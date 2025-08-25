Թուրքիայի Ազգային հետախուզության կազմակերպության (MIT) տնօրեն Իբրահիմ Քալինը հանդիպել է Լիբիայի Հաֆթարի հետ Բենգազիի նավահանգստում՝ մեկ օր անց այն բանից հետո, երբ թուրքական ռազմածովային նավը կանգ առավ Բենգազիի նավահանգստում։
Թուրքիայի և Լիբիայի ռազմական պատվիրակությունները հանդիպում են անցկացրել՝ կապված TCG Կինալիադա նավի այցի հետ Բենգազիի նավահանգստում, հայտնում է Թուրքիայի Ազգային պաշտպանության նախարարությունը երկուշաբթի։
Թուրքիայի Ազգային պաշտպանության նախարարության պատվիրակությունը, որը գլխավորում էր գեներալ-մայոր Իլքայ Ալթինդաղը, այցելել է Հաֆթարին՝ Լիբիայի Ազգային բանակի տեղակալ հրամանատարին, նշվում է նախարարության թուրքական սոցիալական հարթակ NSosyal-ում։
Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են «Մեկ Լիբիա, Մեկ Բանակ» նպատակով հնարավոր համատեղ ջանքերը։
Հանդիպմանը մասնակցել են նաև Լիբիայում Թուրքիայի դեսպան Գյուվեն Բեգեչը և Բենգազիում Թուրքիայի գլխավոր հյուպատոս Սերխան Քիրամանլիօղլուն։
Հաֆթարը նաև այցելել է TCG Կինալիադա նավը։
Տարիներ շարունակ ՄԱԿ-ի առաքելությունը Լիբիայում ջանքեր է գործադրել բանակի միավորման ուղղությամբ՝ «5+5» Համատեղ ռազմական հանձնաժողովի միջոցով, որը ներառում է հինգ սպաներ արևմուտքից և հինգ սպաներ Հաֆթարի ուժերից՝ արևելքից։
ՄԱԿ-ը նաև միջնորդում է առանձին բանակցություններ, որոնք նպատակ ունեն ընտրություններ անցկացնել՝ հաղթահարելու քաղաքական փակուղին երկու մրցակից վարչակազմերի միջև։ Դրանցից մեկը՝ 2022 թվականի սկզբին Ներկայացուցիչների պալատի կողմից նշանակված և Բենգազիում տեղակայված Օսամա Համմադի գլխավորությամբ, վերահսկում է արևելքն ու հարավի մեծ մասը, իսկ Տրիպոլիում գտնվող Դբեյբայի կառավարությունը վերահսկում է արևմուտքը։
Լիբիացիները հույս ունեն, որ երկար ժամանակ հետաձգված ընտրությունները կավարտեն տարիների քաղաքական բաժանումն ու հակամարտությունը՝ փակելով անցումային շրջանի էջը, որը սկսվել է Մուամմար Քադաֆիի տապալումից հետո՝ 2011 թվականին։