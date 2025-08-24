Էմինե Էրդողանի Գազայից Մելանյա Թրամփին ուղղված նամակը լայնորեն լուսաբանվել է համաշխարհային մամուլում։
Նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի կնոջ՝ Էմինե Էրդողանի կողմից ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կնոջը՝ Մելանյա Թրամփին ուղղված նամակը՝ Գազայի հումանիտար ճգնաժամի վերաբերյալ, լայն արձագանք է ունեցել համաշխարհային մամուլում։
Էմինե Էրդողանի նամակը Մելանյա Թրամփին, որում նա կոչ էր անում նրան նույն զգայունությունը ցուցաբերել Գազայի մարդասիրական ճգնաժամի նկատմամբ, ինչ Ուկրաինայի պատերազմի նկատմամբ, վերնագրերում հայտնվեց համաշխարհային մամուլի բազմաթիվ գործակալություններում և լրատվական կայքերում։
- Միացյալ Թագավորություն
Բրիտանական BBC հեռուստաալիքը Էմինե Էրդողանի նամակը տարածել է ԱՄՆ-ում գործող X Ընկերության սոցիալական ցանցերի էջում, որն ունի մոտ 50 միլիոն հետևորդ, և ԱՄՆ-ում գործող «Ինստագրամ»-ի էջում, որն ունի 29.4 միլիոն հետևորդ։
BBC-ն իր կայքում նամակի վերաբերյալ իր հաղորդագրության մեջ օգտագործել է նաև «Թուրքիայի առաջին տիկինը կոչ է անում Մելանյա Թրամփին օգնել Գազայի երեխաներին» վերնագիրը։
Զեկույցում մեջ ընդգծվել է «Մենք պետք է միավորենք մեր ձայներն ու ուժերը այս անարդարության դեմ» հայտարարությունը, որում Էմինե Էրդողանը կոչ է արել Մելանյա Թրամփին խոսել Գազայում տառապող երեխաների անունից։
«Թելեգրաֆ» թերթը իր հաղորդագրության մեջ նաև նշել է, որ նամակի նպատակն էր Մելանյա Թրամփին ներգրավել Գազայում խաղաղության հաստատման ջանքերին։
Զեկույցում նշվում է, որ Թուրքիայի առաջին տիկին Էմինե Էրդողանը նամակում կոչ է արել փրկել Գազայում երեխաներին։
Reuters-ը նամակի մասին իր զեկույցում օգտագործել է նաև «Թուրքիայի առաջին տիկինը Մելանյա Թրամփին կոչ է անում խոսել Գազայի մասին» վերնագրում։
Զեկույցում նշվում է, որ Էմինե Էրդողանը հայտարարել է, որ իր նամակը ոգեշնչված է այն նամակից, որն այս ամսվա սկզբին Մելանյա Թրամփը ուղարկել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին՝ կապված Ուկրաինայում և Ռուսաստանում երեխաների հետ։
Բրիտանական Sky News հեռուստաալիքը նաև հայտնել է, որ Թուրքիայի առաջին տիկինը նամակ է գրել Մելանյա Թրամփին՝ խնդրելով Գազայի հատվածում երեխաների հանդեպ ցուցաբերել նույն մտահոգությունը, ինչ պատերազմից տուժած ուկրաինացի երեխաների համար։
Զեկույցում նշվում է, որ Էմինե Էրդողանն իր նամակում հիշել է Մելանյա Թրամփի կարեկցանքը 648 ուկրաինացի երեխաների հանդեպ, ովքեր զոհվել են հակամարտության ընթացքում և կոչ է արել նրան նույն ջանքերը գործադրել Գազայի երեխաների համար։
