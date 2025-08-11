ՄՇԱԿՈՒՅԹ
2-րդ րոպե ընթերցելու
ChatGPT-ին կարող է մուտք գործել անձնական ֆայլեր, ուղարկել վնասակար ծրագրեր կամ տալ կեղծ խորհուրդներ
Կիբերանվտանգության Zenity ընկերությունը պնդել է, թե ինչպես կարող է կոտրված ChatGPT-ն գաղտնի առաջարկել վնասակար ծրագրեր, տալ կեղծ խորհուրդներ կամ մուտք գործել անձնական ֆայլեր։
ChatGPT-ին կարող է մուտք գործել անձնական ֆայլեր, ուղարկել վնասակար ծրագրեր կամ տալ կեղծ խորհուրդներ
August 11, 2025

Իսրայելական կիբերանվտանգության ընկերությունը բացահայտել է OpenAI-ի ChatGPT-ում առկա կարևոր անվտանգության թերություն, որը կարող է թույլ տալ հաքերներին ներխուժել օգտատերերի հաշիվներ՝ առանց որևէ սեղմման կամ օգտատիրոջ որևէ գործողության, հաղորդում են The Jerusalem Post-ը և Ynetnews-ը։

Այս շաբաթ ԱՄՆ-ում կայացած Black Hat 2025 կոնֆերանսում ելույթ ունենալով՝ Zenity-ի համահիմնադիր և տեխնիկական տնօրեն Միխայիլ Բարգուրին ցուցադրեց այն, ինչ նա անվանեց աշխարհի ամենատարածված արհեստական բանականության չաթբոտի դեմ առաջին «զրոյական սեղմման» էքսպոլիտը։

Հարձակման համար անհրաժեշտ է միայն զոհի էլեկտրոնային փոստի հասցեն, որը հաճախ հեշտ է ստանալ, անցյալ և ապագա չաթերին, Google Drive-ի նման կապակցված ծառայություններին լիարժեք մուտք գործելու և նույնիսկ արհեստական բանականությանը հաքերի անունից գործելու թույլտվություն տալու համար։

ՀարաբերականTRT Global - ChatGPT giving teens dangerous advice on drugs, alcohol and suicide: study

Ցուցադրական ցուցադրության ժամանակ Zenity-ն ցույց տվեց, թե ինչպես կարող է վարակված ChatGPT-ն գաղտնի առաջարկել վնասակար ծրագրերի ներբեռնումներ, տրամադրել կեղծ բիզնես խորհուրդներ կամ արդյունահանել անձնական ֆայլեր կապված հաշիվներից։

Առաջարկ

Նմանատիպ խոցելիություններ հայտնաբերվել են նաև Microsoft-ի Copilot Studio-ում, Salesforce Einstein-ում, Google Gemini-ում և արհեստական բանականության գործակալների այլ գործիքներում, որոնք հնարավորություն են տվել ամեն ինչի՝ CRM տվյալների բազայի արտահոսքից մինչև տվյալների գողություն։

Zenity-ն հայտնել է, որ OpenAI-ը և Microsoft-ը թողարկել են Swift թարմացումներ, սակայն որոշ մատակարարներ այս արդյունքները որակել են որպես «նախատեսված վարքագիծ»։

Բարգուրին զգուշացրել է, որ ժամանակակից արհեստական բանականության գործակալներն այժմ բացում են թղթապանակներ, ուղարկում ֆայլեր և մուտք են գործում օգտատերերի էլեկտրոնային նամակներ՝ ստեղծելով այն, ինչ նա նկարագրել է որպես «հարձակվողների համար դրախտ՝ անվերջ մուտքի կետերով»։

ՀարաբերականTRT Global - AI gone rogue? ChatGPT defies human instructions, refuses to shut down
Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us