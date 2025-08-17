ԹՈՒՐՔԻԱ
Նախագահ Էրդողանը ոգեկոչել է Մարմարայի երկրաշարժի 26-րդ տարելիցին զոհվածների հիշատակը
Նախագահ Էրդողանը հարգանքի տուրք է մատուցել 1999 թվականի Մարմարայի 7.4 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժի տարելիցի կապակցությամբ և ցավակցություն հայտնել նրանց։
Երդողան ցավակցում է երկրաշարժի զոհվածների ընտանիքներին։ / AA
Նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը կիրակի օրը հարգանքի տուրք է մատուցել 1999 թվականի Մարմարայի երկրաշարժի 26-րդ տարելիցի կապակցությամբ զոհվածների հիշատակին։

«Նույնիսկ այսօր մենք մեր սրտերում զգում ենք 1999 թվականի օգոստոսի 17-ի Մարմարայի երկրաշարժի հետևանքով կյանքից զրկված մեր քաղաքացիների ցավը։

Այս մեծ ողբերգության տարելիցի օրը ես աղոթում եմ Աստծո ողորմության համար նրանց հոգիների համար, ովքեր կորցրել են իրենց կյանքը, և կրկին անգամ իմ ցավակցությունն եմ հայտնում նրանց ընտանիքներին ու հարազատներին»,- ասել է Թուրքիայի նախագահը։

