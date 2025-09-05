Դանիայի Գերագույն դատարանը երեքշաբթի օրը որոշում կկայացնի սիրիական ծագումով դանիացի քաղաքացու գործով, որը պնդում է, որ ԴԱԻՇ-ի հետ անցկացրած ժամանակը եղել է դանիական հետախուզության գործակալ։
Եթե այդ պնդումը հաստատվի, Ահմեդ Սամսամը կարող է փորձել չեղյալ հայտարարել 2018 թվականին Իսպանիայում ստացած դատավճիռը ԴԱԻՇ-ին պատկանելու համար, որը ահաբեկչական խմբավորում էր, որը փորձում էր տարածքներ անջատել Սիրիայում և այլուր։
«Գերագույն դատարանի դրական որոշումը նրան, ի թիվս այլ բաների, հնարավորություն կտա դիմել Իսպանիայում լուծված քրեական գործի վերանայման համար», - ասաց Սամսամի փաստաբան Ռենե Օֆերսոնը։
Սակայն իրավիճակը բարդացնում է Դանիայի հետախուզական ծառայությունների դիրքորոշումը, որոնք անվտանգության նկատառումներից ելնելով հրաժարվում են հաստատել կամ հերքել իրենց տեղեկատուների ինքնությունը։
Սամսամը, որին Մադրիդի դատարանը դատապարտել էր ութ տարվա ազատազրկման, իր ժամանակի մեծ մասը կրել է Դանիայում՝ բանտում, տեղափոխվելուց հետո։ Նա ազատ է արձակվել 2023 թվականին։
Նա հերքում է որևէ ահաբեկչական գործունեություն՝ ասելով, որ 2013 և 2014 թվականներին Սիրիա կատարած իր ուղևորությունների ժամանակ ԴԱԻՇ-ին անդամակցելը կատարվել է Դանիայի անվտանգության և հետախուզության ծառայության (DSIS) և ավելի ուշ՝ Դանիայի պաշտպանության հետախուզության ծառայության (DDIS) համար։
Այդ պնդումը հաստատվեց Դանիայի ստորին դատարան ներկայացված մի քանի վկայություններով և լրագրողական հետաքննություններով, որոնք փորձել են պարզել, թե արդյոք նա դանիական հետախուզության գործակալ է, թե ոչ։
«Ինչքան ես տեսնում եմ, հետախուզական ծառայությունների համար լուրջ բարդություններ չեն լինի, եթե Գերագույն դատարանը որոշում կայացնի Ահմեդ Սամսամի օգտին։ Սա պարզապես կնշանակեր, որ հետախուզական ծառայությունները պետք է հաստատեն, որ Ահմեդ Սամսամը գործակալ է եղել, ինչը բոլորը գիտեն», - ասաց Օֆերսոնը։
Սակայն Հարավային Դանիայի համալսարանի իրավունքի պրոֆեսոր Ֆրեդերիկ Վաագեն ասաց, որ նման ճանաչումը «սենսացիա կլինի»։
«Դա կխանգարի դանիական հետախուզական գործակալությունների գործունեությանը այնպիսի ձևով, որը նախկինում չի տեսնվել դանիական օրենսդրությունում», - ասաց Վաագեն։
Նա ընդգծեց հետախուզական ծառայությունների համար իրենց աղբյուրների անանունությունը պահպանելու կարևորությունը, սակայն ասաց, որ այս դեպքում նման փաստարկները թուլացել են, քանի որ «վաղուց հանրային գաղտնիք է եղել, որ Սամսամը գործակալ է եղել»։
ԴԱԻՇ-ի մեղադրանքից բացի, Սամսամը բախվում է նաև այլ իրավական խնդիրների։ Երկուշաբթի օրը Կոպենհագենի վերաքննիչ դատարանը հաստատեց նրա նկատմամբ երեք ամսվա ազատազրկման դատավճիռը իրավապահ մարմնի աշխատակցի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։