Չինաստանը մեծ ներդրումներ է կատարել Տիբեթում
Չինաստանը իր վիճահարույց հսկողությունը տարածել է Տիբեթի անապատային տարածքների վրա՝ օգտագործելով արհեստական ինտելոպով աշխատող ռոբոտ-այծքաղ՝ վտանգված տեսակները դիտարկելու համար։
9 hours ago

Տիբեթի գայլերի համար Չինաստանի առաջին «ռոբոտ-այծքաղը» կարող է նույնքան ախորժելի թվալ, որքան անդունդային տունդրայում թափառող իրական նախիրները, բայց «արարածը» Պեկինի աճող հսկողության մաս է կազմում, որն այժմ հասնում է նույնիսկ ամենահեռավոր վայրերը։

Նրա եղջերուի նման աչքերը և խիտ շագանակագույն մորթին ռոբոտ-այծքաղը գրեթե անտարբեր են դարձնում իրական այծքաղից, քանի որ 5G և արհեստական բանականությամբ ինտեգրված խաբեբան իր սենսորներով սկանավորում է Հոհ Սիլ սարահարթը, ցույց են տալիս Չինաստանի պետական «Սինհուա» լրատվական գործակալության կադրերը։

Xinhua-ի, Չինաստանի գիտությունների ակադեմիայի և Հանչժոուում գտնվող DEEP Robotics-ի կողմից մշակված ռոբոտ-այծքաղը հագեցած է 5G կապի և արհեստական բանականության տեսողական համակարգերով, որոնք հնարավորություն են տալիս իրական ժամանակում վերահսկել Տիբեթի համար էնդեմիկ վտանգված տեսակների միգրացիան, սնվելը և զուգավորման վարքագիծը։

Չինաստանի ներդրումները Տիբեթում

Չինաստանը իր ռոբոտաշինության ոլորտին առաջարկում է տասնյակ միլիարդավոր սուբսիդիաներ և հյուրընկալել է 2025 թվականի Համաշխարհային ռոբոտաշինության համաժողովը, որն ավարտվել է երեքշաբթի օրը։

Չինաստանի կառավարության փաստաթղթերի համաձայն՝ 5G-ն Տիբեթ է ժամանել 2019 թվականին, իսկ հարավարևմտյան տարածաշրջանը 2022 թվականին հասել է 1 միլիոն օգտագործողի։ Պետական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ 2023 թվականի վերջին Գոգմո քաղաքում 5G բազային կայանի կառուցման ավարտով Տիբեթի յուրաքանչյուր շրջան ծածկվել է։

Չինական պետական լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների համաձայն՝ Տիբեթի 5G ենթակառուցվածքը, բացի կենդանի պատկերների փոխանցումից և հազվագյուտ այծքաղների տեսակների վերաբերյալ տվյալների հետևումից, այժմ աջակցում է արհեստական բանականության կիրառությունների աճող շրջանակին՝ սկսած փոքր անօդաչու թռչող սարքերից, որոնք կարող են գործել ռադարների համար անթափանց տարածքներում, մինչև հեռաբժշկական խորհրդատվություններ և խելացի յակերի արածեցման տեխնոլոգիաներ։

Չինաստանը մեծ ներդրումներ է կատարել Տիբեթում՝ մեծացնելով երբեմն անհանգիստ տարածաշրջանի դերը նախագահ Սի Ցզինպինի «Մեկ գոտի, մեկ ճանապարհ» առաջատար ենթակառուցվածքային նախաձեռնության մեջ՝ ամրապնդելով իր առևտրային կապերը Կենտրոնական Ասիայի հետ, միաժամանակ խստացնելով իր բնակչության նկատմամբ վերահսկողությունը և ընդլայնելով Պեկինի թվային հետքը հարևան մրցակից Հնդկաստանի նկատմամբ։

