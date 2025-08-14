ԱՇԽԱՐՀ
1-րդ րոպե ընթերցելու
Օդանավակայանի աշխատակիցը ռադիոհաղորդակցության ժամանակ գոռացել է «Ազատ Պաղեստին»
Ֆրանսիայի տրանսպորտի նախարարը հայտարարել է, որ հետաքննությունը եզրակացրել է, որ Փարիզի Շառլ դը Գոլ օդանավակայանի աշխատակիցը «El Al»-ի անձնակազմի հետ ռադիոհաղորդակցության ժամանակ գոռացել է «Ազատ Պաղեստին»։
Օդանավակայանի աշխատակիցը ռադիոհաղորդակցության ժամանակ գոռացել է «Ազատ Պաղեստին»
Free Palestine / AA
August 14, 2025

Փարիզի օդանավակայանի աշխատակիցը ժամանակավորապես կասեցվել է իսրայելական ավիաընկերության անձնակազմին ռադիոյով «Ազատ Պաղեստին» գոռալու համար, հայտարարել է Ֆրանսիայի տրանսպորտի նախարարը։

Ֆրանսիայի տրանսպորտի նախարար Ֆիլիպ Տաբարոն երեքշաբթի երեկոյան հաստատել է, որ օգոստոսի 11-ի առավոտյան տեղի ունեցած միջադեպը հետաքննվել է իսրայելական «El Al» ավիաընկերության անձնակազմի բողոքից հետո։

Հետաքննությունը եզրակացրել է, որ Փարիզի Շառլ դը Գոլ օդանավակայանի աշխատակիցը «El Al»-ի անձնակազմի հետ ռադիոհաղորդակցության ժամանակ գոռացել է «Ազատ Պաղեստին»։

Առաջարկ

Նա ընդգծել է, որ աշխատողի դիտողությունները խախտում են ռադիոկապի կանոնները, որոնք պետք է սահմանափակվեն «օդային երթևեկության անվտանգությանը և կարգուկանոնին» վերաբերող հարցերով։

Նրան արգելվել է կատարել ցանկացած պարտականություն մինչև հետագա ծանուցում։ Անմիջապես սկսվել է կարգապահական վարույթ։

Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us