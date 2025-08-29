ՊԱՏԵՐԱԶՄ ԳԱԶԱՅՈՒՄ
Իսրայելը Սիրիայի հարավում սկսել է ինտենսիվ օդային և ցամաքային հարձակումներ
Մինչ ռազմական ինքնաթիռները պարեկում են Քունեյտրայի և Գարաայի երկինքը, ցամաքային ուժերը ռմբակոծություններ են իրականացնում Քունեյտրայի գյուղական վայրերում։
Իսրայելը Սիրիայի հարավում սկսել է ինտենսիվ օդային և ցամաքային հարձակումներ
Այս ներխուժումները ցույց են տալիս Իսրայելի կողմից Սիրիայի ինքնիշխանության կրկնվող խախտումների շարունակությունը։ / REUTERS
Իսրայելը ուրբաթ օրը ակտիվացրել է իր ռազմական գործողությունները Սիրիայի հարավում։ Իսրայելական ռազմական ինքնաթիռները թռիչքներ են իրականացրել Կունեյտրա և Դարաա նահանգների վրայով, մինչդեռ ցամաքային զորքերը մտել են Սիրիայի տարածք։

Սիրիայի պետական ​​«Ալ-Իխբարիա» լրատվական հեռուստաալիքը հաղորդել է, որ իսրայելական ռազմական մեքենաները մոտեցել են Քունեյտրա գյուղի Արևելյան Սամադանիա գյուղին և հարձակվել մի տան վրա։

Դեռևս տեղեկություններ չկան այն մասին, թե միջադեպի հետևանքով զոհեր կան, թե ոչ։

Այս ներխուժումները շարունակություն են Իսրայելի կողմից Սիրիայի ինքնիշխանության բազմակի խախտումների, որոնք ներառում են օդային հարվածներ և ցամաքային գործողություններ երկրի հարավում։

Իսրայելի ռազմական գործողությունների վերջին հաղորդումները հայտնվում են այն ժամանակ, երբ ԱՄՆ-ը փորձում է ապահովել անվտանգության որոշակի համաձայնագիր Իսրայելի և Սիրիայի միջև։

Անցյալ տարվա դեկտեմբերին Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմի անկումից հետո Իսրայելը հարյուրավոր հարվածներ է հասցրել Սիրիայի տարածքում գտնվող ռազմական օբյեկտներին և ակտիվներին, ներառյալ կործանիչ ինքնաթիռներ, հրթիռային համակարգեր և հակաօդային պաշտպանության սարքավորումներ՝ ըստ հաղորդումների։

Իսրայելը նաև ընդլայնել է իր օկուպացիան Սիրիայի Գոլանի բարձունքներում՝ գրավելով ապառազմականացված բուֆերային գոտին, ինչը խախտում էր 1974 թվականի Սիրիայի հետ կնքված համաձայնագիրը։

Ասադը, ով մոտ 25 տարի երկիրը կառավարում էր երկաթյա բռունցքով, անցյալ տարվա դեկտեմբերին փախավ Ռուսաստան՝ ավարտելով 1963 թվականից իշխանության մեջ գտնվող Բաաս կուսակցության ռեժիմը։

Նոր անցումային վարչակազմը, որը գլխավորում է նախագահ Ահմեդ ալ-Շարաան, ձևավորվեց այս տարվա հունվարին։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
