ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հաստատեց, որ իր հատուկ բանագնացն՝ Սթիվ Ուիթքոֆը կայցելի Ռուսաստանի Դաշնություն առաջիկա շաբաթում՝ նախքան ԱՄՆ նախագահի կողմից Մոսկվայի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ կիրառելու վերջնաժամկետը։
Կիրակի օրը լրագրողների հետ զրույցում նախագահ Թրամփը նաև ասաց, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախկին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ առցանց վեճից հետո իր կողմից տեղակայված երկու միջուկային սուզանավերը այժմ «տարածաշրջանում» են։
Նախագահ Թրամփը չի ասել՝ նկատի ունի՞ միջուկային, թե՞ միջուկային սուզանավերը։ Նա նաև չի մանրամասնել տեղակայման ճշգրիտ վայրերը, որոնք ԱՄՆ զինված ուժերը գաղտնի են պահում։
Միջուկային սպառնալիքները տեղի են ունեցել նախագահ Թրամփի կողմից հաջորդ շաբաթվա վերջում Ռուսաստանին Ուկրաինայի պատերազմը դադարեցնելու ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկելու վերջնաժամկետի ֆոնին, հակառակ դեպքում կբախվեն չճշտված նոր պատժամիջոցների։
Հանրապետական առաջնորդն ասաց, որ Ուիթքոֆը կայցելի «կարծում եմ՝ հաջորդ շաբաթ, չորեքշաբթի կամ հինգշաբթի»։
Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը արդեն մի քանի անգամ հանդիպել է Ուիթքոֆը հետ Մոսկվայում, նախքան Կրեմլի հետ հարաբերությունները վերականգնելու նախագահ Թրամփի ջանքերը կտրուկ դադարեցին։
Երբ լրագրողները հարցրին, թե ինչ ուղերձ կուղղի Ուիթքոֆը Մոսկվային, և արդյոք Ռուսաստանը կարող է ինչ-որ բան անել պատժամիջոցներից խուսափելու համար։
«Այո, կնքեք գործարք, որտեղ մարդիկ կդադարեն սպանվելուց», - ասաց ԱՄՆ նախագահ Թրամփը։
Երկրորդային սակագներ
Նախագահ Թրամփն ավելի վաղ սպառնացել էր, որ նոր միջոցառումները կարող են նշանակել «երկրորդային սակագներ», որոնք ուղղված կլինեն Ռուսաստանի մնացած առևտրային գործընկերներին, ինչպիսիք են Չինաստանը և Հնդկաստանը: Սա ավելի կխեղդի Ռուսաստանին, բայց կվտանգի միջազգային զգալի խափանումներ։
Վաշինգտոնի ճնշմանը չնայած՝ Ռուսաստանը շարունակել է իր հարձակումները իր արևմտամետ հարևանի դեմ։
ՌԴ նախագահ Պուտինը ուրբաթ օրը հայտարարեց, որ ցանկանում է խաղաղություն, բայց գրեթե երեքուկես տարի տևած հակամարտությանը վերջ դնելու իր պահանջները «անփոփոխ են»։
«Մեզ անհրաժեշտ է ամուր հիմքերի վրա երկարատև և կայուն խաղաղություն, որը կբավարարի և՛ Ռուսաստանին, և՛ Ուկրաինային և կապահովի երկու երկրների անվտանգությունը։ Պայմանները (ռուսական կողմից) անկասկած մնում են նույնը», - լրագրողներին ասաց ՌԴ նախագահ Պուտինը։
Ռուսաստանը հաճախակի կոչ է արել Ուկրաինային արդյունավետորեն զիջել չորս շրջանների նկատմամբ վերահսկողությունը, որոնք Մոսկվան պնդում է, որ միացրել է, պահանջ, որը Կիևը անընդունելի է անվանել։
Պուտինը նաև ցանկանում է, որ Ուկրաինան հրաժարվի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու իր նկրտումներից։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը երկուշաբթի օրը հայտարարել է, որ իր հակաօդային պաշտպանությունը գիշերը խափանել է ուկրաինական 61 անօդաչու թռչող սարք։
Ուկրաինայի ռազմական վարչակազմը երկուշաբթի առավոտյան Telegram-ում գրել է, որ մեկ մարդ մահացել է հարավային Խերսոնի շրջանում ռուսական հրետակոծության հետևանքով։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կիրակի օրը նաև հայտարարել է, որ երկու կողմերը պատրաստվում են գերիների փոխանակման, որի արդյունքում 1200 ուկրաինացի զինվոր կվերադառնան տուն՝ հուլիսին Ստամբուլում Ռուսաստանի հետ բանակցություններից հետո։
Նախագահ Թրամփը իր երկրորդ ժամկետը սկսեց իր լավատեսությամբ, որ Ուկրաինայում պատերազմը, որը մոլեգնում է 2022 թվականի փետրվարին Ռուսաստանի կողմից իր հարևանի դեմ ռազմական արշավ սկսելուց ի վեր, շուտով կավարտվի։
Վերջին շաբաթներին Թրամփն ավելի ու ավելի է արտահայտում իր դժգոհությունը նախագահ Պուտինից՝ Մոսկվայի անզիջում հարձակողական գործողությունների կապակցությամբ։