Իսրայելի միջամտությունը Սիրիայում «բարդացնում է իրավիճակը» և չի նպաստում երկրի կայունությանը, ըստ Թոմ Բարաքի՝ ԱՄՆ-ի հատուկ ներկայացուցիչ Սիրիայի հարցերով և դեսպան Անկարայում։
Հինգշաբթի օրը ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի Սիրիայի հարցերով ճեպազրույցի ընթացքում Բարաքը նշեց, որ Իսրայելի հետ այս հարցում «ընդհանուր ըմբռնում» չունեն։
ԱՄՆ-ը ցանկանում է, որ Սիրիան հասնի կայունության և սերտորեն համագործակցում է ինչպես Սիրիայի կառավարության, այնպես էլ հարևան երկրների, հատկապես Թուրքիայի հետ՝ այս նպատակին հասնելու համար։
Հարցին, թե արդյոք Իսրայելի գործողությունները նպաստում են Սիրիայում գործընթացին, նա նշեց, որ այդ գործողությունները օգտակար չեն՝ ասելով. «Սա բարդացնում է իրավիճակը։ Այո, դա բարդացնում է»։
Բարաքը հավելեց. «Իմ կարծիքով, Իսրայելը ագրեսիվ չէ, բայց (նրա գործողությունները) օգտակար չեն։ Դրանք չեն օգնում, քանի որ մենք չունենք ընդհանուր ըմբռնում (Սիրիայի հարցում)»։
Նա նշեց, որ հասկանում են՝ Իսրայելը չի ցանկանում նոր սպառնալիք իր և Իրանի միջև։
«Իսրայելը շատ զգայուն է իր սահմանների նկատմամբ այս պահին։ Սիրիան չի ցանկանում պատերազմ Իսրայելի հետ։ Իմ անձնական կարծիքով, Իսրայելը կենտրոնացած չէ Սիրիայի վրա. նրանք ասում են, որ կծավալեն (Սիրիայի) Գոլանի բարձունքները մինչև Իրանի սահմանը»,- ասաց Բարաքը։
«Նրանք ցանկանում են մաքուր գոտի իրենց և Իրանի միջև, որը բաղկացած կլինի վստահելի գործընկերներից։ Նրանք ցանկանում են վերահսկողություն Իրանի նկատմամբ և ասում են, որ ոչ ոք չի խանգարի մեզ այստեղից մինչև Իրան»։
Բարաքը ընդգծեց, որ Անկարան շատ օգտակար է Սիրիայում անվտանգության և վարչական կայունության ապահովման գործում՝ ասելով. «Թուրքիան անհավանական լավ համագործակցում է։ Սիրիայի կառավարությունն էլ շատ լավ է համագործակցում՝ ընդունելով այս օգնությունը։ Սակայն գործընթացը դանդաղ է ընթանում։ Մոտ 10 միլիոն սիրիացիներ (որոնք հեռացել են Ասադի և երկարատև քաղաքացիական պատերազմի պատճառով) ցանկանում են վերադառնալ»։
Նա բացատրեց, որ մի տեսակ «բուֆերային գոտի» է ստեղծվել Թուրքիայի և PKK/YPG ահաբեկչական կազմակերպության միջև, որը Սիրիայում գործում է SDF անվան տակ, և որ նման գոտի է ստեղծվել նաև այն տարածաշրջանում, որտեղ ապրում են դրուզները։
Նա նշեց, որ տեղյակ են երկրի ներսում անվտանգության հավասարակշռություններից և մշտական կապի մեջ են բոլոր համապատասխան երկրների հետ։