Սերբիայում ցուցարարների մրցակից խմբերի միջև բախումները կրկին բռնկվել են, հայտնել է ոստիկանությունը, քանի որ այս շաբաթ կառավարության դեմ ամիսներ տևած ցույցերը վերածվել են փողոցային բռնության։
Կոռուպցիայի դեմ բողոքի ցույցերի ալիք է բռնկվել Սերբիայում նոյեմբերից ի վեր, երբ Նովի Սադի երկաթուղային կայարանի տանիքի փլուզումը խլեց 16 մարդու կյանք, աղետ, որը լայնորեն մեղադրվում է արմատացած կոռուպցիայի մեջ։
Կոռուպցիայի դեմ բողոքի ցույցեր անցկացնողները հինգշաբթի ուշ երեկոյան կրկին հավաքվել են Սերբիայի մի քանի քաղաքներում։
Դա հիմնականում ի պատասխան իշխող կուսակցության կողմնակիցների կողմից երեքշաբթի օրը մայրաքաղաք Բելգրադից մոտ 160 կիլոմետր հյուսիս գտնվող Վրբաս քաղաքում ցուցարարների վրա նախկինում կատարված հարձակման էր։
Կառավարամետ կողմնակիցների մեծ խմբեր, որոնց մեծ մասը դիմակներով էր, չորեքշաբթի օրը բախվել են ցուցարարների հետ, և երկու խմբերը միմյանց վրա շշեր, քարեր և հրավառություն են նետել։
Չորեքշաբթի օրը ոստիկանությունը ձերբակալել է մոտ 50 մարդու ամբողջ երկրում, և մոտ 30 ոստիկան վիրավորվել է։
Հինգշաբթի օրը ցուցարարները վանդալիզմի են ենթարկել իշխող Սերբական առաջադեմ կուսակցության (ՍԱԿ) Նովի Սադի գլխավոր գրասենյակը և քաղաքում գտնվող ՍԱԿ-ի երկու այլ գրասենյակներ, հաղորդում է RTS հեռուստաընկերությունը՝ Սերբիայում տարածված բողոքի ցույցերի ժամանակ։
Մայրաքաղաք Բելգրադում ցուցարարները հավաքվել էին կառավարության շենքերի և բանակի շտաբի առջև, նախքան մոտակա SNS գրասենյակներ ուղղվելը։
Սակայն ոստիկանության մեծաքանակ տեղակայումը թույլ չտվեց նրանց հասնել գրասենյակներ՝ օգտագործելով արցունքաբեր գազ։
«Սրանք այլևս խաղաղ ուսանողական բողոքի ցույցեր չեն, այլ մարդիկ, ովքեր ցանկանում են բռնություն հրահրել։ Սա հարձակում է պետության վրա», - մամուլի ասուլիսում հայտարարել է Ներքին գործերի նախարար Իվիցա Դաչիչը։
Նախարարությունը հայտնել է, որ հինգշաբթի երեկոյան առնվազն հինգ ոստիկան վիրավորվել է, իսկ 14 ցուցարար ձերբակալվել է։
Խստացվում են ճնշումները
Կառավարության անգործությունից հիասթափված՝ ցուցարարները պահանջել են Նովի Սադի ողբերգության հետաքննություն և ճնշում են գործադրել աջակողմյան նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչի վրա՝ արտահերթ ընտրություններ նշանակելու համար։
Վերջին ինը ամիսների ընթացքում անցկացվել են հազարավոր, հիմնականում խաղաղ, ուսանողների կողմից ղեկավարվող ցույցեր, որոնցից մի քանիսը հարյուր հազարավոր մարդկանց են ներգրավել։
Սակայն այս շաբաթվա բռնությունները նշանակալի սրացում են և ցույց են տալիս Վուչիչի պոպուլիստական կառավարության վրա աճող ճնշումը, որը իշխանության գլուխ է արդեն 13 տարի։
Հունիսի 28-ից, երբ Բելգրադում հավաքվել էր մոտ 140,000 ցուցարար, կառավարությունը պատասխանել է ակտիվիստների նկատմամբ «խստացող ճնշումներով», ասվում է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների փորձագետների կողմից այս ամսվա սկզբին հրապարակված հայտարարության մեջ։
Փորձագետները նշել են, որ ցուցարարները և շարժման հետ կապված անձինք բախվել են «ճնշումների անհանգստացնող մոդելի», այդ թվում՝ ոստիկանական չափազանց ուժի, սպառնալիքների և կամայական ձերբակալությունների։
Վուչիչը մնացել է անհնազանդ՝ բազմիցս մերժելով արտահերթ ընտրությունների կոչերը և դատապարտելով ցույցերը որպես իրեն տապալելու օտարերկրյա դավադրության մաս։
Ուսանողական ցուցարարները մեղադրել են ոստիկանությանը կառավարամետ կողմնակիցներին պաշտպանելու մեջ, մինչդեռ քիչ բան են անում իրենց սեփական հավաքույթների վրա հարձակումները կանխելու համար։
«Իշխանությունները փորձել են երեկ գիշեր քաղաքացիական պատերազմ հրահրել», - գրել են ուսանողները իրենց պաշտոնական Instagram-ի էջում։
Վուչիչը, որը չորեքշաբթի գիշերը այցելել էր կառավարամետ ճամբարներ, հերքել է, որ իր կողմնակիցներն են սկսել բռնությունը։
Չնայած բողոքի ցույցերը մինչ այժմ հանգեցրել են վարչապետի հրաժարականին և նրա կաբինետի փլուզմանը, Վուչիչը շարունակում է ղեկավարել վերակազմավորված կառավարությունը։