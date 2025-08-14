Փարիզի օդանավակայանի աշխատակիցը ժամանակավորապես կասեցվել է իսրայելական ավիաընկերության անձնակազմին ռադիոյով «Ազատ Պաղեստին» գոռալու համար, հայտարարել է Ֆրանսիայի տրանսպորտի նախարարը։
Ֆրանսիայի տրանսպորտի նախարար Ֆիլիպ Տաբարոն երեքշաբթի երեկոյան հաստատել է, որ օգոստոսի 11-ի առավոտյան տեղի ունեցած միջադեպը հետաքննվել է իսրայելական «El Al» ավիաընկերության անձնակազմի բողոքից հետո։
Հետաքննությունը եզրակացրել է, որ Փարիզի Շառլ դը Գոլ օդանավակայանի աշխատակիցը «El Al»-ի անձնակազմի հետ ռադիոհաղորդակցության ժամանակ գոռացել է «Ազատ Պաղեստին»։
Նա ընդգծել է, որ աշխատողի դիտողությունները խախտում են ռադիոկապի կանոնները, որոնք պետք է սահմանափակվեն «օդային երթևեկության անվտանգությանը և կարգուկանոնին» վերաբերող հարցերով։
Նրան արգելվել է կատարել ցանկացած պարտականություն մինչև հետագա ծանուցում։ Անմիջապես սկսվել է կարգապահական վարույթ։