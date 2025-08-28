ՊԱՏԵՐԱԶՄ ԳԱԶԱՅՈՒՄ
Իսրայելը ավերել է Զեյթունը. Գազայի հատվածում հարձակման ժամանակ ավելի քան 1500 տուն է ավերվել
Քանի որ Իսրայելը ուժեղացրեց իր ցամաքային գործողությունները, անօդաչու թռչող սարքերը և պայթուցիկներով լի ռոբոտները Հարավային Զեյթունը վերածեցին ավերակների՝ տեղահանելով բնակիչների մեծ մասին։
Պաղեստինի քաղաքացիական պաշտպանության տվյալներով՝ Իսրայելը այս ամսվա սկզբին ցամաքային գործողություն սկսելուց ի վեր Գազա քաղաքի Զեյթուն թաղամասում քանդել է ավելի քան 1500 տուն։

Գործակալության խոսնակ Մահմուդ Բասալը հայտնել է, որ թաղամասի հարավային մասում ոչ մի շենք կանգուն չի մնացել այն բանից հետո, երբ Իսրայելը ամսվա սկզբին հաստատեց Գազա ներխուժման ծրագիրը։


Բասալը նշել է, որ իսրայելական բանակը շինարարական տեխնիկայի հետ միասին օգտագործել է ռումբերով լի ռոբոտներ՝ օրական պայթեցնելով յոթ վայր և անօդաչու թռչող սարքերի միջոցով տների տանիքներին պայթուցիկներ նետելով։


Բասալը հավելեց, որ այս զենքերը մեծացրել են տարածաշրջանում ավերածությունների ծավալը։

Բասալը նշել է, որ համակարգված ավերածությունները Զեյթունի բնակիչների 80 տոկոսին ստիպել են գաղթել Գազա քաղաքի արևմտյան կամ հյուսիսային մասեր։

Իսրայելի անվտանգության կաբինետը օգոստոսի 8-ին հաստատել է Գազա քաղաք ներխուժելու ծրագիրը։

Ծրագիրը ներառում է մոտ մեկ միլիոն պաղեստինցիների տեղահանումը դեպի հարավ, քաղաքի պաշարումը և ինտենսիվ հարձակումներից հետո դրա օկուպացիան։

Իսրայելը 2023 թվականի հոկտեմբերից ի վեր Գազայում սպանել է մոտ 63,000 պաղեստինցի։

Պատերազմը ավերեց տարածաշրջանը, որը մեծ ավերածություններ կրեց Իսրայելի սովի քաղաքականության պատճառով։

Անցյալ տարվա նոյեմբերին Միջազգային քրեական դատարանը ձերբակալման օրդեր տվեց Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի և նախկին պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտի համար՝ Գազայում ռազմական և մարդկության դեմ հանցագործությունների մեղադրանքով։

Իսրայելը նաև ցեղասպանության գործով է բախվում Արդարադատության միջազգային դատարանում՝ տարածաշրջանում իր պատերազմի համար։

 

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
