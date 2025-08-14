Մի շարք արաբական պետություններ դատապարտել են Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի խոսքերը, որոնցում նա արտահայտել է իր նվիրվածությունը «Մեծ Իսրայելի» տեսլականին՝ դրանք անվանելով պետությունների ինքնիշխանությանը սպառնացող սպառնալիք և միջազգային իրավունքի խախտում։
Երեքշաբթի օրը i24 լրատվական ալիքին տված հարցազրույցում Նեթանյահուն ասել է, որ «շատ կապված է» Մեծ Իսրայելի տեսլականի հետ՝ իրեն նկարագրելով որպես «պատմական և հոգևոր առաքելության մեջ գտնվող» անձ, որը ներկայացնում է «այստեղ գալու մասին երազող հրեաների սերունդները և մեզանից հետո գալու հրեաների սերունդները»։
«Մեծ Իսրայել» տերմինն օգտագործվում է Իսրայելի քաղաքականության մեջ՝ նկարագրելու նրա տարածքի ընդլայնումը՝ ներառելով օկուպացված Արևմտյան ափը, պաշարված Գազան, Սիրիայի օկուպացված Գոլանի բարձունքները, Եգիպտոսի Սինայի թերակղզին և Հորդանանի մի մասը։
Հորդանանի ԱԳ նախարարությունը Նեթանյահուի մեկնաբանությունները անվանել է «վտանգավոր և սադրիչ սրացում», որը սպառնում է պետությունների ինքնիշխանությանը և խախտում է ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը։
Նա նշել է, որ նման «մոլորեցնող պնդումները» չեն նվազեցնի պաղեստինցի ժողովրդի օրինական իրավունքները և միայն կխթանեն «բռնության և հակամարտության ցիկլերը» Գազայում և օկուպացված Արևմտյան ափում։
Պաղեստինի ինքնավարությունը այս խոսքերը որակել է որպես «պաղեստինյան ժողովրդի օրինական իրավունքների անտեսում» և «վտանգավոր սադրանք և սրացում», որը սպառնում է տարածաշրջանային անվտանգությանը։
Այն վերահաստատել է իր հանձնառությունը 1967 թվականի սահմաններում Արևելյան Երուսաղեմ մայրաքաղաքով անկախ պաղեստինյան պետության ստեղծմանը։
Քաթարի ԱԳ նախարարությունը հայտարարել է, որ մեկնաբանությունները արտացոլում են «օկուպացիայի մոտեցումը, որը հիմնված է ամբարտավանության, ճգնաժամերի և հակամարտությունների հրահրման և պետությունների ինքնիշխանության ակնհայտ խախտման վրա»։
Այն աջակցություն է հայտնել «արդար, համապարփակ և կայուն խաղաղության» ուղղությամբ գործադրվող ջանքերին։
Սաուդյան Արաբիան մերժել է այն, ինչ անվանել է «էքսպանսիոնիստական գաղափարներ և նախագծեր» և վերահաստատել «պաղեստինյան ժողովրդի պատմական և իրավական իրավունքը՝ իր հողերի վրա ստեղծելու իր անկախ, ինքնիշխան պետությունը»։
Արաբական լիգան դատապարտել է Իսրայելի «ագրեսիվ և էքսպանսիոնիստական միտումները»՝ զգուշացնելով, որ դրանք «լուրջ սպառնալիք են ներկայացնում արաբական ազգային անվտանգության համար»։
Իսրայելի ցեղասպանությունը Գազայում
Իսրայելը 2023 թվականի հոկտեմբերից ի վեր Գազայում լայնածավալ ցեղասպանություն է իրականացրել, որի հետևանքով զոհվել է ավելի քան 61,700 պաղեստինցի, որոնց գրեթե կեսը կանայք և երեխաներ են։
Միջազգային քրեական դատարանը անցյալ տարվա նոյեմբերին ձերբակալման օրդերներ է տվել Նեթանյահուի և նախկին պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտի համար՝ Ղազայում ռազմական հանցագործությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների համար։
Իսրայելը նաև ցեղասպանության գործով է բախվում Արդարադատության միջազգային դատարանում։