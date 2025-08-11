Հյուսիսային Պակիստանում երկուշաբթի վաղ առավոտյան հողաշարժի հետևանքով առնվազն յոթ մարդ է զոհվել, երբ աշխատողները փորձում էին վերականգնել ջրամատակարարումը, հայտնել է պաշտոնյան։
Դանիոր քաղաքում, Գիլգիթ-Բալտիստան շրջանում, վերջին ջրհեղեղների հետևանքով վնասված ջրատարի վերականգնման աշխատանքների ժամանակ երեք մարդ էլ վիրավորվել է, տեղեկացրել է տեղական կառավարության խոսնակ Ֆաիզաուլլահ Ֆարակը։
Փրկարարները ժամեր շարունակ պայքարել են՝ զոհվածներին և վիրավորներին փլատակներից դուրս բերելու համար։
Գեղատեսիլ Գիլգիթ-Բալտիստան շրջանը, որտեղ գտնվում են 8,000 մետրից բարձր հինգ գագաթներ, հունիսի վերջից պայքարում է անձրևների և ջրհեղեղների հետևանքների դեմ։ Դրանց հետևանքով 17 մարդ է զոհվել, իսկ տասնյակ զբոսաշրջիկներ, այդ թվում՝ տեղական հեռուստատեսության հաղորդավար, համարվում են անհետ կորած։
Կիրակի օրը սառցադաշտային լճի հանկարծակի հոսքը (GLOF) քշել է Կարակորամ մայրուղու մի մասը, որը կապում է Պակիստանը հարևան Չինաստանի հետ, ինչպես նաև ավերել է մի քանի տներ և պետական շենքեր։
Ամբողջ երկրում հունիսի 26-ից սկսած անձրևների հետ կապված պատահարների հետևանքով ավելի քան 300 մահվան դեպք է գրանցվել, իսկ 700-ից ավելին՝ վիրավորվել, ըստ Ազգային աղետների կառավարման մարմնի։
Մուսոնային անձրևները սովորաբար ավերածություններ են առաջացնում Հարավային Ասիայի երկրներում, սակայն կլիմայական փոփոխությունների ազդեցությունը, ներառյալ սառցադաշտերի հալումը, վերջին տարիներին մեծացրել է դրանց ինտենսիվությունն ու անկանխատեսելիությունը։