-Ֆրանսիա
Ֆրանսիական Le Point ամսագիրը «Մենք պետք է միավորենք մեր ձայները. Էմինե Էրդողանը կոչ է անում Մելանյա Թրամփին աջակցել Գազայի երեխաներին» վերտառությամբ իր զեկույցում նշել է, որ Էրդողանը խնդրել է Թրամփին հանդիպել Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի հետ Գազայում երեխաների իրավիճակի շուրջ։
Զեկույցում ասվում է, որ Էրդողանն այս կոչն արել է Թրամփին ՄԱԿ-ի (ՄԱԿ) զեկույցի հրապարակումից հետո՝ ուշադրություն հրավիրելով Գազայում սովի վրա, և որ «ուզում էր, որ ուկրաինացի երեխաների հանդեպ ցուցաբերվող զգայունությունը Գազայի նկատմամբ նույնպես դրսևորվի»։
Ֆրանսիական «20 րոպե» թերթը «Գազա. Էմինե Էրդողանը կոչ է արել Մելանյա Թրամփին սովամահ անելու պաղեստինցի երեխաներին» վերտառությամբ իր զեկույցում, որ Էրդողանը նշել է, որ Գազայում 18000 երեխա է մահացել երկու տարվա ընթացքում, և որ Թրամփը խնդրել է Նեթանյահուին նամակ ուղարկել՝ վերջ դնելու հումանիտար ճգնաժամին Գազայում՝ հիշեցնելով նրան, որ «այս պաղեստինյան ժողովուրդն ամենից ավելի պատասխանատու է Գազայում»:
Ֆրանսիական «Le Figaro» թերթը հրապարակել է ««Որպես մայր, կին և մարդ». Էմինե Էրդողանը կոչ է արել Մելանյա Թրամփին պաշտպանել Գազայի երեխաների իրավունքները» վերնագրով լրատվական հոդվածը և ներառել է Էրդողանի նամակից հետևյալ արտահայտությունը. «Որպես մայր, կին և մարդ, ես խորապես կիսում եմ Ձեր նամակում արտահայտված զգացմունքները և մաղթում եմ, որ նույն հույսը սերմանեք նաև Գազայի երեխաների համար, ովքեր ծարավ են խաղաղության և անդորրի»։
Գերմանիա
Գերմանական NTV-ի առցանց լրատվական պորտալը «Էրդողանի կինը՝ Մելանյան, հուզիչ նամակ է գրել Թրամփին» վերնագրով լրատվական հաղորդագրության մեջ ներառել է հետևյալ հայտարարությունները.
«Թուրքիայի առաջին տիկին Էմինե Էրդողանը խնդրել է Մելանյա Թրամփին հանդիպել Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի հետ՝ Գազայի հատվածում պաղեստինցի երեխաների անունից, ինչպես որ նա արեց ուկրաինացի երեխաների համար: Թուրքիայի նախագահականի կողմից հրապարակված ԱՄՆ նախագահին ուղղված իր նամակում Էմինե Էրդողանը գրել է. «Ես հավատում եմ, որ պատերազմում կյանքը կորցրած 648 ուկրաինացի երեխաների նկատմամբ Ձեր ցուցաբերած կարեկցանքը կարտացոլվի նաև Գազայի հատվածում, որտեղ երկու տարուց էլ պակաս ժամանակում դաժանորեն սպանվել են 62,000 անմեղ քաղաքացիներ, այդ թվում՝ 18,000 երեխա»:
Գերմանական «Der Spiegel» ամսագիրը հրապարակել է «Էմինե Էրդողանը նամակ է գրել Մելանյա Թրամփին» վերնագրով լրատվական հոդված։ Հոդվածում օգտագործվել են հետևյալ արտահայտությունները.
