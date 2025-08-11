ԱՇԽԱՐՀ
Կոլորադոյի բանտը տարհանվել է անտառային հրդեհի պատճառով
Պաշտոնյաները հայտնել են, որ ավելի քան 1000 հրշեջներ պայքարում են կրակի դեմ և պայքարում այն ​​զսպելու համար Կոլորադո 13-ից արևմուտք և շրջանային ճանապարհ 5-ից հյուսիս։
Կոլորադոյի բանտը տարհանվել է անտառային հրդեհի պատճառով
Երեք հրշեջային մարտիկ վիրավորվել է, այդ թվում՝ մեծ վնասվածքներով բատալիոնի հրամանատարը, ում պիկապը շրջվել է կտրուկ լանջին։ / AP
Կոլորադոյում բանտը տարհանվել է, քանի որ նահանգի պատմության մեջ ամենամեծ անտառային հրդեհներից մեկը շարունակում էր տարածվել։ Իշխանությունները զգուշացրել էին հեռավոր շրջանների բնակիչներին պատրաստ լինել կիրակի օրը տարհանվելու, քանի որ ուժեղ քամիները և ցածր խոնավությունը կարող են տարածել կրակը։

Լեռնային շրջանների համայնքների համար տարհանման հրամաններ են տրվել, քանի որ Լիի հրդեհը, որի միայն վեց տոկոսն է վերահսկվել, Գարֆիլդ և Ռիո Բլանկո շրջաններում այրել է ավելի քան 433 քառակուսի կիլոմետր (167 քառակուսի մղոն): Մինչ օրս տուժածների կամ կառուցվածքային վնասների մասին տեղեկություններ չեն հաղորդվել:

Կոլորադոյի ուղղիչ հաստատությունների վարչությունը հայտարարության մեջ նշել է, որ շաբաթ օրը «զգուշության առատությունից ելնելով» Ռայֆլ ուղղիչ կենտրոնից անվտանգ տարհանվել է 179 բանտարկյալ։

Նրանք ժամանակավորապես տեղափոխվել են մոտ 240 կիլոմետր (150 մղոն) հեռավորության վրա գտնվող Բուենա Վիստա ուղղիչ համալիր, ըստ վարչության։

Լի հրդեհը, որը տարածվում է ծառերի և թփերի միջով՝ Դենվերից մոտ 400 կիլոմետր (250 մղոն) արևմուտք, այժմ Կոլորադոյի պատմության մեջ վեցերորդ ամենամեծ հրդեհն է, ըստ Կոլորադոյի հրդեհների կանխարգելման և վերահսկման բաժնի։

Ավելի քան հազար հրշեջ պայքարում են կրակի դեմ՝ աշխատելով պահել այն Կոլորադո 13-ի արևմուտքում և Քաունթի Ռոուդ 5-ի հյուսիսում, ըստ պաշտոնյաների։

Առողջապահական պաշտոնյաները ծխի հետ կապված օդի որակի նախազգուշացումներ են տվել Լի հրդեհից և 60 քառակուսի կիլոմետր (23 քառակուսի մղոն) Էլք հրդեհից, որը այրվում է հենց արևելքում։

Հարավային Կալիֆորնիայում հրշեջները հասել են 62 տոկոսի զսպման 20 քառակուսի կիլոմետր (8 քառակուսի մղոն) Կանյոն հրդեհի վրա, որը ստիպել է տարհանումներ և ոչնչացրել յոթ կառույց՝ հինգշաբթի օրը Լոս Անջելեսի և Վենտուրա շրջանների սահմանին բռնկվելուց հետո։

Երեք հրշեջներ վնասվածքներ են ստացել, այդ թվում՝ բատալիոնի ղեկավար, որը լուրջ վնասվածք է ստացել, երբ իր բեռնատար մեքենան շրջվել է կտրուկ տեղանքում։

Գիֆորդ հրդեհը, որը Կալիֆորնիայի այս տարվա ամենամեծ հրդեհն է, այրել է առնվազն 466 քառակուսի կիլոմետր (180 քառակուսի մղոն) Սանտա Բարբարա և Սան Լուիս Օբիսպո շրջաններում՝ օգոստոսի 1-ին բռնկվելուց հետո։ Կիրակի օրը այն զսպված էր 21 տոկոսով։

