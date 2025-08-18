Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը իր առաջին գրառումն է արել NEXT Sosyal-ում՝ երկրի արագ զարգացող տեղական սոցցանցում։
Մեջբերելով բանաստեղծ Էրդեմ Բայազիտի «Շուտով օրը կծնվի» գրքից մի տող՝ «Ծաղիկ է ծլել բետոնե պատերի միջև։ Պատրա՞ստ եք», - ասաց նախագահ Էրդողանը երկուշաբթի օրը իր հետևորդներին։
Նախագահի ուղերձին ուղեկցել են «Սկսում ենք» հեշթեգը և թուրքական դրոշի, Երկրի և հրթիռի էմոջիներ։
Ի՞նչ է Next Sosyal-ը
Հաղորդագրությունը հրապարակվել է այն ժամանակ, երբ Türkiye Technology Team (T3) հիմնադրամի ղեկավարությամբ մշակված NEXT Sosyal-ը գերազանցել է 1 միլիոն օգտատերերի թիվը։
Այս նվաճումը շաբաթ օրը հայտարարել է TEKNOFEST-ի գործադիր խորհրդի և T3 հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի ղեկավար Սելջուկ Բայրաքթարը։
Գովազդվելով որպես գլոբալ հարթակների «մաքուր և անվտանգ» այլընտրանք՝ NEXT Sosyal-ը արագորեն բարձրացել է բջջային հավելվածների խանութների գագաթնակետին՝ վերջերս դասվելով «սոցիալական ցանցեր» կատեգորիայի ամենատարածված անվճար հավելվածի շարքին։
Բետա տարբերակի թողարկումից ի վեր հարթակը արագորեն ընդլայնվել է՝ օգտատերերին հնարավորություն տալով կիսվել մտքերով և բովանդակությամբ նորությունների, տեխնոլոգիաների, կենսակերպի և արդիական իրադարձությունների վերաբերյալ։
Նախագահի հավանությունը խորհրդանշական խթան էր NEXT Sosyal-ի համար՝ ամրապնդելով Թուրքիայի ձգտումը՝ խթանելու տեղական մակարդակով զարգացած թվային հարթակները։