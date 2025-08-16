ԹՈՒՐՔԻԱ
Թուրքիան ցավակցություն է հայտնել Պակիստանում տեղի ունեցած ջրհեղեղի հետևանքով զոհերի կապակցությամբ
Թուրքիան իր ցավակցությունն է հայտնել Պակիստանի տարբեր նահանգներում տեղի ունեցած ջրհեղեղների և սողանքների հետևանքով մարդկային զոհերի կապակցությամբ։
Զոհերի մեծ մասը գրանցվել է Խայբեր-Պախտունխվայում, մինչդեռ կապը խզվել էր տուժած մի քանի շրջաններում։ / AA
16 августа 2025 г.

Թուրքիան իր ցավակցությունն է հայտնել Պակիստանին շաբաթ օրը երկրում տեղի ունեցած ջրհեղեղի հետևանքով հարյուրավոր մարդկանց մահվան կապակցությամբ։

«Մենք խորապես վշտացած ենք Պակիստանում ջրհեղեղների հետևանքով մարդկային կորուստների համար»,- նշվում է Թուրքիայի Արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։

«Մենք աղոթում ենք Ալլահի ողորմության համար նրանց, ովքեր կորցրել են իրենց կյանքը, և մեր ցավակցություններն ենք հայտնում Պակիստանի ժողովրդին»,- հավելել է հայտարարությունը։

Շաբաթ օրը Պակիստանի իշխանությունների տվյալներով՝ հորդառատ անձրևների հետևանքով առաջացած հանկարծակի ջրհեղեղների և սողանքների զոհերի թիվը հասել է 321-ի։

Զոհվածների մեծ մասը գտնվում է հյուսիսարևմտյան Խայբեր Փախտունխվա նահանգում, որտեղ նահանգային աղետների կառավարման վարչությունը հայտնել է 307 զոհի մասին։

Գիլգիթ-Բալթիստան նահանգում հաղորդվել է 5 զոհի մասին, իսկ Պակիստանի վերահսկողության տակ գտնվող Քաշմիրում՝ Ազադ Ջամու և Քաշմիրում, զոհվել է 9 մարդ։

Շատ շրջաններում կապի միջոցները խափանվել են՝ բջջային հեռախոսային աշտարակների վնասման պատճառով։

Ավելի շատ ջրհեղեղներ են սպասվում

Ազգային աղետների կառավարման վարչությունը նախազգուշացրել է մուսոնային անձրևների նոր ալիքի մասին, որը սպասվում է ուրբաթ օրվանից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։

Իշխանությունները նաև զգուշացրել են, որ ջերմաստիճանի բարձրացումը արագացրել է ձյան և սառցադաշտերի հալոցքը բարձրադիր շրջաններում՝ ավելացնելով գետերի ջրի հոսքերը։

Մուսոնային անձրևները, որոնք սովորաբար տևում են հունիսից սեպտեմբեր, հաճախ ավերածություններ են առաջացնում Հարավային Ասիայում, ներառյալ Պակիստանում, սակայն կլիմայի փոփոխությունը վերջին տարիներին ավելացրել է դրանց անկանխատեսելիությունն ու ինտենսիվությունը։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
