Հարավային Կորեայում Թուրքիայի դեսպան Մուրատ Թամերը հայտարարել է, որ 1950-1953 թվականներին Կորեական պատերազմում զոհված չորս թուրք զինվորների աճյունները հայտնաբերվելուց հետո վերադարձվել են Թուրքիա։
Թամերը «Անադոլու» գործակալությանը հայտնել է, որ ԱՄՆ-ի և Հյուսիսային Կորեայի միջև 2011 թվականին կնքված համաձայնագրի շրջանակներում Կունուրի շրջանում՝ պատերազմի ընթացքում թուրքական ամենամեծ կորուստների վայրում, իրականացված պեղումների արդյունքում հայտնաբերվել են բազմաթիվ ոսկորներ և պատերազմի մնացորդներ։
Այս շրջանը Հյուսիսային Կորեայում եղել է ամենադաժան մարտերի վայրը։ Թուրքիան Կորեական պատերազմին մասնակցած երկրների շարքում չորրորդ ամենամեծ թվով զորքերն է ուղարկել՝ չորս բրիգադ և ընդհանուր 21,212 զինվոր։
Մասնակցած 16 երկրների շարքում Թուրքիան նաև երրորդ տեղն է զբաղեցրել զոհերի թվով՝ մոտ 900 զոհված կամ անհետ կորած զինվորներով։ Հարավային Կորեայի Բուսան քաղաքում գտնվող ՄԱԿ-ի հուշահամալիր գերեզմանատանը թաղված են 462 թուրք զինվորների մնացորդներ։
Թամերը նշել է, որ նոր հայտնաբերված չորս մնացորդները ուղարկվել են ԱՄՆ-ի Հավայի նահանգի հետազոտական կենտրոն՝ ուսումնասիրության և վերականգնման համար, որտեղ իրականացվել են գենետիկական թեստեր։
Թամերը ընդգծել է, որ ճշգրիտ արդյունքներ ստանալու համար մանրամասն վերլուծություններ են իրականացվել ոսկորներին կցված կտորների վրա՝ պարզելու, թե որ բանակին կարող էին պատկանել զինվորները, հատկապես նրանք, ովքեր կռվել են ՄԱԿ-ի հրամանատարության ներքո։
Հետազոտությունը, սակայն, հետաձգվել է COVID-19 համավարակի պատճառով։ Թամերը հավելել է, որ մանրակրկիտ վերլուծությունից հետո մեկ կմախք գրեթե հաստատապես ճանաչվել է որպես թուրք, իսկ մյուս երեքը՝ գենետիկական և այլ թեստերի միջոցով, ճանաչվել են որպես անատոլիական ծագում ունեցող։
Նա նշել է, որ յուրաքանչյուր զինվորի համար պատրաստվել են մանրամասն գրքույկներ։
Թամերը նաև պարզաբանել է, որ Հարավային Կորեայի պաշտպանության նախարարության Կորեական պատերազմի զոհերի վերականգնման և նույնականացման գործակալության և Սեուլում Թուրքիայի ռազմական կցորդի համագործակցությամբ չորս զինվորների մնացորդները Հավայից հատուկ ինքնաթիռով տեղափոխվել են Հարավային Կորեայի Օսան ԱՄՆ ռազմական բազա։
Թամերը նշել է, որ արարողության ընթացքում մնացորդները, փաթաթված Թուրքիայի կիսալուսնի և աստղի դրոշով, հանձնվել են թուրք և կորեացի պաշտոնյաներին։
ՄԱԿ-ի ռազմական պաշտոնյաները արարողության ժամանակ նշել են, որ սա առաջին դեպքն է, երբ պատերազմի ժամանակ կորեացիներից բացի այլ երկրների զինվորների մնացորդներ վերադարձվել են Կորեա։
«Վերջնական արդյունքի համար ԴՆԹ թեստեր են պահանջվել ընտանիքներից, և Թուրքիայում ստեղծվել է տարբեր հաստատությունների մասնակցությամբ աշխատանքային խումբ։ Այս հանձնաժողովի տվյալները կհամեմատվեն այստեղի մնացորդների հետ, և վերջնական ինքնությունները կհաստատվեն»,- հավելել է Թամերը։