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի կինը՝ Էմինե Էրդողանը, նամակ է գրել Մելանյա Թրամփին։ Նամակում նա կոչ է արել աջակցել Գազայի երեխաներին։ Էրդողանը հայտարարել է, որ Գազայի հազարավոր երեխաների պատերի մեջ փորագրված «անհայտ երեխա» արտահայտությունը «անուղղելի վերքեր է բացել մեր խղճի մեջ», և կարծում է, որ «պատերազմում իրենց կյանքը կորցրած 648 ուկրաինացի երեխաների հանդեպ ձեր ցուցաբերած նշանակալի կարեկցանքը կարտացոլվի նաև Գազայի հատվածում»։
- Բուլղարիա
Բուլղարիայի պետական BTA լրատվական գործակալության կողմից հրապարակված հաղորդագրության հիման վրա, երկրի ամենամեծ մասնավոր հեռուստաալիքը՝ bTV-ն, հրապարակել է «Զելենսկայից հետո Էմինե Էրդողանը նույնպես նամակ է գրել Մելանյա Թրամփին. «Ցույց տվեք նույն համակրանքը Գազայի նկատմամբ» վերնագրով հաղորդագրությունը»։
bTV-ն իր զեկույցում նշել է. «Թուրքիայի առաջին տիկինը խնդրել է Մելանյա Թրամփին կոչ անել Իսրայելի վարչապետին վերջ դնել Գազայում մարդասիրական ճգնաժամին»։
Բուլղարական «Դնևնիկ» առցանց թերթը նույնպես առանց մեկնաբանության օգտագործել է BTA-ի հաղորդագրությունը: Էմինե Էրդողանի նամակի մասին սոցիալական ցանցերում հրապարակումները հիմնված էին «Անադոլու» գործակալության հաղորդագրության վրա:
- Հունաստան
Էմինե Էրդողանի Մելանյա Թրամփին ուղղված նամակը լայնորեն լուսաբանվել է հունական մամուլում։
«Տո Վիմա» թերթը լուրը հրապարակել է «Էմինե Էրդողանի խնդրանքը Մելանիայից» վերնագրով, ընդգծելով, որ Էրդողանը խնդրել է Մելանիային նույն զգայունությունը ցուցաբերել պաղեստինցի երեխաների նկատմամբ, ինչ որ նա ցուցաբերում է ուկրաինացի երեխաների նկատմամբ։
«EFSYN» թերթը գրել է. «Մինչ Գազայում տեղի են ունենում ցեղասպանություն և մահացու հարձակումներ, Էրդողանը նամակ է ուղարկել Մելանիային Գազայի երեխաների մասին»։
«Kathimerini» թերթը նաև հարակից հոդվածում հայտնել է, որ Էմինե Էրդողանը խնդրել է Մելանիային միջամտել Գազայի երեխաների համար՝ արտահայտելով իր մտահոգությունը Գազայի երեխաների ծանր վիճակի համար։
- Շվեյցարիա
Շվեյցարիական մամուլում լայնորեն լուսաբանվել է նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի կնոջ՝ Էմինե Էրդողանի նամակը, որում նա կոչ էր անում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կնոջը՝ Մելանյա Թրամփին, նույնքան մտահոգություն ցուցաբերել Գազայի մարդասիրական ճգնաժամի նկատմամբ, որքան Ուկրաինայի պատերազմի նկատմամբ
«Swissinfo» կայքը հոդվածը հրապարակել է հետևյալ վերնագրով. «Էրդողանի կինը՝ Էմինե Էրդողանը, դիմել է Մելանյա Թրամփին Գազայում «սպանված» ավելի քան 18,000 երեխաների վերաբերյալ»։
Զեկույցում նշվում է, որ Էմինե Էրդողանը խնդրել է Մելանյա Թրամփին նույնքան մտահոգություն ցուցաբերել Գազայում «դաժանորեն սպանված» ավելի քան 18,000 պաղեստինցի երեխաների նկատմամբ, որքան Ռուսաստանի հետ պատերազմի հետևանքով Ուկրաինայում սպանված երեխաների նկատմամբ։
