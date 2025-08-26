ՄՇԱԿՈՒՅԹ
NVIDIA-ն ներկայացնում է նոր ռոբոտային չիպ՝ «Terminator» ոճով ապագայի համար
NVIDIA-ն մեծ խաղադրույք է կատարում, որ T5000-ը կլինի այն չիպը, որը կմտնի «ֆիզիկական արհեստական ​​բանականության» դարաշրջան, որտեղ մեքենաները փոխազդում են աշխարհի հետ այնպես, ինչպես մարդիկ։
NVIDIA-ն ներկայացնում է նոր ռոբոտային չիպ՝ «Terminator» ոճով ապագայի համար
FILE PHOTO: Jensen Huang, CEO of Nvidia, at a tech conference on June 11, 2025 / Reuters
26 Agosti 2025

NVIDIA-ն նոր չիպ է թողարկել ռոբոտների շուկայում, որը կոչվում է T5000։

Եթե «Terminator 2»-ը, որի դերասան Առնոլդ Շվարցենեգերը հանրաճանաչ դարձրեց ապագայից եկող մեքենան, ուներ T800 և ձևափոխող T1000, NVIDIA-ի թողարկումը համարեք հաջորդ քայլը՝ բայց իրական ռոբոտների համար, այլ ոչ թե Հոլիվուդի։

T5000-ը NVIDIA-ի նոր Jetson Thor համակարգի մի մասն է, որը կառուցվել է ռոբոտներին գերհամակարգչի մակարդակի ուղեղներ տալու համար։ Այսինքն՝ այս նոր չիպերը կկարողանան գործարկել գեներատիվ արհեստական ​​բանականության մոդելներ՝ օգնելու ռոբոտներին մեկնաբանել և հասկանալ շրջապատող աշխարհը։

Այն աշխատում է NVIDIA-ի վերջին Blackwell GPU-ներով և ասում են, որ ունի 7.5 անգամ ավելի շատ արհեստական ​​բանականության հզորություն, քան նման չիպերի վերջին մոդելը՝ Jetson Orin-ը։

Դա նշանակում է, որ T5000-ով աշխատող ռոբոտները ոչ միայն կշարժվեն, այլև կկարողանան տեսնել, մտածել և գործել իրական ժամանակում։

Անգերազանցելի կատարողականություն

NVIDIA-ի հիմնադիր և գործադիր տնօրեն Ջենսեն Հուանգը նշում է, որ նոր համակարգը կառուցված է ռոբոտաշինության ոլորտում աշխատող միլիոնավոր մշակողների համար։

«Մենք ստեղծել ենք Jetson Thor-ը միլիոնավոր մշակողների համար, ովքեր աշխատում են ռոբոտային համակարգերի վրա, որոնք փոխազդում են ֆիզիկական աշխարհի հետ և ավելի ու ավելի են ձևավորում այն։ Անգերազանցելի կատարողականությամբ և էներգաարդյունավետությամբ, ինչպես նաև բազմաթիվ գեներատիվ արհեստական ​​բանականության մոդելներ գործարկելու հնարավորությամբ՝ Jetson Thor-ը ֆիզիկական արհեստական ​​բանականության և ընդհանուր ռոբոտաշինության դարաշրջանը խթանող լավագույն սուպերհամակարգիչն է», - ասաց Հուանգը։

Amazon Robotics, Boston Dynamics, John Deere և նույնիսկ վիրաբուժական տեխնոլոգիաների արտադրողներ այնպիսի ընկերություններ արդեն իսկ միացել են նախագծին։ Գաղափարն այն է, որ մարդակերպերը, պահեստային ռոբոտները, գյուղատնտեսական մեքենաները և նույնիսկ բժշկական ռոբոտները լիցքավորվեն T5000 ուղեղներով։

NVIDIA-ն մեծ խաղադրույքներ է կատարում, որ T5000-ը կլինի այն չիպը, որը կմղի «ֆիզիկական արհեստական ​​բանականության» դարաշրջանը, որտեղ մեքենաները փոխազդում են աշխարհի հետ այնպես, ինչպես մարդիկ։

