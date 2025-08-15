ՄԱԿ-ի բանակցությունները պլաստիկ աղտոտման դեմ պայքարի պատմական պայմանագրի շուրջ երկարաձգվել են մինչև ուրբաթ, քանի որ նախագծի համաձայնագիրը մերժվել է բանակցությունների տարբեր կողմերից՝ գործընթացը կանգ առնելու վտանգի տակ թողնելով։
Նախագահ Լուիս Վայաս Վալդիվիեսոն հինգշաբթի երեկոյան 185 երկրների պատվիրակներին ասաց, որ «իմ վերանայված նախագծի տեքստի վերաբերյալ խորհրդակցությունները դեռ շարունակվում են» և նիստը հետաձգեց մինչև օգոստոսի 15-ը։
Օգոստոսի 5-ից ընթացող բանակցությունները նպատակ ունեն ավարտել պլաստիկ աղտոտման դեմ առաջին գլոբալ համաձայնագիրը։
Երեք տարվա և հինգ նախորդ անհաջող փուլերից հետո վերջին նախագիծը փորձել էր արտացոլել սահմանափակ համախմբման ոլորտները։
Փոխարենը, այն լայն քննադատության արժանացավ։
«Բարձր հավակնությունների կոալիցիան», որը բաղկացած է ուժեղ միջոցառումներ պահանջող պետություններից, հայտարարեց, որ տեքստը չի պարունակում պարտավորություններ՝ արտադրությունը կրճատելու, թունավոր բաղադրիչները վերացնելու և պարտադիր գլոբալ նպատակներ սահմանելու վերաբերյալ՝ այն վերածելով, իրենց կարծիքով, միայն թափոնների կառավարման համաձայնագրի։
«Նմանատիպ մտածող խմբի» անդամները, որոնց գլխավորում են Ծոցի նավթ արտադրող պետությունները, հայտարարեցին, որ նախագիծը խախտում է չափազանց շատ սահմանագծեր և չի սահմանափակում պայմանագրի շրջանակը։
Պանաման փաստաթուղթը անվանեց «պարզապես զզվելի» և «հանձնվել», մինչդեռ Քենիան նշեց, որ այն «էականորեն թուլացվել է և կորցրել իր հիմնական նպատակը»։
Եվրոպական Միությունը, փոքր կղզային զարգացող պետությունները և Աֆրիկայի, Լատինական Ամերիկայի ու Կարիբյան տարածաշրջանի տարածաշրջանային խմբերը առանձին հանդիպումներ անցկացրին՝ դիրքորոշումները համակարգելու համար։
Վերլուծաբանները զգուշացնում են, որ բանակցությունները կանգնած են երկու սցենարի առաջ՝ թույլ պայմանագիր, որը նման է ներկայիս նախագծին, կամ ընդհանրապես համաձայնության բացակայություն, ինչը կարող է գործընթացը թողնել անորոշության մեջ։
«The Common Initiative» վերլուծական կենտրոնի Ալեքսանդար Ռանկովիչն ասաց. «Վատ սցենարն այն է, որ երկրները ընդունեն շատ վատ պայմանագիր... Շատ վատն այն է, որ նրանք ոչ մի բանի շուրջ համաձայնության չգան»։
Բնության համաշխարհային հիմնադրամը կոչ արեց հավակնոտ երկրների նախարարներին առաջարկել նոր տեքստ՝ պարտադիր գլոբալ արգելքներով և վնասակար քիմիկատների վերացման մեխանիզմով, ինչպես նաև պարտավորությունները ժամանակի ընթացքում ամրապնդելու մեխանիզմով։
«Նրանք պետք է պատրաստ լինեն իրենց տեքստը քվեարկությամբ անցկացնել», - ասաց WWF-ի Զայնաբ Սադանը։
Պլաստիկ թափոնները գլոբալ աճող ճգնաժամ են, և դրանց արտադրությունը կանխատեսվում է գրեթե եռապատկվել 2019-ից մինչև 2060 թվականը։
Միկրոպլաստիկները հայտնաբերվել են ամենաբարձր գագաթներից մինչև ամենախոր օվկիանոսային խրամատները և մարդու օրգանիզմում։