Շվեյցարիա նահանգում հրատարակվող միակ ազգային թերթը՝ «Blick»-ը, հոդվածը հրապարակել է հետևյալ վերնագրով. «Էմինե Էրդողանը Մելանյա Թրամփից օգնություն է խնդրում Գազայի երեխաների համար»։
Զեկույցում նշվում էր, որ Էմինե Էրդողանը կոչ է արել Մելանյա Թրամփին խոսել Գազայի հատվածի երեխաների մասին։
Ֆրանսալեզու «20 Minuten» թերթը վերնագիրն ընտրել է «Պարոն Էրդողանը դիմել է պարոն Թրամփին Գազայի հատվածի երեխաների անունից» վերնագրով։
Զեկույցում նշվում էր. «Թուրքիայի առաջին տիկինը կոչ արեց իր ամերիկացի գործընկերոջը «խաղաղության» նամակ փոխանցել Բենիամին Նեթանյահուին, ինչպես դա արեց Վլադիմիր Պուտինին»։
Էմինե Էրդողանը նաև նշել է. «Որպես մայր, կին և մարդ, ես անկեղծորեն կիսում եմ ձեր նամակում արտահայտած զգացմունքները և հուսով եմ, որ դուք կարող եք նույն հույսը հաղորդել Գազայի երեխաներին, ովքեր կարոտում են խաղաղություն և հանգստություն»։
- Բելգիա
Բելգիական ֆրանսալեզու La Libre թերթը, հղում անելով Belga-ին, հաղորդել է, որ Էմինե Էրդողանը Մելանի Թրամփին ուղղված նամակում խնդրել է նրան դիմել Նեթանյահուին՝ Գազայի երեխաների համար: Հաղորդման համաձայն՝ Էրդողանը, հիշելով Մելանիա Թրամփի նախկինում ցուցաբերած զգայունությունը Ուկրաինայի պատերազմում կյանքը կորցրած երեխաների նկատմամբ, խնդրել է նմանատիպ մարդասիրական ձայն բարձրացնել նաև Գազայի համար:
Զեգույցում մեջբերվում է Էրդողանի խոսքերը. «Հուսով եմ, որ Ուկրաինայում կյանքը կորցրած 648 երեխաների նկատմամբ ցուցաբերած զգայունությունը կգործի նաև 62,000 խաղաղ բնակիչների, այդ թվում՝ 18,000 երեխաների նկատմամբ, որոնք երկու տարուց էլ պակաս ժամանակում կյանքը կորցրեցին Ղազայում»:
Հիշեցնելով, որ ՄԱԿ-ը պաշտոնապես սով է հայտարարել Գազայում, Էմինե Էրդողանը ընդգծել է, որ Մելանիա Թրամփը կարող է պատմական պատասխանատվություն կրել Գազայի ժողովրդի անունից:
Բելգիայի ֆլամանդերեն լեզվով հանրային հեռարձակող VRT-ն նույնպես անդրադարձել է Belga-ին՝ «Էմինե Էրդողանը նամակ է գրել Մելանյա Թրամփին Գազայի մասին. «Այն վերածվել է մանկական գերեզմանոցի»» վերնագրով։
Հաղորդագրության մեջ շարունակվել է. «Ուկրաինայում երեխաների մասին խոսելուց հետո, Թուրքիայի առաջին տիկին Էմինե Էրդողանը խնդրում է իր ամերիկացի գործընկեր Մելանյա Թրամփին նույնպես խոսել Գազայի հատվածում երեխաների տառապանքների մասին։ Նա այս հարցը բարձրացնում է նամակում։ Արդյո՞ք դա զարմանալի է։ Էմինե Էրդողանը հաճախ է բարձրացնում իր ձայնը (Գազայի հարցի վերաբերյալ)»։
Նամակն ամբողջությամբ նույնպես տեղ գտավ լրահոսում։
- Չեխիա
Չեխական «Բլեսկ» թերթը նույնպես անդրադարձել է այս թեմային «Էրդողանի կինը նամակ է գրել Մելանյա Թրամփին Գազայի երեխաների մասին» վերնագրով։
