Իսրայելցի հոգնած պահեստազորայինները, ըստ հաղորդումների, չեն ներկայացել ծառայության Գազայի ներխուժման
Մասնակցության անկումը սպառնում է Նեթանյահուի ռազմական ծրագրերին, զինվորները նշում են հոգնածությունը, անձնական ճնշումը և հիասթափությունը։
August 29, 2025

Իսրայելի՝ Գազա քաղաքը գրավելու ծրագրերը բախվում են աճող մարտահրավերների, քանի որ ավելի շատ պահեստազորայիններ հրաժարվում են ներկայանալ ծառայության՝ վկայակոչելով գրեթե երկու տարի տևած մարտերից հետո հոգնածությունն ու հիասթափությունը, հաղորդում է New York Times-ը։

Օգոստոսի 8-ին Իսրայելի ռազմական կաբինետը հաստատեց Գազա քաղաքի օկուպացման ծրագիրը, որը ներառում էր մոտ մեկ միլիոն պաղեստինցիների բռնի տեղահանումը դեպի հարավ, քաղաքի շրջապատումը և այնուհետև երկարատև հարձակումներից հետո այնտեղ մուտք գործելը։

Բանակը նպատակ ունի զորահավաք անցկացնել լրացուցիչ 60,000 պահեստազորի և երկարաձգել ևս 20,000 զինվորի ծառայությունը։

Սակայն պաշտոնյաները անորոշ են, թե իրականում քանիսը կծառայեն, քանի որ մասնակցությունը կայուն կերպով նվազել է։

Առնվազն երկու զինվոր հայտնել է, որ իրենց գործընկերների 40-50 տոկոսը բացակայում է ծառայությունից, մինչդեռ մոտ մեկ տասնյակ սպաներ և զինվորներ նկարագրել են անձնակազմի պակասի բախվող ստորաբաժանումներ։

Մի զինվոր ասաց, որ իր 100 հոգանոց ստորաբաժանման անդամների թիվը նվազել է մինչև 60, մինչդեռ մեկ այլ զինվոր հայտնեց, որ իր թիմի միայն կեսն է արձագանքել վերջին զորահավաքի կոչին։

Իսրայելի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար, գեներալ-լեյտենանտ Էյալ Զամիրը դեմ է արտահայտվել վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի՝ կոտորածը ընդլայնելու որոշմանը՝ մասամբ պահեստազորի զորքերի պատրաստվածության վերաբերյալ մտահոգությունների պատճառով, հաղորդում է թերթը։

Սկզբում պահեստազորի զինվորների մասնակցության մակարդակը գերազանցում էր 100 տոկոսը՝ կամավորների մասնակցության շնորհիվ։

Սակայն երկարատև կոտորածը լարվածություն է ստեղծում ընտանիքների, կարիերայի և հոգեկան առողջության համար։


Որոշ պահեստազորայիններ սկսեցին հրաժարվել ծառայությունից գաղափարախոսական նկատառումներից ելնելով՝ ասելով, որ պատերազմը կորցրել է իր ուղղվածությունը կամ «այլևս արդար չէ»։

Պահեստազորի կապիտան Ռոն Ֆեյները դատապարտվեց 25-օրյա ազատազրկման տեղակայվելուց հրաժարվելու համար՝ ասելով, որ կառավարությունը երկարաձգում է հակամարտությունը, «նույնիսկ եթե դա նշանակում է պատանդներ թողնել»։


Աճում է նաև ծայրահեղ ուղղափառ ուսանողներին զինվորական ծառայությունից ազատելու դեմ ընդդիմությունը, և պահեստազորայինները կարծում են, որ իրենք անարդար բեռ են կրում իրենց ուսերին։

 

 

 

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
