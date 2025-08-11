ՄՇԱԿՈՒՅԹ
1-րդ րոպե ընթերցելու
Չինաստանը արձակեց Geely-04 արբանյակը
Չինական ավտոմոբիլային ընկերությունը նախատեսում է 11 արբանյակ տեղակայել մեքենաների միջև կապի ծառայությունների համար
August 11, 2025

Չինաստանը շաբաթ օրը հրթիռ է արձակել, որը իր արևելյան Շանդոնգ նահանգից Geely-04 արբանյակների համաստեղությունը տեղափոխել է նախատեսված ուղեծիր։

Smart Dragon-3 հրթիռը ծովից արձակվել է տեղական ժամանակով ժամը 00:31-ին (ուրբաթ՝ ժամը 16:31 GMT) Ռիժաո քաղաքի մոտ, հայտնել է պետական «Xinhua» լրատվական գործակալությունը։

Ծովափնյա արձակման առաքելությունն իրականացրել է Թայյուանի արբանյակային արձակման կենտրոնը։

11 կապի արբանյակները արձակվել են չինական ավտոմեքենաների արտադրող Geely Automotive-ի համար՝ մեքենաների միջև կապի ծառայությունների, ինչպես նաև օվկիանոսի դիտարկման համար։

Առաջարկ

Geely-ի արբանյակային ծրագիրը գործարկվում է նրա աէրոտիեզերական ճյուղի՝ Geespace-ի կողմից, որը ստեղծվել է 2018 թվականին՝ ինքնավար վարորդական տեխնոլոգիաներին, բարձր ճշգրտությամբ դիրքորոշմանը և գլոբալ կապին աջակցող ցածր Երկրի ուղեծրի (LEO) համաստեղություն մշակելու համար։

Ընկերությունը նպատակ ունի մինչև 2025 թվականի վերջը տեղակայել մոտ 72 արբանյակ՝ գրեթե 6000 արբանյակից բաղկացած ցանցի երկարաժամկետ ծրագրերով։

Այս ջանքերը առևտրային տիեզերքի և առաջադեմ կապի ոլորտում Չինաստանի ավելի լայն առաջխաղացման մի մասն են, որտեղ թե՛ պետական, թե՛ մասնավոր ընկերությունները արագացնում են արբանյակների արձակումները նավիգացիայի, ինտերնետի և Երկրի դիտարկման ծառայությունների համար։