Հաղորդագրությունում նշվում է, որ Էմինե Էրդողանը գովաբանել է Մելանյա Թրամփի զգայունությունը ուկրաինացի երեխաների նկատմամբ և կոչ է արել նրան նույն հոգատարությունը ցուցաբերել Գազայի երեխաների նկատմամբ, ինչ ուկրաինացի երեխաների նկատմամբ։
- Բոսնիա և Հերցեգովինա, Սերբիա և Չեռնոգորիա
Բոսնիա և Հերցեգովինայի ամենաշատ ընթերցվող լրատվական կայքերից մեկը՝ Klix-ը, լայնորեն լուսաբանել է Էմինե Էրդողանի Գազայից Մելանյա Թրամփին ուղղված նամակը՝ օգտագործելով «Առաջին տիկնանց միջև հաղորդակցություն» վերնագիրը։
Երկրի ամենաշատ ընթերցվող թերթի՝ Dnevni Avaz-ի լրատվական կայքը նույնպես լուսաբանել է Էմինե Էրդողանին՝ հաղորդելով, որ Էրդողանը նամակ է գրել, որտեղ նկարագրել է Գազայում տիրող մարդասիրական ճգնաժամը և այն ուղարկել է Մելանյա Թրամփին։
Սերբիայի Tanjug լրատվական գործակալությունը նույնպես մանրամասն լուսաբանել է Էմինե Էրդողանի Գազայից ուղղված նամակը։
Սերբիայի ամենաշատ ընթերցվող լրատվական կայքերից մեկը՝ Blic-ը, օգտագործել է «Էմինե Էրդողանը խնդրել է Մելանյա Թրամփին մտածել Գազայի երեխաների մասին» վերնագիրը և ներառել է հետևյալ հայտարարությունը. «Էմինե Էրդողանը խնդրել է Մելանյա Թրամփին նամակ գրել Նեթանյահուին, ինչպես նա արել է Պուտինին»։
Չեռնոգորիայի ամենաընթերցվող լրատվական կայքերից մեկը՝ «CDM»-ը, ընդգծել է, որ Էմինե Էրդողանը խնդրել է Մելանյա Թրամփին նույնպես մտածել Գազայի երեխաների մասին։
- Ավստրալիա
Ավստրալիայում գործող 9news լրատվական կայքը նամակի մասին գրել է «Էմինե Էրդողանը կոչ է արել Մելանյա Թրամփին խոսել Գազայի երեխաների մասին» վերնագրով։
Հաղորդագրությունում, որտեղ նշվում է, որ Էմինե Էրդողանը կոչ է արել Մելանյա Թրամփին նույն զգայունությունը ցուցաբերել Գազայի մարդասիրական ճգնաժամի նկատմամբ, ինչպես ցուցաբերել է Ուկրաինայի պատերազմի նկատմամբ, լայնորեն լուսաբանվել է նամակի բովանդակությունը։
- Մալայզիա, Սինգապուր և Բանգլադեշ
Մալայզիական «Free Malaysia Today» լրատվական կայքը ներկայացրել է Էմինե Էրդողանի կոչը՝ ուղղված Մելանյա Թրամփին՝ աջակցելու Գազայի երեխաներին։
Հաղորդագրությունում նշվում է, որ Էմինե Էրդողանը հորդորել է Մելանյա Թրամփին նամակ ուղարկել Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթայահուին՝ կոչ անելով նրան վերջ դնել Գազայի մարդասիրական ճգնաժամին։
Հաղորդագրությունում մեջբերվում է Էմինե Էրդողանի խոսքերը. «Որպես մայր, կին և մարդ, ես խորապես կիսում եմ ձեր նամակում արտահայտված զգացմունքները։ Հուսով եմ, որ դուք նույն հույսը կզարգացնեք Գազայի երեխաների համար, ովքեր ծարավ են խաղաղության և հանգստության»։ Հաղորդագրությունում նաև ընդգծվում է ՄԱԿ-ի կողմից Գազայում սովի մասին հայտարարությունը։
Սինգապուրյան «The Straits Times» լրատվական կայքը նույնպես ներկայացրել է Էմինե Էրդողանի կոչը՝ ուղղված Մելանյա Թրամփին՝ աջակցելու Գազայի երեխաներին։
