Կիրակի օրը կինոռեժիսոր Վուդի Ալենը վիրտուալ ներկայություն ունեցավ Մոսկվայի միջազգային կինոշաբաթին, որը համեմատաբար նոր ռուսական կինոփառատոն է, որտեղ նա խոսեց ռուսական կինոյի նկատմամբ իր հիացմունքի և երկիր կատարած նախկին այցելությունների մասին։
Միջոցառումը, որը տեղի ունեցավ լեփ-լեցուն Մոսկովյան թատրոնում, վարում էր ռուս ռեժիսոր Ֆեոդոր Բոնդարչուկը։
Երկուշաբթի օրը Ուկրաինայի ԱԳ նախարարությունը կտրուկ արձագանքեց՝ դատապարտելով Ալենի մասնակցությունը՝ այն որակելով «ամոթ և վիրավորանք» ուկրաինացի կինոգործիչների և Ուկրաինայում Ռուսաստանի հարձակումներից տուժած քաղաքացիների համար։
Ինտերնետում տեղադրված հայտարարության մեջ նախարարությունը մեղադրել է Ալենին Ուկրաինայում Ռուսաստանի կողմից ենթադրյալ վայրագությունների վրա դիտավորյալ «աչք փակելու» մեջ և քննադատել է փառատոնը՝ այն անվանելով «Պուտինի կողմնակիցների և ձայների հավաք»։
Ռուսաստանի պետական հեռուստատեսությամբ ցուցադրված կադրերում կինոռեժիսորը ելույթ է ունենում լեփ-լեցուն կինոթատրոնում՝ հսկայական էկրանից։
Ռուսական լրատվամիջոցները մեջբերել են Ալենի խոսքերը, որ նա միշտ սիրել է ռուսական կինոն, պատմել է Ռուսաստան և Խորհրդային Միություն կատարած իր նախկին ուղևորությունների մասին և խոսել այն մասին, թե ինչ կանի, եթե առաջարկ ստանա ֆիլմ նկարահանելու երկրում։
Բացասական արձագանքին ի պատասխան՝ Ալենը նույն օրը հայտարարություն է տարածել «Associated Press»-ին, որտեղ դատապարտել է Վլադիմիր Պուտինին և Ուկրաինայում պատերազմը, բայց պաշտպանել է իր որոշումը։
«Ես չեմ կարծում, որ գեղարվեստական զրույցները կտրելը երբևէ լավ միջոց է օգնելու համար», - ասաց Ալենը։
Մոսկվայի միջազգային կինոշաբաթը, որը առանձին է նախկին Մոսկվայի միջազգային կինոփառատոնից, մեկնարկել է 2024 թվականին և տևում է մինչև չորեքշաբթի։
Ալենը սերբ կինոռեժիսոր Էմիր Կուստուրիցայի և ամերիկացի դերասան Մարկ Դակասկոսի հետ միասին համարվում էր գլխավոր հերոսներից մեկը։
Մինչ Ալենը վաղուց է արտահայտել իր հիացմունքը ռուսական գրականության և մշակույթի նկատմամբ, որի մասին հիշատակվում է իր ֆիլմերում, պատերազմի ժամանակ ռուսական պետությանը նվիրված միջոցառմանը նրա ելույթը քննադատության է արժանացել Հոլիվուդից այն կողմ։