են պարող ռոբոտ շներ, մարդանման ռոբոտներ, որոնք բաժանում են ավանդական չինական դեղամիջոցներ և ռոբոտներ, որոնք կարող են շրջել նրբաբլիթներ, սուրճ պատրաստել, բասկետբոլ նետել, նկարել կամ հաղթահարել խոչընդոտների մրցուղիներ: Կա նույնիսկ Ալբերտ Այնշտայնի կրկնօրինակը:

Խանութի բացումը համընկնում է 2025 թվականի Համաշխարհային ռոբոտաշինության համաժողովի հետ, որը տեղի կունենա օգոստոսի 8-ից 12-ը, որտեղ կներկայացվի ավելի քան 1500 ապրանք և 100-ը ավելի քան 200 տեղական և միջազգային ընկերություններից։

Ռոբոտաշինության վրա Չինաստանի կենտրոնացումը նպատակ ունի լուծել այնպիսի մարտահրավերներ, ինչպիսիք են բնակչության ծերացումը և աճի դանդաղումը։

Վերջին տարվա ընթացքում ոլորտը խթանվել է 20 միլիարդ դոլարից ավելի առատաձեռն սուբսիդիաներով, մինչդեռ Պեկինը նախատեսում է մեկ տրիլիոն յուան (137 միլիարդ դոլար) ֆոնդ՝ արհեստական բանականության և ռոբոտաշինության ստարտափներին աջակցելու համար։