Հաղորդագրությունում ընդգծվում է ՄԱԿ-ի կողմից Գազայում սովի մասին հայտարարությունը, նշելով. «Էմինե Էրդողանը շեշտել է Պաղեստինի համաշխարհային ճանաչումը՝ ազդարարելով, որ Մելանյա Թրամփի կոչը պատմական առաքելություն կլինի»։
Բանգլադեշի պաշտոնական լրատվական գործակալությունը՝ «Բանգլադեշ Սանգբադ Սանգսթհա»-ն (BSS), նամակի մանրամասները ներառել է «Էրդողանի կինը (Էմինե Էրդողանը) կոչ է արել Մելանյա Թրամփին խոսել Գազայի երեխաների անունից» վերնագրով հաղորդագրության մեջ։
Հաղորդագրությունում Էմինե Էրդողանի նամակում ասվում է. «Ես հավատում եմ, որ դուք ավելի մեծ զգայունություն կցուցաբերեք պատերազմում կյանքը կորցրած 648 ուկրաինացի երեխաների նկատմամբ, և դուք նաև ավելի մեծ մտահոգություն կցուցաբերեք Գազայի նկատմամբ, որտեղ վերջին երկու տարիների ընթացքում դաժանորեն կոտորվել է 62,000 անմեղ քաղաքացի, որոնցից 18,000-ը երեխաներ էին»։
- Պակիստան, Հնդկաստան և Ճապոնիա
Պակիստանյան «Dawn» թերթը որպես վերնագիր ներկայացրել է Էմինե Էրդողանի կոչը՝ ուղղված Մելանյա Թրամփին՝ խոսելու Գազայի մասին: Հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ Էմինե Էրդողանի նամակը վերաբերում է Մելանյա Թրամփի կողմից Վլադիմիր Պուտինին ուղղված նամակին՝ Ուկրաինայում և Ռուսաստանում երեխաների վերաբերյալ:
Հաղորդագրության մեջ ներառված է Էմինե Էրդողանի հայտարարությունը. «Այս օրերին, երբ աշխարհը ապրում է ընդհանուր զարթոնք, և Պաղեստինի ճանաչումը դարձել է համաշխարհային կամք, ես կարծում եմ, որ ձեր կոչը Գազայի անունից կլինի նաև պաղեստինյան ժողովրդի առջև պատմական պարտականության կատարում»:
Հնդկաստանում գործող «Times of India» լրատվական կայքը վերնագրել է. «Խոսեք նաև Գազայի երեխաների համար. Թուրքիայի առաջին տիկինը նամակ է գրում Մելանյա Թրամփին, ով նամակ է ուղարկել Պուտինին»:
Նամակը մանրամասնող հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ Էմինե Էրդողանը կոչ է արել Մելանյա Թրամփին ցուցաբերել նույն զգայունությունը Գազայի նկատմամբ, ինչ Ուկրաինայի նկատմամբ:
Ճապոնիայում գործող «Japan Today» լրատվական կայքը նույնպես անդրադարձել է Էմինե Էրդողանի կողմից Մելանյա Թրամփին ուղղված զանգին:
- Քաթար
Էմինե Էրդողանի նամակը լայնորեն լուսաբանվեց Մերձավոր Արևելքի լրատվամիջոցներում։
Քաթարում գործող «Ալ Ջազիրա», «Ալ Ջազիրա Մուբաշեր» և «Ալ Ջազիրա» արաբական հեռուստաալիքները լայնորեն լուսաբանեցին Էմինե Էրդողանի նամակը Մելանյա Թրամփին։
«Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի կնոջից՝ Էմինե Էրդողանից, Մելանյա Թրամփին. բարձրացրեք ձեր ձայնը Գազայի երեխաների համար» վերնագրով լրատվական հաղորդագրությունը հաղորդում է, որ Էրդողանը կոչ է արել Մելանյա Թրամփին ցուցաբերել նույն զգայունությունը, ինչ ցուցաբերել է Ուկրաինայի երեխաների նկատմամբ՝ Գազայում ապրող երեխաների համար։
