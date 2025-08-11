Նոր Զելանդիան քննարկում է Պաղեստինի պետության ճանաչման հարցը, երկուշաբթի օրը հայտարարել է արտգործնախարար Ուինսթոն Փիթերսը։
Վարչապետ Քրիստոֆեր Լուքսոնի կաբինետը պաշտոնական որոշում կկայացնի սեպտեմբերին և կներկայացնի կառավարության մոտեցումը ՄԱԿ-ի առաջնորդների շաբաթվա ընթացքում, ասել է նա։
Վերջին շաբաթներին մի շարք երկրներ, այդ թվում՝ Ավստրալիան, Մեծ Բրիտանիան և Կանադան, հայտարարել են, որ սեպտեմբերին կայանալիք ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայում կճանաչեն Պաղեստինի պետությունը։
ԱԳ նախարար Փիթերսն ասել է, որ չնայած Նոր Զելանդիայի որոշ մտերիմ գործընկերներ որոշել են ճանաչել Պաղեստինի պետությունը, Նոր Զելանդիան ունի անկախ արտաքին քաղաքականություն։
«Մենք մտադիր ենք ուշադիր կշռադատել հարցը, ապա գործել Նոր Զելանդիայի սկզբունքներին, արժեքներին և ազգային շահերին համապատասխան», - ասաց ԱԳ նախարար Փիթերսը։
Կառավարությունը պետք է կշռադատի, թե արդյոք բավարար առաջընթաց է գրանցվել Պաղեստինյան տարածքները Նոր Զելանդիայի համար կենսունակ և օրինական պետություն դառնալու ուղղությամբ։
«Նոր Զելանդիան որոշ ժամանակ է՝ հստակ ցույց է տվել, որ Պաղեստինյան պետության ճանաչումը մեր կողմից ժամանակի հարց է, այլ ոչ թե «եթե»-ի», - ասաց ԱԳ նախարար Փիթերսը։
Ավստրալիայի վարչապետ Էնթոնի Ալբանեզը հայտարարեց, որ իր երկիրը կճանաչի Պաղեստինի պետությունը սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայում։
«Ավստրալիան կճանաչի պաղեստինցի ժողովրդի սեփական պետություն ունենալու իրավունքը։ Այստեղ կա հնարավորություն, և Ավստրալիան կաշխատի միջազգային հանրության հետ՝ այն օգտագործելու համար», - ասաց Ավստրալիայի վարչապետը լրագրողներին՝ հավելելով, որ դա խաղաղության «մշտական» լինելու միակ ճանապարհն է։
Մի քանի երկրներ, այդ թվում՝ Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան և Կանադան, հայտարարել են պաղեստինցիների պետականությունը 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից ճանաչելու ծրագրերի մասին։