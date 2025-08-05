ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
2-րդ րոպե ընթերցելու
Մեդվեդևը զգուշացնում է «հետագա քայլերի» մասին
Մեդվեդևը նշում է, որ մորատորիումից դուրս գալու որոշումը ՆԱՏՕ-ի հակառուսական քաղաքականության արդյունք է։
Մեդվեդևը զգուշացնում է «հետագա քայլերի» մասին
August 5, 2025

Ռուսաստանի նախկին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը մեղադրել է ՆԱՏՕ-ի երկրներին Մոսկվայի կողմից կարճ և միջին հեռահարության միջուկային հրթիռների տեղակայման մորատորիումից դուրս գալու համար։

«Միջին և կարճ հեռահարության հրթիռների տեղակայման մորատորիումից դուրս գալու վերաբերյալ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը ՆԱՏՕ-ի երկրների հակառուսական քաղաքականության արդյունք է», - երկուշաբթի օրը X-ի եթերում ասել է Մեդվեդևը, որը ներկայումս զբաղեցնում է Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահի պաշտոնը։

Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Մեդվեդևի խոսքերը հնչել են, երբ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ Մոսկվան «այլևս իրեն պարտավորված չի համարում» միջին և 5500 կիլոմետր հեռահարության միջուկային ուժերի մասին պայմանագրի շրջանակներում իր «նախկինում ընդունված ինքնասահմանափակումներով»։

1987 թվականի պայմանագիրը պահանջում էր, որ ԱՄՆ-ն և Խորհրդային Միությունը վերացնեն և ընդմիշտ հրաժարվեն իրենց բոլոր միջուկային և ավանդական ցամաքային բալիստիկ և թևավոր հրթիռներից, որոնց հեռահարությունը 500-ից 5500 կիլոմետր է։

ՀարաբերականTRT Global - Trump says two US nuclear submarines arrived 'where they need to be' after Medvedev remarks

Շատ, շատ զգույշ եղեք

recommended

ԱՄՆ-ն նախագահ Դոնալդ Թրամփի առաջին ժամկետի ընթացքում 2019 թվականին դուրս եկավ պայմանագրից՝ հղում անելով Ռուսաստանի կողմից պայմանագրի չկատարմանը, մինչդեռ Ռուսաստանը հերքեց մեղադրանքները։

Երկուշաբթի օրը Մոսկվայի հայտարարությունը հնչեց, երբ նախագահ Թրամփը անցյալ շաբաթ հրամայեց «Ռուսաստանի մոտ» տեղակայել երկու ամերիկյան միջուկային սուզանավ՝ ի պատասխան Մեդվեդևի, ով վերջերս սոցիալական ցանցերում կտրուկ փոխանակումներ էր ունեցել ԱՄՆ նախագահի հետ։

Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը երկուշաբթի օրը հայտարարեց, որ Ռուսաստանը «շատ զգույշ» է միջուկային հարցերին վերաբերող ցանկացած հայտարարության հարցում, և որ Մոսկվան այս հարցում «պատասխանատու դիրքորոշում» է զբաղեցնում։

«Ռուսաստանը շատ ուշադիր է միջուկային զենքի չտարածման թեմայի նկատմամբ։ Եվ, իհարկե, մենք կարծում ենք, որ բոլորը պետք է շատ, շատ զգույշ լինեն միջուկային հռետորաբանության հետ», - լրագրողներին ասաց Պեսկովը։

Նախագահ Թրամփը սպառնաց պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի դեմ, եթե չդադարեցնի իր պատերազմը Ուկրաինայում, և կիրակի օրը հայտարարեց, որ իր հատուկ դեսպան Սթիվ Վիտկոֆը այս շաբաթ կայցելի Ռուսաստան՝ ԱՄՆ պատժամիջոցների ժամկետից առաջ։

Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us