Ոստիկանությունը հայտնել է, որ Տեխաս նահանգի Օսթինում գտնվող Target խանութում տեղի ունեցած կրակոցների հետևանքով մահացել է 3 մարդ, և կասկածյալը ձերբակալվել է։
Օսթինի ոստիկանությունը երկուշաբթի օրը X սոցցանում հրապարակված գրառման մեջ նշել է, որ դեպքի վայրը դեռևս ակտիվ է, և հետաքննությունը շարունակվում է։
Ոստիկանության հայտարարության մեջ չի նշվում, թե արդյոք որևէ մեկը վիրավորվել է։ Օսթին-Թրևիս շրջանի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունները X սոցցանում գրել են, որ օգնություն են ցուցաբերել 4 հիվանդի, բայց մանրամասներ չեն հաղորդել։
Օսթինի ոստիկանությունը կասկածյալին նույնականացրել է որպես սպիտակամորթ տղամարդու, որը կրում էր շորտեր և հավայան ոճի ծաղկավոր վերնաշապիկ։ Ոստիկանությունը փակել է տարածքի մի քանի ճանապարհներ և զգուշացրել հանրությանը չմոտենալ նրան։
Կրակոցը տեղի է ունեցել դպրոցական գնումների ֆոնին՝ գալիք ուսումնական տարվան ընդառաջ։
Տեսանյութում երևում է խանութի կայանատեղիում ոստիկանության և արտակարգ իրավիճակների մեծ արձագանքը։