Վուդի Ալենը նշում է «շատ բախտավոր կյանքը»՝ ներկայացնելով իր 50-րդ ֆիլմը
Կիևը քննադատում է ռեժիսորի վիրտուալ ելույթը ռուսական կինոփառատոնում՝ այն անվանելով պատերազմի զոհերին ուղղված «վիրավորանք» և մեղադրելով նրան Կրեմլի ենթադրյալ վայրագությունները անտեսելու մեջ։
August 26, 2025

Կիրակի օրը կինոռեժիսոր Վուդի Ալենը վիրտուալ ներկայություն ունեցավ Մոսկվայի միջազգային կինոշաբաթին, որը համեմատաբար նոր ռուսական կինոփառատոն է, որտեղ նա խոսեց ռուսական կինոյի նկատմամբ իր հիացմունքի և երկիր կատարած նախկին այցելությունների մասին։

Միջոցառումը, որը տեղի ունեցավ լեփ-լեցուն Մոսկովյան թատրոնում, վարում էր ռուս ռեժիսոր Ֆեոդոր Բոնդարչուկը։

Երկուշաբթի օրը Ուկրաինայի ԱԳ նախարարությունը կտրուկ արձագանքեց՝ դատապարտելով Ալենի մասնակցությունը՝ այն որակելով «ամոթ և վիրավորանք» ուկրաինացի կինոգործիչների և Ուկրաինայում Ռուսաստանի հարձակումներից տուժած քաղաքացիների համար։

Ինտերնետում տեղադրված հայտարարության մեջ նախարարությունը մեղադրել է Ալենին Ուկրաինայում Ռուսաստանի կողմից ենթադրյալ վայրագությունների վրա դիտավորյալ «աչք փակելու» մեջ և քննադատել է փառատոնը՝ այն անվանելով «Պուտինի կողմնակիցների և ձայների հավաք»։

Ռուսաստանի պետական ​​հեռուստատեսությամբ ցուցադրված կադրերում կինոռեժիսորը ելույթ է ունենում լեփ-լեցուն կինոթատրոնում՝ հսկայական էկրանից։

Ռուսական լրատվամիջոցները մեջբերել են Ալենի խոսքերը, որ նա միշտ սիրել է ռուսական կինոն, պատմել է Ռուսաստան և Խորհրդային Միություն կատարած իր նախկին ուղևորությունների մասին և խոսել այն մասին, թե ինչ կանի, եթե առաջարկ ստանա ֆիլմ նկարահանելու երկրում։

Առաջարկ

Բացասական արձագանքին ի պատասխան՝ Ալենը նույն օրը հայտարարություն է տարածել «Associated Press»-ին, որտեղ դատապարտել է Վլադիմիր Պուտինին և Ուկրաինայում պատերազմը, բայց պաշտպանել է իր որոշումը։

«Ես չեմ կարծում, որ գեղարվեստական ​​զրույցները կտրելը երբևէ լավ միջոց է օգնելու համար», - ասաց Ալենը։

Մոսկվայի միջազգային կինոշաբաթը, որը առանձին է նախկին Մոսկվայի միջազգային կինոփառատոնից, մեկնարկել է 2024 թվականին և տևում է մինչև չորեքշաբթի։

Ալենը սերբ կինոռեժիսոր Էմիր Կուստուրիցայի և ամերիկացի դերասան Մարկ Դակասկոսի հետ միասին համարվում էր գլխավոր հերոսներից մեկը։

Մինչ Ալենը վաղուց է արտահայտել իր հիացմունքը ռուսական գրականության և մշակույթի նկատմամբ, որի մասին հիշատակվում է իր ֆիլմերում, պատերազմի ժամանակ ռուսական պետությանը նվիրված միջոցառմանը նրա ելույթը քննադատության է արժանացել Հոլիվուդից այն կողմ։

