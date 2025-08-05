Ռուսաստանի նախկին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը մեղադրել է ՆԱՏՕ-ի երկրներին Մոսկվայի կողմից կարճ և միջին հեռահարության միջուկային հրթիռների տեղակայման մորատորիումից դուրս գալու համար։
«Միջին և կարճ հեռահարության հրթիռների տեղակայման մորատորիումից դուրս գալու վերաբերյալ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը ՆԱՏՕ-ի երկրների հակառուսական քաղաքականության արդյունք է», - երկուշաբթի օրը X-ի եթերում ասել է Մեդվեդևը, որը ներկայումս զբաղեցնում է Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահի պաշտոնը։
Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Մեդվեդևի խոսքերը հնչել են, երբ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ Մոսկվան «այլևս իրեն պարտավորված չի համարում» միջին և 5500 կիլոմետր հեռահարության միջուկային ուժերի մասին պայմանագրի շրջանակներում իր «նախկինում ընդունված ինքնասահմանափակումներով»։
1987 թվականի պայմանագիրը պահանջում էր, որ ԱՄՆ-ն և Խորհրդային Միությունը վերացնեն և ընդմիշտ հրաժարվեն իրենց բոլոր միջուկային և ավանդական ցամաքային բալիստիկ և թևավոր հրթիռներից, որոնց հեռահարությունը 500-ից 5500 կիլոմետր է։
Շատ, շատ զգույշ եղեք
ԱՄՆ-ն նախագահ Դոնալդ Թրամփի առաջին ժամկետի ընթացքում 2019 թվականին դուրս եկավ պայմանագրից՝ հղում անելով Ռուսաստանի կողմից պայմանագրի չկատարմանը, մինչդեռ Ռուսաստանը հերքեց մեղադրանքները։
Երկուշաբթի օրը Մոսկվայի հայտարարությունը հնչեց, երբ նախագահ Թրամփը անցյալ շաբաթ հրամայեց «Ռուսաստանի մոտ» տեղակայել երկու ամերիկյան միջուկային սուզանավ՝ ի պատասխան Մեդվեդևի, ով վերջերս սոցիալական ցանցերում կտրուկ փոխանակումներ էր ունեցել ԱՄՆ նախագահի հետ։
Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը երկուշաբթի օրը հայտարարեց, որ Ռուսաստանը «շատ զգույշ» է միջուկային հարցերին վերաբերող ցանկացած հայտարարության հարցում, և որ Մոսկվան այս հարցում «պատասխանատու դիրքորոշում» է զբաղեցնում։
«Ռուսաստանը շատ ուշադիր է միջուկային զենքի չտարածման թեմայի նկատմամբ։ Եվ, իհարկե, մենք կարծում ենք, որ բոլորը պետք է շատ, շատ զգույշ լինեն միջուկային հռետորաբանության հետ», - լրագրողներին ասաց Պեսկովը։
Նախագահ Թրամփը սպառնաց պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի դեմ, եթե չդադարեցնի իր պատերազմը Ուկրաինայում, և կիրակի օրը հայտարարեց, որ իր հատուկ դեսպան Սթիվ Վիտկոֆը այս շաբաթ կայցելի Ռուսաստան՝ ԱՄՆ պատժամիջոցների ժամկետից առաջ։