ՄԱԿ-ի կողմից նշանակված առաքելությունը ուրբաթ օրը հայտարարեց, որ Սուդանի արևմտյան Դարֆուրի շրջանում գտնվող Ալ Ֆաշերի պաշարման ընթացքում կիսառազմական Արագ Աջակցության Ուժերը (ԱԱՈՒ) կատարել են բազմաթիվ հանցագործություններ մարդկության դեմ։
Այս հանցագործությունները լրացնում են ԱԱՈՒ-ի կողմից ավելի լայն քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում իրականացված վայրագությունները, որը շարունակվում է արդեն երրորդ տարին։ Այս մասին նշված է առաքելության զեկույցում, որը հաստատում է ավելի վաղ արված եզրակացությունները։
«ԱԱՈՒ-ն կատարել է նաև մարդկության դեմ հանցագործություններ, ներառյալ զանգվածային սպանություններ, սեռական և գենդերային բռնություններ, թալան և կենսապահովման միջոցների ոչնչացում՝ երբեմն հասնելով հալածանքի և ոչնչացման մակարդակի»,- նշված է փաստահավաք առաքելության ղեկավար Մոհամեդ Չանդե Օթմանի հայտարարության մեջ։
Պաշարման տակ ապրող մարդիկ
ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների խորհրդի կողմից նշանակված երեք հոգանոց թիմը լիազորված է հետաքննելու խախտումները։ Այն իր վերջին զեկույցը հիմնավորել է ավելի քան 200 հարցազրույցների վրա, որոնց մեծ մասը կատարվել է բռնություններից փրկվածների հետ, ինչպես նաև վիդեո նյութերի և քաղաքացիական կազմակերպությունների ներկայացրած տվյալների հիման վրա։
Հարյուր հազարավոր մարդիկ ապրում են պաշարման տակ Սուդանի բանակի վերջին հենակետում՝ Ալ Ֆաշերում, որը Հյուսիսային Դարֆուր նահանգի մայրաքաղաքն է և այժմ դարձել է հակամարտության առաջնագիծ։
18 էջանոց «Վայրագությունների պատերազմ» զեկույցում նշվում է, որ ԱԱՈՒ-ն և նրա դաշնակիցները օգտագործել են սովը որպես պատերազմի մեթոդ՝ զրկելով խաղաղ բնակիչներին սննդի և դեղորայքի նման օգնության միջոցներից։
Պատերազմը սկսվել է 2023 թվականի ապրիլին, երբ բանակն ու ԱԱՈՒ-ն բախվեցին իրենց ուժերի ինտեգրման ծրագրերի շուրջ։