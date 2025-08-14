Վերջին երեք օրերի ընթացքում Իսրայելի բանակը Գազայի Զեյթուն թաղամասի շրջակայքում ավելի քան 300 տուն է քանդել, իսկ Քաղաքացիական պաշտպանությունը սա որակել է որպես քաղաքացիական բնակավայրերի դիտավորյալ թիրախավորում։
Գազայի Քաղաքացիական պաշտպանության խոսնակ Մահմուդ Բասալը չորեքշաբթի օրը հայտնել է, որ իսրայելական ուժերը ծանր հարձակումներ են իրականացրել Զեյթունում՝ կենտրոնանալով հինգ և ավելի հարկանի շենքերի վրա։
Նա նշել է, որ օգտագործված պայթուցիկ նյութերը հարակից կառույցների փլուզման պատճառ են դարձել, և որոշ տներ ավերվել են, երբ բնակիչները դեռ ներսում էին։
«Քանդումները իրականացվել են առանց նախնական զգուշացման, իսկ ինտենսիվ ռմբակոծությունները խոչընդոտել են փրկարարական խմբերին վիրավորներին հասնելուն»,- ասել է Բասալը։
Զեյթուն թաղամասը, որը գտնվում է Գազայի կենտրոնում, բազմիցս ենթարկվել է իսրայելական հարձակումների։
Վերջին քանդումների ալիքը, ըստ պաղեստինյան պաշտոնյաների, Իսրայելի շարունակական օկուպացիոն ծրագրի մի մասն է, որի նպատակն է բնակչության տեղահանումն ու քաղաքացիական ենթակառուցվածքների ոչնչացումը։
Քաղաքացիական պաշտպանության խմբերը հայտնել են, որ շարունակական ռմբակոծությունների պատճառով դժվարացել են հասնել բազմաթիվ վայրեր, ինչը մեծացնում է մտավախությունը, որ մարդիկ դեռ մնացել են փլատակների տակ։
Ականատեսները նշել են, որ Զեյթունի որոշ հատվածներում ամբողջական թաղամասեր հողին են հավասարվել։
Իսրայելի ցեղասպանությունը Գազայում
2023 թվականի հոկտեմբերին սկսված Իսրայելի հարձակումները Գազայում ավելի քան 61,700 պաղեստինցիների կյանք են խլել, որոնց գրեթե կեսը կանայք և երեխաներ են, ըստ տեղական առողջապահական մարմինների։
Տների ավերումը հարյուր հազարավոր մարդկանց անտուն է թողել, որոնցից շատերը ստիպված են ապաստանել գերբնակեցված վրաններում կամ վնասված շենքերում։
Միջազգային քրեական դատարանը անցյալ նոյեմբերին ձերբակալման հրամաններ է տվել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի և նախկին պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտի դեմ՝ Գազայում ռազմական հանցագործությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների համար։
Իսրայելը նաև ցեղասպանության գործով կանգնած է Միջազգային դատարանի առջև։
Միջազգային մարդասիրական կազմակերպությունները բազմիցս զգուշացրել են, որ Գազայում քաղաքացիական գույքի լայնածավալ ոչնչացումը խախտում է միջազգային իրավունքը, որը արգելում է կոլեկտիվ պատիժը և քաղաքացիական ենթակառուցվածքների թիրախավորումը։