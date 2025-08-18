ԹՈՒՐՔԻԱ
1-րդ րոպե ընթերցելու
Նախագահ Էրդողանը իր առաջին գրառումն է արել NEXT Sosyal-ում
Նախագահ Էրդողանի առաջին գրառումը հնչում է այն ժամանակ, երբ Թուրքիայի նոր սոցցանց՝ NEXT Sosyal-ը, գերազանցել է 1 միլիոն օգտատերերի և բարձրացել հավելվածների խանութների վարկանիշային աղյուսակի առաջին հորիզոնական։
Նախագահ Էրդողանը իր առաջին գրառումն է արել NEXT Sosyal-ում
August 18, 2025

Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը իր առաջին գրառումն է արել NEXT Sosyal-ում՝ երկրի արագ զարգացող տեղական սոցցանցում։

Մեջբերելով բանաստեղծ Էրդեմ Բայազիտի «Շուտով օրը կծնվի» գրքից մի տող՝ «Ծաղիկ է ծլել բետոնե պատերի միջև։ Պատրա՞ստ եք», - ասաց նախագահ Էրդողանը երկուշաբթի օրը իր հետևորդներին։

Նախագահի ուղերձին ուղեկցել են «Սկսում ենք» հեշթեգը և թուրքական դրոշի, Երկրի և հրթիռի էմոջիներ։

ՀարաբերականRecep Tayyip Erdoğan (@rterdogan@sosyal.teknofest.app)

Ի՞նչ է Next Sosyal-ը

Հաղորդագրությունը հրապարակվել է այն ժամանակ, երբ Türkiye Technology Team (T3) հիմնադրամի ղեկավարությամբ մշակված NEXT Sosyal-ը գերազանցել է 1 միլիոն օգտատերերի թիվը։

Առաջարկ

Այս նվաճումը շաբաթ օրը հայտարարել է TEKNOFEST-ի գործադիր խորհրդի և T3 հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի ղեկավար Սելջուկ Բայրաքթարը։

Գովազդվելով որպես գլոբալ հարթակների «մաքուր և անվտանգ» այլընտրանք՝ NEXT Sosyal-ը արագորեն բարձրացել է բջջային հավելվածների խանութների գագաթնակետին՝ վերջերս դասվելով «սոցիալական ցանցեր» կատեգորիայի ամենատարածված անվճար հավելվածի շարքին։

Բետա տարբերակի թողարկումից ի վեր հարթակը արագորեն ընդլայնվել է՝ օգտատերերին հնարավորություն տալով կիսվել մտքերով և բովանդակությամբ նորությունների, տեխնոլոգիաների, կենսակերպի և արդիական իրադարձությունների վերաբերյալ։

Նախագահի հավանությունը խորհրդանշական խթան էր NEXT Sosyal-ի համար՝ ամրապնդելով Թուրքիայի ձգտումը՝ խթանելու տեղական մակարդակով զարգացած թվային հարթակները։

ՀարաբերականTRT Global - Next Sosyal tops 1M users, offering space for free expression
Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us