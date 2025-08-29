ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը վերահաստատել է իր կոչը՝ մեծացնել մարդասիրական հասանելիությունը՝ Գազայի հատվածում, Պաղեստինում, մահացու էսկալացիայի ֆոնին։
Հինգշաբթի օրը Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի նիստից առաջ ելույթ ունենալով՝ Գուտերեշը նշեց, որ Իսրայելը, որպես օկուպացնող ուժ, պարտավոր է պաշտպանել խաղաղ բնակիչներին, ապահովել ավելի լայն մարդասիրական մուտք և բավարարել նրանց հիմնական կարիքները։
Գուտերեշը շեշտեց, որ սննդի, ջրի և առողջապահական համակարգերի համակարգված քայքայումը «հետևանք է այնպիսի կանխամտածված որոշումների, որոնք հակասում են մարդկային հիմնական արժեքներին»։
Սովի հայտարարությունը մեծացրել է միջազգային ճնշումը Իսրայելի վրա, որը 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից ի վեր պատերազմ է վարում Պաղեստինի Գազայի դեմ։
Իսրայելը այժմ հայտարարում է, որ նախատեսում է գրավել Գազայի քաղաքը, մինչդեռ վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն դանդաղեցնում է վերջերս առաջարկված հրադադարի առաջարկը, որը Համասը ընդունել է։
Սովի գլոբալ վերահսկողության մարմինը՝ Սննդի անվտանգության ինտեգրված փուլային դասակարգումը (IPC), սով է հայտարարել Գազայում։ Սակայն Իսրայելը մերժում է այս հայտարարությունը և չորեքշաբթի օրը պաշտոնապես պահանջել է IPC-ից հետ կանչել իրենց գնահատականը։
Օգնության խմբերը նշում են, որ սննդի և այլ մատակարարումները, որոնք Իսրայելը թույլ է տալիս մուտք գործել Գազա, բավարար չեն՝ հաշվի առնելով 22 ամիս տևած մարտերը, այս տարվա սկզբին օգնության շրջափակումը և Գազայում սննդի արտադրության կործանումը։
Հինգշաբթի օրը Համաշխարհային սննդի ծրագրի գործադիր տնօրեն Սինդի ՄքՔեյնը նշեց, որ այս շաբաթ Գազա կատարած իր այցի ընթացքում «շատ ակնհայտ էր», որ պաղեստինյան տարածքում սնունդը բավարար չէ։
Աշխարհի սննդային ճգնաժամերի առաջատար մարմինը անցած շաբաթ հայտնել է, որ Գազայի ամենամեծ քաղաքը սովի մեջ է, և որ այն, հավանաբար, կտարածվի ամբողջ տարածքով, եթե հրադադար չհաստատվի և մարդասիրական օգնության սահմանափակումները չվերացվեն։
«Ես անձամբ հանդիպել եմ մայրերի և երեխաների, որոնք սոված էին Գազայում», - ասաց ՄքՔեյնը։
«Սա իրական է, և դա տեղի է ունենում հենց հիմա»։
Իսրայելը այժմ պատրաստվում է ներխուժել Գազայի քաղաք, որտեղ հարյուր հազարավոր պաղեստինցիներ ապաստան են գտել։