Հնդկաստանը հայտարարեց, որ բանակցություններ է վարում Վաշինգտոնի հետ երկկողմ առևտրային համաձայնագրի շուրջ, երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը մինչև 50 տոկոս մաքսատուրքեր սահմանեց հնդկական ապրանքների վրա, այդ թվում՝ 25 տոկոս տուգանք՝ կապված Նյու Դելիի կողմից ռուսական նավթի շարունակական գնումների հետ։
«Մենք երկխոսության մեջ ենք նրանց (ԱՄՆ-ի) հետ՝ երկկողմ առևտրային համաձայնագրի շուրջ», - երեքշաբթի օրը մայրաքաղաքում կայացած միջոցառման ժամանակ ասաց Հնդկաստանի առևտրի և արդյունաբերության նախարար Պիյուշ Գոյալը։
Նա նաև դատապարտեց Վաշինգտոնի մաքսատուրքերը՝ դրանք անվանելով «անարդար, չարդարացված և անհիմն», քննադատելով «կարևոր երկրներին» համաշխարհային կայունությունը պատժիչ առևտրային միջոցառումների օգտին անտեսելու համար՝ հստակորեն ակնարկելով ԱՄՆ-ին՝ առանց այն անվանելու։
Տուրքերը ճնշում են գործադրում Նյու Դելիի վրա
Անցյալ ամսվա վերջին ուժի մեջ մտած տուրքերը մասամբ ուղղված էին Հնդկաստանի վրա ճնշում գործադրելուն՝ Մոսկվայից էներգակիրների ներմուծումը կրճատելու համար։
Առևտրային բանակցությունների ձախողումից հետո Թրամփը նախկինում 25 տոկոս բազային տուրք էր սահմանել հնդկական արտահանման վրա՝ ավելի սրելով երկու գործընկերների միջև լարվածությունը։
Երկուշաբթի օրը Թրամփը կրկին քննադատեց Հնդկաստանը՝ Truth Social-ում գրառման մեջ առևտրային հարաբերությունները անվանելով «լիովին միակողմանի աղետ»։
ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը ավելի ուշ կիսվեց Թրամփի գրառման սքրինշոթով X սոցցանցում, որը նախկինում հայտնի էր որպես Twitter:
Գրառման մեջ Թրամփը պնդեց, որ Հնդկաստանը վաղուց է սահմանել աշխարհի ամենաբարձր մաքսատուրքերից մի քանիսը ամերիկյան ապրանքների վրա, ինչը «անհնար» է դարձնում ամերիկյան ընկերությունների համար մրցակցել հնդկական շուկայում, մինչդեռ Հնդկաստանը «մեզ վաճառում է մեծ քանակությամբ ապրանքներ»։
«Հնդկաստանը իր նավթի և ռազմական արտադրանքի մեծ մասը գնում է Ռուսաստանից, շատ քիչ՝ ԱՄՆ-ից», - ասաց Թրամփը՝ միաժամանակ նշելով, որ Նյու Դելին «առաջարկել է կրճատել իրենց մաքսատուրքերը մինչև զրո, բայց արդեն ուշ է»։