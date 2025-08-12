ԱՇԽԱՐՀ
1-րդ րոպե ընթերցելու
Տեխասի Target խանութում կրակոցների հետևանքով մահացել է 3 մարդ
Ոստիկանությունը չի հայտարարել, թե քանի մարդ է վիրավորվել, սակայն Օսթին-Թրևիս շրջանի շտապօգնության ծառայությունները X սոցցանցում գրել են, որ օգնություն են ցուցաբերել 4 հիվանդի։
13 hours ago

Ոստիկանությունը հայտնել է, որ Տեխաս նահանգի Օսթինում գտնվող Target խանութում տեղի ունեցած կրակոցների հետևանքով մահացել է 3 մարդ, և կասկածյալը ձերբակալվել է։

Օսթինի ոստիկանությունը երկուշաբթի օրը X սոցցանում հրապարակված գրառման մեջ նշել է, որ դեպքի վայրը դեռևս ակտիվ է, և հետաքննությունը շարունակվում է։

Ոստիկանության հայտարարության մեջ չի նշվում, թե արդյոք որևէ մեկը վիրավորվել է։ Օսթին-Թրևիս շրջանի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունները X սոցցանում գրել են, որ օգնություն են ցուցաբերել 4 հիվանդի, բայց մանրամասներ չեն հաղորդել։

Առաջարկ

Օսթինի ոստիկանությունը կասկածյալին նույնականացրել է որպես սպիտակամորթ տղամարդու, որը կրում էր շորտեր և հավայան ոճի ծաղկավոր վերնաշապիկ։ Ոստիկանությունը փակել է տարածքի մի քանի ճանապարհներ և զգուշացրել հանրությանը չմոտենալ նրան։

Կրակոցը տեղի է ունեցել դպրոցական գնումների ֆոնին՝ գալիք ուսումնական տարվան ընդառաջ։

Տեսանյութում երևում է խանութի կայանատեղիում ոստիկանության և արտակարգ իրավիճակների մեծ արձագանքը։

