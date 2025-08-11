ԱՇԽԱՐՀ
2-րդ րոպե ընթերցելու
Նոր Զելանդիայի ԱԳ նախարար Փիթերս․ Քննարկում ենք Պաղեստինի պետության ճանաչման հարցը
Որոշումը, ինչպես սպասվում է, պաշտոնական կհաստատվի սեպտեմբերին՝ հետևելով Ավստրալիայի խոստմանը և Մեծ Բրիտանիայի, Կանադայի և այլ երկրների նմանատիպ պարտավորություններին՝ ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայից առաջ։
August 11, 2025

Նոր Զելանդիան քննարկում է Պաղեստինի պետության ճանաչման հարցը, երկուշաբթի օրը հայտարարել է արտգործնախարար Ուինսթոն Փիթերսը։

Վարչապետ Քրիստոֆեր Լուքսոնի կաբինետը պաշտոնական որոշում կկայացնի սեպտեմբերին և կներկայացնի կառավարության մոտեցումը ՄԱԿ-ի առաջնորդների շաբաթվա ընթացքում, ասել է նա։

Վերջին շաբաթներին մի շարք երկրներ, այդ թվում՝ Ավստրալիան, Մեծ Բրիտանիան և Կանադան, հայտարարել են, որ սեպտեմբերին կայանալիք ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայում կճանաչեն Պաղեստինի պետությունը։

ԱԳ նախարար Փիթերսն ասել է, որ չնայած Նոր Զելանդիայի որոշ մտերիմ գործընկերներ որոշել են ճանաչել Պաղեստինի պետությունը, Նոր Զելանդիան ունի անկախ արտաքին քաղաքականություն։

ՀարաբերականTRT Global - Does recognition mean anything while Palestine is being erased?

«Մենք մտադիր ենք ուշադիր կշռադատել հարցը, ապա գործել Նոր Զելանդիայի սկզբունքներին, արժեքներին և ազգային շահերին համապատասխան», - ասաց ԱԳ նախարար Փիթերսը։

Առաջարկ

Կառավարությունը պետք է կշռադատի, թե արդյոք բավարար առաջընթաց է գրանցվել Պաղեստինյան տարածքները Նոր Զելանդիայի համար կենսունակ և օրինական պետություն դառնալու ուղղությամբ։

«Նոր Զելանդիան որոշ ժամանակ է՝ հստակ ցույց է տվել, որ Պաղեստինյան պետության ճանաչումը մեր կողմից ժամանակի հարց է, այլ ոչ թե «եթե»-ի», - ասաց ԱԳ նախարար Փիթերսը։

ՀարաբերականTRT Global - Australia will recognise Palestine at UN General Assembly in September — Albanese

Ավստրալիայի վարչապետ Էնթոնի Ալբանեզը հայտարարեց, որ իր երկիրը կճանաչի Պաղեստինի պետությունը սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայում։

«Ավստրալիան կճանաչի պաղեստինցի ժողովրդի սեփական պետություն ունենալու իրավունքը։ Այստեղ կա հնարավորություն, և Ավստրալիան կաշխատի միջազգային հանրության հետ՝ այն օգտագործելու համար», - ասաց Ավստրալիայի վարչապետը լրագրողներին՝ հավելելով, որ դա խաղաղության «մշտական» լինելու միակ ճանապարհն է։

Մի քանի երկրներ, այդ թվում՝ Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան և Կանադան, հայտարարել են պաղեստինցիների պետականությունը 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից ճանաչելու ծրագրերի մասին։

