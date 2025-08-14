ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Պեզեշկիանի ցինիկ մոտեցումը Նեթանյահուի պայմանական լուծմանը
Երեքշաբթի օրը տարածված տեսաուղերձում Իսրայելի վարչապետը խոստացել է իրանցիներին, որ կօգնի լուծել Իրանի ջրի լուրջ պակասի խնդիրը, եթե նրանք «ազատվեն» ներկայիս կառավարությունից։
Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկիան խոսում է Իրանի Իլամ քաղաքում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ՝ 2025թ․ հունիսի 12-ին։ / Reuters
August 14, 2025

Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկիանը չորեքշաբթի օրը ծաղրել է Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի առաջարկը՝ օգնել Իրանին լուծել ջրային ճգնաժամը։

Փեզեշքյանը X հարթակում հայտարարեց, որ Իսրայելը զրկում է պաղեստինցիներին ջրից և սննդից, ուստի նրան վստահել հնարավոր չէ։

«Մի ռեժիմ, որը Գազայի ժողովրդին զրկում է ջրից և սննդից, ասում է, թե ջուր կբերի Իրանին։ ՄԻԱՅՆ ՄԻՐԱԺ, ՈՉԻՆՉ ԱՎԵԼԻՆ»,- ասաց նա։

Փեզեշքյանը նաև նշեց Թեհրանում տեղի ունեցած կառավարության նիստի ժամանակ, որ «նրանք, ովքեր խաբուսիկ տեսք ունեն, կեղծորեն ներկայացնում են իրենց կարեկցանքը Իրանի ժողովրդի հանդեպ»։

«Նախ նայեք Գազայի և (նրանց) անպաշտպան ժողովրդի, հատկապես երեխաների ծանր վիճակին, ովքեր պայքարում են սովի, խմելու ջրի և դեղորայքի պակասի պատճառով՝ դաժան ռեժիմի շրջափակման հետևանքով»։

Առաջարկ

Հունիսին Իսրայելը իրականացրեց օդային հարվածների ալիքներ Իրանի վրա, որի հետևանքով զոհվեց մոտ 1,100 մարդ, այդ թվում՝ բազմաթիվ ռազմական հրամանատարներ։ Ի պատասխան՝ Իրանի հարվածները սպանեցին 28 մարդու Իսրայելում։

Կիրակի օրը Փեզեշքյանը պաշտոնյաների խմբին ասաց. «Մենք ջուր չունենք, ո՛չ մեր ոտքերի տակ, ո՛չ էլ մեր ամբարտակների հետևում, ուստի ասեք ինձ՝ ի՞նչ անենք։ Ինչ-որ մեկը գալիս է ու ասում՝ ի՞նչ պետք է անեմ»։

Նա նշեց, որ «մենք լուրջ և աներևակայելի ճգնաժամի մեջ ենք» և հավելեց, որ իր կառավարությունը կապի մեջ է մասնագետների հետ, ովքեր փորձում են գտնել խնդրի լուծումը։

Մասնագետները նշում են, որ տարիների երաշտն ու ջրի կառավարման սխալները հանգեցրել են այս ճգնաժամին։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
