Հինգշաբթի երեկոյան ԱՄՆ ռազմական մեկ այլ մինի տիեզերանավ է արձակել տիեզերքում գաղտնի փորձարկումներ անցկացնելու համար։
SpaceX-ի կողմից արձակված X-37B անունով տիեզերական ինքնաթիռը թռիչք է կատարել Ֆլորիդա նահանգի Կանավերալ հրվանդանից՝ առանց որևէ մեկի։ ԱՄՆ տիեզերական ուժերի տվյալներով՝ առաքելությունը կփորձարկի լազերային կապը և անվտանգ նավարկությունը առանց GPS-ի։
Փորձարկումները «կարևոր քայլ կկատարեն ԱՄՆ տիեզերական ուժերի կողմից բազմակողմանի տիեզերական ցանցերն օգտագործելու կարողության մեջ՝ որպես դիվերսիֆիկացված և ավելորդ տիեզերական ճարտարապետության մաս», - ասաց ԱՄՆ տիեզերական ուժերի տիեզերական գործողությունների տնօրեն գեներալ Չանս Սալցմանը։
Սա X-37B տրանսպորտային միջոցների ութերորդ նմանատիպ թռիչքն է 2010 թվականին դրանց առաջին թռիչքից ի վեր։
Այս տիեզերանավերի վերջին առաքելությունը մեկնարկել է 2023 թվականի դեկտեմբերին։ Այն վերադարձել է Երկիր այս տարվա մարտին՝ տիեզերքում 434 օր մնալուց հետո։
Boeing-ի կողմից արտադրված բազմակի օգտագործման ինքնաթիռները, որոնք նման են մինի տիեզերանավերի, առաջին անգամ թռիչք են իրականացրել 2010 թվականին և ունեն ինը մետր երկարություն, իսկ թևերի բացվածքը՝ գրեթե 4.5 մետր։