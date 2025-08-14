Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկիանը չորեքշաբթի օրը ծաղրել է Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի առաջարկը՝ օգնել Իրանին լուծել ջրային ճգնաժամը։
Փեզեշքյանը X հարթակում հայտարարեց, որ Իսրայելը զրկում է պաղեստինցիներին ջրից և սննդից, ուստի նրան վստահել հնարավոր չէ։
«Մի ռեժիմ, որը Գազայի ժողովրդին զրկում է ջրից և սննդից, ասում է, թե ջուր կբերի Իրանին։ ՄԻԱՅՆ ՄԻՐԱԺ, ՈՉԻՆՉ ԱՎԵԼԻՆ»,- ասաց նա։
Փեզեշքյանը նաև նշեց Թեհրանում տեղի ունեցած կառավարության նիստի ժամանակ, որ «նրանք, ովքեր խաբուսիկ տեսք ունեն, կեղծորեն ներկայացնում են իրենց կարեկցանքը Իրանի ժողովրդի հանդեպ»։
«Նախ նայեք Գազայի և (նրանց) անպաշտպան ժողովրդի, հատկապես երեխաների ծանր վիճակին, ովքեր պայքարում են սովի, խմելու ջրի և դեղորայքի պակասի պատճառով՝ դաժան ռեժիմի շրջափակման հետևանքով»։
Հունիսին Իսրայելը իրականացրեց օդային հարվածների ալիքներ Իրանի վրա, որի հետևանքով զոհվեց մոտ 1,100 մարդ, այդ թվում՝ բազմաթիվ ռազմական հրամանատարներ։ Ի պատասխան՝ Իրանի հարվածները սպանեցին 28 մարդու Իսրայելում։
Կիրակի օրը Փեզեշքյանը պաշտոնյաների խմբին ասաց. «Մենք ջուր չունենք, ո՛չ մեր ոտքերի տակ, ո՛չ էլ մեր ամբարտակների հետևում, ուստի ասեք ինձ՝ ի՞նչ անենք։ Ինչ-որ մեկը գալիս է ու ասում՝ ի՞նչ պետք է անեմ»։
Նա նշեց, որ «մենք լուրջ և աներևակայելի ճգնաժամի մեջ ենք» և հավելեց, որ իր կառավարությունը կապի մեջ է մասնագետների հետ, ովքեր փորձում են գտնել խնդրի լուծումը։
Մասնագետները նշում են, որ տարիների երաշտն ու ջրի կառավարման սխալները հանգեցրել են այս ճգնաժամին։