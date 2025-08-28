Իսրայելի բանակը դիտավորյալ թիրախավորել է Գազայի հարավում գտնվող Նասերի բժշկական համալիրի լրագրողների կենտրոնը, ապա կրակել նրանց փրկելու փորձ կատարող մարդասիրական աշխատողների վրա, հինգշաբթի օրը հայտարարել է պաղեստինցի առողջապահության պաշտոնյան։
Իսրայելական հարվածների հետևանքով զոհվել է առնվազն 20 մարդ, այդ թվում՝ հինգ լրագրող։ Այս իրադարձությունը առաջացրել է համաշխարհային դատապարտումներ և պահանջներ՝ անկողմնակալ հետաքննություն անցկացնելու համար։
Տեսանյութային հայտարարության մեջ հիվանդանոցի բուժքույրական ծառայության տնօրեն Սաքերը նշեց, որ իսրայելական ուժերը կեղծ պնդում են արել, թե վիրաբուժական շենքի չորրորդ հարկում թաքնված է Համասի տեսախցիկ։
«Այս տարածքը, վիրահատարանի հարևան աստիճանները, լրագրողների կենտրոն է։ Բոլորս գիտենք, որ սա լրագրողների կենտրոնական վայր է։ Նրանք իրենց տեսախցիկները տեղադրում են վերևում և լուրերը հաղորդում տեղական և միջազգային գործակալություններին։ Սա գաղտնիք չէ։ Սա հայտնի է մեզ և Իսրայելին»,- ասաց նա։
Սաքերը հավելեց, որ իսրայելական իշխանությունները կարող էին կապ հաստատել հիվանդանոցի անձնակազմի հետ, եթե մտահոգություններ ունենային լրագրողների ներկայության վերաբերյալ։
«Նրանք գիտեն մեր հեռախոսահամարները։ Երբեմն նրանք կապվում են մեզ հետ։ Եթե նրանք որևէ առարկություն ունենային չորրորդ հարկում լրագրողների ներկայության վերաբերյալ, մենք կարող էինք դա լուծել։ Դա դժվար չէ։ Մենք կարող էինք խնդրել լրագրողներին իջնել և լքել այդ վայրը։ Բայց նրանք երկար ժամանակ օգտագործում են այս տարածքը լուրերը հաղորդելու համար»,- բացատրեց նա։
Նա դատապարտեց Իսրայելին՝ երկրորդ հարվածը հասցնելու համար, երբ հումանիտար անձնակազմը փորձում էր տարհանել վիրավորներին։
«Ամենազարհուրելին այն է, թե ինչու իսրայելական օդուժը հարվածեց չորրորդ հարկում գտնվող լրագրողներին, և երբ մենք ուղարկեցինք մեր հումանիտար անձնակազմին նրանց փրկելու, նրանք կրկին հարվածեցին հումանիտար անձնակազմին։ Ի՞նչ իմաստ ունի սա։ Ինչո՞ւ եք դուք պնդում սպանել մեզ։ Մենք աշխատում ենք հումանիտար տարածքում, առողջապահական հաստատությունում։ Մեզ պետք է պաշտպանել միջազգային կանոնակարգերի և օրենքների համաձայն»,- ասաց նա։
Իսրայելական հարվածի հետևանքով, որը տեղի ունեցավ երկուշաբթի օրը Նասեր բժշկական համալիրում՝ Խան Յունիսում, զոհվել է առնվազն 20 պաղեստինցի, այդ թվում՝ հինգ լրագրող և մեկ հրշեջ։
Գազայի Պաղեստինի առողջապահության նախարարությունը հաստատեց, որ զոհվածների թվում են եղել հիվանդներ, առողջապահական աշխատողներ, քաղաքացիական պաշտպանության անդամներ և մամուլի աշխատակիցներ։
Զոհվածների թվում էին Պաղեստինյան հեռուստատեսության օպերատոր Հուսամ ալ-Մասրին, Ալ Ջազիրայի լուսանկարիչ Մոհամմադ Սալաման, անկախ լրագրող Մարիամ Աբու Դագգան, լուսանկարիչ Մոազ Աբու Թահան և անկախ թղթակից Ահմեդ Աբու Ազիզը։
Մեկ այլ լրագրող՝ Հասան Դուհանը, սպանվել է իսրայելական կրակոցից նույն օրը Խան Յունիսում, ինչը լրագրողների ընդհանուր զոհերի թիվը 2023 թվականի հոկտեմբերից հասցրել է 246-ի։
Մահաբեր հարձակումը դատապարտվել է լրատվամիջոցների կազմակերպությունների կողմից։
Իսրայելը սպանել է մոտ 63,000 պաղեստինցի Գազայում 2023 թվականի հոկտեմբերից ի վեր։
Պատերազմը ավերել է շրջափակված գոտին, որը ներկայումս տառապում է Իսրայելի կողմից պարտադրված սովից։
Անցյալ նոյեմբերին Միջազգային քրեական դատարանը ձերբակալման հրամաններ է տվել Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի և նրա նախկին պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտի դեմ՝ Գազայում ռազմական հանցագործությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների համար։
Իսրայելը նաև կանգնած է ցեղասպանության գործով Միջազգային դատարանում՝ շրջափակված գոտու դեմ պատերազմի համար։