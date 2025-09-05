ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
2-րդ րոպե ընթերցելու
Ռուսաստանը մերժում է օտարերկրյա զորքերի տեղակայումը որպես Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիք
Կիևի հետ բարձր մակարդակի հանդիպումների սպասումները նվազագույնի հասցնելով՝ Մոսկվան որպես խաղաղության բանակցությունների հիմք մատնանշում է 2022 թվականի Ստամբուլի համաձայնագիրը։
Պեսկովն ասում է, որ Ուկրաինայի համար բոլոր անվտանգային երաշխիքները արդեն ներառված են 2022թ. Իսթանբուլում կայացած խաղաղ բանակցությունների շրջանակներում։ (Լուսանկար՝ Ռեյթեր) / Reuters
September 5, 2025

Կրեմլը ուրբաթ օրը հայտարարեց, որ օտարերկրյա զորքերը չեն կարող անվտանգության երաշխիքներ տրամադրել Ուկրաինայի համար՝ պնդելով, որ դեռևս անհրաժեշտ է զգալի նախնական աշխատանք կատարել մինչև Մոսկվայի և Կիևի միջև պատերազմը դադարեցնելուն ուղղված որևէ բարձր մակարդակի բանակցությունների անցկացումը։

Հայտարարությունները հնչել են 26 երկրների կողմից պատերազմից հետո Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տրամադրելու խոստումից մեկ օր անց, այդ թվում՝ միջազգային ուժերի կողմից ցամաքում, ծովում և օդում գործողություններ իրականացնելու հնարավորության վերաբերյալ։

«Կարո՞ղ են Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքները ապահովվել օտարերկրյա, հատկապես եվրոպական և ամերիկյան ռազմական ստորաբաժանումների կողմից։ Անկասկած՝ ոչ»,- ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը Վլադիվոստոկում կայացած Արևելյան տնտեսական համաժողովի ընթացքում՝ պետական RIA լրատվական գործակալությանը։

«Սա չի կարող լինել Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիք, որը կընդունվի մեր երկրի կողմից»,- հավելել է նա։

Պատերազմի ավարտի անվտանգության միջոցառումներ

Չնայած ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի՝ կարգավորման փորձերին, քիչ նշաններ կան, որ պատերազմը՝ սկսված 2022 թվականի փետրվարին Ռուսաստանի հարձակմամբ, մոտ է ավարտին։

Պեսկովը նշել է, որ Ուկրաինայի անվտանգության բոլոր անհրաժեշտ երաշխիքները արդեն ներառված են 2022 թվականին Ստամբուլում անցկացված խաղաղության բանակցությունների շրջանակներում։ Այդ առաջարկը նախատեսում էր, որ Ուկրաինան կհրաժարվի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ձգտումներից և կընդունի չեզոք, ոչ միջուկային կարգավիճակ՝ ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի, Չինաստանի, Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի կողմից անվտանգության երաշխիքների դիմաց։

Նա հավելել է, որ Մոսկվան գոհ է Կիևի հետ բանակցությունների ներկայիս մակարդակից։

Առաջարկ

«Բարձր կամ գագաթնաժողովի մակարդակով հանդիպումից առաջ անհրաժեշտ է մեծ ծավալի աշխատանք կատարել՝ լուծելու մանր հարցեր, փոքր տեխնիկական խնդիրներ, որոնք միասին կազմում են ամբողջ կարգավորման գործընթացը»,- ասել է Պեսկովը։

Հյուսիսային Կորեայի մարտիկները

Պեսկովը անդրադարձել է Հյուսիսային Կորեայի ներգրավվածության մասին ենթադրություններին՝ պարզաբանելով, որ Հյուսիսային Կորեայի զորքերը չեն տեղակայվում Ուկրաինայում, այլ միայն գտնվում են Ռուսաստանի տարածքում։

Չորեքշաբթի օրը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շնորհակալություն է հայտնել Կիմ Չեն Ընին՝ Հյուսիսային Կորեայի զինվորների կողմից Ուկրաինայի ուժերի դեմ քաջաբար պայքարելու համար։

«Ձեր նախաձեռնությամբ, ինչպես հայտնի է, ձեր հատուկ ուժերը մասնակցել են Կուրսկի շրջանի ազատագրմանը»,- ասել է Պուտինը Կիմին Չինաստանում կայացած հանդիպման ժամանակ։

«Ձեր զինվորները քաջաբար և հերոսաբար են պայքարել»։

Հյուսիսային Կորեայի զորքերը այս տարվա սկզբին օգնել են Ռուսաստանին դուրս մղել Ուկրաինայի ուժերին Ռուսաստանի արևմտյան Կուրսկի տարածաշրջանից։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
