Իսրայելը սպանել է «Al Jazeera»-ի 5 թղթակիցների՝ Գազայի արևմուտքում գտնվող «Ալ-Շիֆա» հիվանդանոցի մոտ լրագրողների վրանի վրա հարձակման ժամանակ։
Քաթարի հեռուստաալիքը մեջբերել է Գազայի «Ալ-Շիֆա» բժշկական համալիրի տնօրենին, որն ասել է. ««Al Jazeera»-ի թղթակիցներ Անաս ալ-Շարիֆը և Մոհամեդ Քրայքեան նահատակվել են իրենց վրանի վրա Իսրայելի կողմից հասցված հարվածի հետևանքով»։
«Al Jazeera»-ն կիրակի օրը նաև հաստատել է, որ հարվածի հետևանքով մահացել է «Al Jazeera»-ի մեկ այլ արաբ թղթակից՝ Մոհամեդ Քրեյքեն, և երկու այլ օպերատորներ՝ Իբրահիմ Զահերը և Մոհամեդ Նուֆալը։
«Al Jazeera»-ի արաբ լրագրող Անաս ալ-Շարիֆը և Մոհամեդ Քրեյքեն սպանվել են Գազայի հատվածի վրա Իսրայելի կողմից իրականացված հարձակման ժամանակ, ինչպես նաև օպերատորներ Իբրահիմ Զահերը և Մոհամեդ Նուֆալը։
Իսրայելը նաև հաստատել է, որ սպանել է թղթակցին՝ անհիմն պնդելով, որ նա ՀԱՄԱՍ-ի ղեկավարներից է։
Սպանությունից մի քանի րոպե առաջ ալ-Շարիֆը, որը սկզբից լուսաբանում էր Իսրայելի ցեղասպանությունը Գազայում, կարծես թե հաղորդել է իր կյանքը խլած հարվածի մասին։
«Անդադար ռմբակոծություն… Երկու ժամ շարունակ Իսրայելի ագրեսիան ուժեղացել է Գազա քաղաքում», - X-ի սոցցանցում ասաց ալ-Շարիֆը։
Մի քանի րոպե անց այլ թղթակիցները հայտարարեցին նրա մահվան մասին, նախքան «Al Jazeera» կհաստատեր դա։
Ալ-Շարիֆի վերջին ուղերձը
Մահից հետո նրա X հաշվի կառավարիչները հրապարակեցին նրա կտակը, որում նա խնդրում էր Աստծուն ընդունել իրեն նահատակների շարքում և ներել իր անցյալի մեղքերը։
«Ես հույս ունեի, որ Աստծվածը կերկարաձգի իմ կյանքը, մինչև ես կարողանայի վերադառնալ իմ ընտանիքի և սիրելիների հետ մեր հայրենի քաղաք՝ օկուպացված Ասկալոն, «Մաջդալ»։ Բայց Աստծու կամքը հաղթեց, և Նրա հրամանագիրը կատարվեց։ Ես ապրեցի ցավը բոլոր մանրամասներով և բազմիցս համտեսեցի կորուստն ու վիշտը։ Այնուամենայնիվ, ես ոչ մի օր չհապաղեցի ճշմարտությունը փոխանցել այնպես, ինչպես կա՝ առանց աղավաղման կամ կեղծիքի, հույս ունենալով, որ Աստվածը կվկայի նրանց մասին, ովքեր լռեցին, ովքեր ընդունեցին մեր սպանությունը և ովքեր պաշարեցին մեր շունչը՝ անտարբեր մեր երեխաների և կանանց մնացորդների նկատմամբ», - ասաց ալ-Շարիֆը իր կտակում։
Իր կտակում նա արաբական և մուսուլմանական աշխարհին վստահեց Պաղեստինը և նրա ժողովուրդը և կոչ արեց նրանց չլռել և լինել այն կամուրջը, որը կազատի պաղեստինցիներին։
Նա նաև աշխարհին վստահեց իր ընտանիքը, այդ թվում՝ մորը, կնոջը, որդուն և դստերը։
«Մի՛ մոռացեք Գազայի մասի։ Եվ մի՛ մոռացեք ինձ ձեր արդար աղոթքներում՝ ներման և ընդունման համար», - ասաց ալ-Շարիֆը։
Ալ-Շարիֆի սպանության հետևանքով մահացել է ևս 6 մարդ, որոնցից 5-ը լրագրողներ էին։
5 լրագրողների սպանության հետևանքով Իսրայելի կողմից Գազայում 2023 թվականի վերջից ի վեր տեղի ունեցած կոտորածի հետևանքով լրագրողների զոհերի թիվը հասցվեց 237-ի։