August 18, 2025
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը շաբաթ օրը հայտարարել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Ալյասկայում կայացած բանակցությունները «նոր թափ» են հաղորդել ռուս-ուկրաինական պատերազմին վերջ դնելու ջանքերին։
«ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջև Ալյասկայում կայացած հանդիպումները նոր թափ են հաղորդել ռուս-ուկրաինական պատերազմին վերջ դնելու որոնումներին։ Մենք ողջունում ենք Ալյասկայի գագաթնաժողովը և հույս ունենք, որ այս նոր գործընթացը՝ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու մասնակցությամբ, հիմք կդնի երկարատև խաղաղության համար։ Թուրքիան պատրաստ է ամեն ինչ անել խաղաղության հաստատման գործում», - ասաց նախագահ Էրդողանը։
Առաջարկ