Քաթարի առաջատար «Ալ-Արաբի ալ-Ջադիդ» թերթը նույնպես հրապարակել է լուրը «Էմինե Էրդողանի կոչը Մելանյա Թրամփին՝ Գազայի համար» վերնագրով։ Հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ Էրդողանը ուշադրություն է հրավիրել Իսրայելի հարձակումների և շրջափակումների տակ գոյատևելու համար պայքարող երեխաների վրա։
Սաուդյան Արաբիա
Մեծ Բրիտանիայում հրատարակվող արաբական «Աշարք ալ-Աուսաթ» թերթը հրապարակել է Էմինե Էրդողանի նամակը իր ընթերցողներին՝ «Թուրքիայի նախագահի կինը դիմում է Թրամփի կնոջը՝ Գազայում երեխաների համար» վերնագրով։ Հոդվածում ընդգծվում է Էրդողանի ուշադրությունը Գազայում տիրող մարդասիրական իրավիճակի վրա։
- Միացյալ Արաբական Էմիրություններ
ԱՄԷ-ում գործող Sky News Arabia հեռուստաալիքը նամակը հեռարձակել է «Էմինե Էրդողանի կոչը՝ ուշադրություն հրավիրելու Գազայի երեխաների վրա» վերնագրով։ Հեռուստաալիքը ընդգծել է նամակում նշված այն պնդումները, որ Մելանյա Թրամփի կողմից Ուկրաինայի երեխաների նկատմամբ ցուցաբերված զգայունությունը պետք է կիրառվի նաև Գազայի երեխաների նկատմամբ։
- Իսրայել
Իսրայելական «Մաարիվ» թերթը իր ընթերցողներին է ներկայացրել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի կնոջ՝ Էմինե Էրդողանի նամակը Մելանյա Թրամփին՝ «Էրդողանի կնոջից Սպիտակ տանը նախագահի կնոջը. ճնշում գործադրեք Նեթանյահուի վրա» վերնագրով հոդվածով։
Հոդվածում նշվում է, որ Էմինե Էրդողանը խնդրել է Մելանյա Թրամփին ճնշում գործադրել Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի վրա՝ Գազայի երեխաների անունից։
Հաղորդագրությունում նշվում է, որ Էրդողանը խնդրել է Մելանյա Թրամփին կրկնել այս ամսվա սկզբին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ուղղված կոչը՝ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի երեխաների վերաբերյալ։ Նամակում ասվում էր. «Ես կարծում եմ, որ 648 ուկրաինացի երեխաների նկատմամբ Ձեր ցուցաբերած զգալի մտահոգությունը կարտացոլվի նաև Գազայում»։
Իր նամակում Էմինե Էրդողանը նշել է. «Այս օրերին, երբ աշխարհը ապրում է կոլեկտիվ զարթոնք, և Պաղեստինի ճանաչումը դարձել է համաշխարհային ցանկություն, ես կարծում եմ, որ Գազայի անունից Ձեր կոչը կլինի պաղեստինյան ժողովրդի նկատմամբ պատմական պարտականության կատարումը»։
Միևնույն ժամանակ, «Եդիոթ Ահրոնոտ» թերթը հաղորդել է. «Նամակ Պուտինին, Էրդողանի կնոջ խնդրանքը Մելանիային. նամակ ուղարկեք նաև Նեթանյահուին», նշելով, որ Էմինե Էրդողանը խնդրել է Մելանիա Թրամփին նմանատիպ կոչ անել Նեթանյահուին՝ Գազայի երեխաների անունից, ինչպես նա արել էր Ռուսաստանի նախագահին ուղղված իր նամակում։
Հաղորդագրությունում նաև ներառված է նամակի հետևյալ արտահայտությունը. «Մենք կորցրածների համար արդեն շատ ուշ է, բայց մեկ միլիոնից ավելի մարդկանց համար դեռ հնարավորություն կա»։
