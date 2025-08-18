ԹՈՒՐՔԻԱ
1-րդ րոպե ընթերցելու
Նախագահ Էրդողան․ Թուրքիան պատրաստ է ամեն ինչ անել ռուս-ուկրաինական պատերազմին վերջ դնելու համար
Նախագահ Էրդողանը հույս է հայտնել, որ Ուկրաինայի նախագահի մասնակցությամբ նոր գործընթացը հիմք կդնի երկարատև խաղաղության համար՝ հավելելով, որ Թուրքիան պատրաստ է ամեն կերպ նպաստել դրան։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը շաբաթ օրը հայտարարել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Ալյասկայում կայացած բանակցությունները «նոր թափ» են հաղորդել ռուս-ուկրաինական պատերազմին վերջ դնելու ջանքերին։

«ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջև Ալյասկայում կայացած հանդիպումները նոր թափ են հաղորդել ռուս-ուկրաինական պատերազմին վերջ դնելու որոնումներին։ Մենք ողջունում ենք Ալյասկայի գագաթնաժողովը և հույս ունենք, որ այս նոր գործընթացը՝ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու մասնակցությամբ, հիմք կդնի երկարատև խաղաղության համար։ Թուրքիան պատրաստ է ամեն ինչ անել խաղաղության հաստատման գործում», - ասաց նախագահ Էրդողանը։

