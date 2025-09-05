ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Թրամփը հայտարարել է, որ շուտով կհանդիպի Պուտինի հետ, երբ Ռուսաստանը հարված հասցնի Ուկրաինայի Խարկովի
Քանի որ Խարկովում և Չեռնիգովում հարձակումների ժամանակ զոհվում էին քաղաքացիական անձինք և մարդասիրական օգնության աշխատողներ, ԱՄՆ նախագահը ազդարարեց Կրեմլի հետ նոր բանակցություններ սկսելու մասին։
Նախկինում Տրամփը Ռուսաստանին նախազգուշացրել էր լրացուցիչ պատժամիջոցների մասին, եթե այն չավարտի պատերազմը Ուկրաինայում։ / AP
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ շուտով կզրուցի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ՝ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի և եվրոպացի առաջնորդների հետ հանդիպումից հետո։

«Այո, ես կխոսեմ», - ասել է Թրամփը լրագրողին, ով հարցրել էր, թե արդյոք նա պլանավորում է զրուցել Կրեմլի ղեկավարի հետ, երբ նա մասնակցում էր Սպիտակ տանը կազմակերպված ընթրիքին՝ ամերիկյան տեխնոլոգիական ընկերությունների ղեկավարների հետ։

Այս հայտարարությունները հնչեցին այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանը նոր հարվածներ էր հասցնում Ուկրաինային։ Խարկովի շրջանում երեք մարդ զոհվեց հինգշաբթի գիշերը, երբ ռուսական ուժերը անօդաչու սարքերով հարձակվեցին Խոտիմլյա գյուղի վրա, ըստ մարզի նահանգապետ Օլեգ Սինեգուբովի։

«Երկու տղամարդ և մեկ կին զոհվեցին, ևս երկու մարդ վիրավորվեց», - ասաց նա՝ հավելելով, որ զոհերից մի քանիսը ճանապարհների վերանորոգման աշխատողներ էին։

Նույն օրը ավելի վաղ, Դանիական փախստականների խորհրդի երկու աշխատակիցներ զոհվեցին Ուկրաինայի հյուսիսային Չերնիգովի շրջանում, երբ ռուսական հրթիռը հարվածեց ականազերծման աշխատանքներ իրականացվող տարածքին։

Տեղական պաշտոնյաները հայտարարեցին, որ զոհերը հումանիտար աշխատողներ էին, մինչդեռ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքեց այս պնդումը՝ նշելով, որ թիրախը եղել է երկար հեռահարության անօդաչու սարքերի գործարկման կայան։

Օդային տագնապները շարունակվեցին մինչև ուրբաթ առավոտ Խարկովի, Չերնիգովի, Զապորոժիեի, Դնեպրոպետրովսկի և Սումիի շրջաններում։

Այս հարվածները տեղի ունեցան այն ժամանակ, երբ եվրոպական առաջնորդները նոր ջանքեր էին գործադրում Պուտինին հրադադարի կամ խաղաղության համաձայնագիր կնքելու ուղղությամբ։

Ավելի քան երկու տասնյակ երկրներ հինգշաբթի օրը խոստացան զորքեր տրամադրել ապագա «վստահության ուժին», որը կտեղակայվի Ուկրաինայում ցանկացած հնարավոր խաղաղության համաձայնագրից հետո՝ հետագա ռուսական ագրեսիան կանխելու նպատակով։

Սակայն աճում են մտահոգությունները, որ Մոսկվան քիչ հետաքրքրություն ունի բանակցությունների նկատմամբ։ Պուտինը, Պեկին կատարած այցի ընթացքում, նշել է, որ Ռուսաստանը կշարունակի պայքարը, եթե ընդունելի խաղաղության պայմաններ չհասնեն։

Ուկրաինայի պատերազմը մտել է իր երրորդ տարին՝ տասնյակ հազարավոր զոհերով և միլիոնավոր տեղահանվածներով։

Մինչ արևմտյան առաջնորդները շարունակում են ձգտել կարգավորման, վերջին հարվածները ընդգծեցին հակամարտության շարունակական ինտենսիվությունը։

