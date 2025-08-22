ՄՇԱԿՈՒՅԹ
X-37B անօդաչու սարքի ութերորդ փորձնական թռիչքը նախատեսված է տիեզերքում գաղտնի փորձեր իրականացնելու համար։
Հինգշաբթի երեկոյան ԱՄՆ ռազմական մեկ այլ մինի տիեզերանավ է արձակել տիեզերքում գաղտնի փորձարկումներ անցկացնելու համար։

SpaceX-ի կողմից արձակված X-37B անունով տիեզերական ինքնաթիռը թռիչք է կատարել Ֆլորիդա նահանգի Կանավերալ հրվանդանից՝ առանց որևէ մեկի։ ԱՄՆ տիեզերական ուժերի տվյալներով՝ առաքելությունը կփորձարկի լազերային կապը և անվտանգ նավարկությունը առանց GPS-ի։

Փորձարկումները «կարևոր քայլ կկատարեն ԱՄՆ տիեզերական ուժերի կողմից բազմակողմանի տիեզերական ցանցերն օգտագործելու կարողության մեջ՝ որպես դիվերսիֆիկացված և ավելորդ տիեզերական ճարտարապետության մաս», - ասաց ԱՄՆ տիեզերական ուժերի տիեզերական գործողությունների տնօրեն գեներալ Չանս Սալցմանը։

Սա X-37B տրանսպորտային միջոցների ութերորդ նմանատիպ թռիչքն է 2010 թվականին դրանց առաջին թռիչքից ի վեր։

Այս տիեզերանավերի վերջին առաքելությունը մեկնարկել է 2023 թվականի դեկտեմբերին։ Այն վերադարձել է Երկիր այս տարվա մարտին՝ տիեզերքում 434 օր մնալուց հետո։

Boeing-ի կողմից արտադրված բազմակի օգտագործման ինքնաթիռները, որոնք նման են մինի տիեզերանավերի, առաջին անգամ թռիչք են իրականացրել 2010 թվականին և ունեն ինը մետր երկարություն, իսկ թևերի բացվածքը՝ գրեթե 4.5 մետր։

