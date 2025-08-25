ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Սամի Յուսուֆը ոգեշնչել է 25,000 մարդու երաժշտությամբ և համերաշխությամբ
Երաժշտական ​​աստղը հանդիսատեսին ողջունել է թուրքերենով, առաջին անգամ երգել իսպաներեն 75 հոգանոց նվագախմբի հետ և եկամտի մի մասը խոստացել է փոխանցել Գազային։
Sami Yusuf was joined by musicians from Türkiye, China, Spain, France and the UK / AA
25 أغسطس 2025

Հայտնի համաշխարհային երաժշտության արտիստ Սամի Յուսուֆը երկարատև ընդմիջումից հետո շաբաթ օրը ելույթ ունեցավ Ստամբուլում։

«Էքստազ. Երկու ծովերի միջև» համերգը մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց, ներկա էր 25,000 մարդ։

«Բարի գալուստ բոլորին։ Աստված պահպանի Թուրքիան և թյուրքական աշխարհը։ Աստված պահպանի ամբողջ մարդկությանը։ Թող Նա ամբողջությամբ պաշտպանի ազգը չարիքից, և թող մեր բոլոր աղոթքները լինեն Գազայի և Պաղեստինի մեր եղբայրների և քույրերի հետ։ Մենք լսում ենք ձեզ, մենք ձեզ հետ ենք։ Թուրքիան և մարդկությունը միշտ ձեր կողքին են։ Աստված ձեր օգնականն ու պաշտպանը լինի։ Մեծ պատիվ է բեմը կիսել աշխարհի տարբեր ծայրերից ժամանած ականավոր երաժիշտների հետ։ Ստամբուլը և այս երկիրը խորը սրտում են», - ասաց Յուսուֆը։

Նրան ուղեկցում էին Չինաստանից, Ֆրանսիայից, Մեծ Բրիտանիայից և Իսպանիայից ժամանած հայտնի կատարողներ, ինչպես նաև թուրք վոկալիստներ։

Իսպանական դեբյուտ և հարգանքի տուրք Գազային

Յուսուֆը համերգը բացեց իր 2019 թվականի լայնորեն ճանաչված «Նասիմի» երգով և վերադարձավ նույն ստեղծագործությամբ բիսի համար։

Առաջարկ

75 հոգանոց նվագախմբի հետ ելույթ ունենալով՝ նա համերգի ժամանակ ներկայացրեց իր «Էքստազ» ալբոմը։

Համերգի համար հատուկ գործիքավորված ծրագրում ներառված էին «Ծովի և երկնքի միջև» ստեղծագործությունը, որը նվագակցում էին մեհտերի (օսմանյան ռազմական նվագախումբ) երաժիշտները, «Այդ օվկիանոսում» ստեղծագործությունը, որը ոգեշնչված էր Մևլանայի և Յունուս Էմրեի խոսքերով՝ շերտավոր ռիթմերով և մեղեդիներով, և «Հավերժություն» և «Ամադա» ստեղծագործությունները, որտեղ կենտրոնական տեղ գրավեց իսպանական պոեզիան, և Յուսուֆը առաջին անգամ երգեց իսպաներեն։

Ֆլամենկո արտիստ Մորոն նվագակցեց վերջին երկու ստեղծագործություններին։

Յուսուֆը նաև իր «Հանդիպումը» ստեղծագործությունը, որը գրվել էր Ֆիզուլիի տողերով, նվիրաբերեց Գազային։

Համերգի եկամտի մի մասը կուղղվի Պաղեստինում և Գազայում մարդասիրական ճգնաժամից տուժածներին աջակցելուն։