- Պաղեստին
Պաղեստինյան «Ալքուդս Ալարաբի», «Քուդս ալ-Իհբարիյա», «Շեհաբ գործակալությունը» և «Ալհադաթ» թերթերը լայնորեն լուսաբանել են Էմինե Էրդողանի նամակը: Հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ Էրդողանը շեշտել է, որ «Գազայի երեխաները զրկվում են նույնիսկ իրենց ամենահիմնական իրավունքներից»:
- Եգիպտոս
Եգիպտոսում գործող «ԱլԳհադ» հեռուստաընկերությունը նամակը հեռարձակել է «Թուրքիայի նախագահի կնոջից Մելանյա Թրամփին. գործողություններ ձեռնարկեք նաև Գազայի երեխաների համար» վերնագրով:
- Լիբանան
Լիբանանի պաշտոնական NNA լրատվական գործակալությունը Էմինե Էրդողանի նամակը տեղադրել է իր կայքում:
«Էմինե Էրդողանը կոչ է արել Մելանյա Թրամփին ուղերձ հղել Գազայի երեխաների մասին» վերնագրով հաղորդագրությունը ներառում էր նրա նամակում հայտարարություններ, որոնցում նա հիշում էր Մելանյա Թրամփի ցուցաբերած զգայունությունը Ուկրաինայում երեխաների նկատմամբ և կոչ էր անում նրան նույն զգայունությունը ցուցաբերել Իսրայելի բանակի կողմից շրջափակման տակ գտնվող Գազայում պատերազմական պայմաններում ապրող երեխաների նկատմամբ:
Էմինե Էրդողանի նամակը Մելենիա Թրամփին հրապարակվել է լիբանանյան մամուլի կողմից MTV հեռուստաալիքի կայքում:
MTV-ն իր կայքում տեղադրել է Էրդողանի նամակը՝ «Էրդողանի կնոջից Թրամփի կնոջը. Հուսով եմ՝ դուք նույն հույսը կտաք Գազայի երեխաներին» վերնագրով։
MTV-ն հաղորդել է, որ Էրդողանը կոչ է արել Թրամփին նույն ուղերձը հղել Գազայի պաղեստինցի երեխաներին, ինչ ուկրաինացի երեխաներին։
Լիբանանի առաջատար լրատվական կայքը՝ «Լիբանանի բանավեճը», նույնպես հրապարակել է Էրդողանի նամակը՝ «Ցույց տվեք նույն զգայունությունը Գազայի երեխաների նկատմամբ» վերնագրով։ Ռեպորտաժում ընդգծվել է Էրդողանի մարդասիրական կոչը։
- Մարոկկո
Մարոկկոյի «Իստիկլալ» թերթը նամակը հրապարակել է «Թուրքիայի նախագահի կինը Գազայի վերաբերյալ ուղերձ է հղել Թրամփի կնոջը» վերնագրով։ Հաղորդագրությունում նշվում է, որ Էրդողանը ընդգծել է Գազայի երեխաների դժվարությունները։
- Իրան
Նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի կնոջ՝ Էմինե Էրդողանի կողմից ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կնոջը՝ Մելանյա Թրամփին ուղղված նամակը, որտեղ անտեսվում էր Գազայի իրավիճակը և հիշատակվում Ուկրաինայում պատերազմից տուժած երեխաները, լայնորեն լուսաբանվեց Իրանի պաշտոնական և կիսապաշտոնական լրատվամիջոցներում։
Երկրի լրատվամիջոցներում այս հարցի վերաբերյալ հաղորդագրությունները, որպես կանոն, Էմինե Էրդողանին ներկայացնում էին որպես Մելանյային հիշեցնող՝ զգայուն լինել Գազայի, ինչպես նաև Ուկրաինայում մարդասիրական ճգնաժամի նկատմամբ։
Իրանի պաշտոնական լրատվական գործակալությունը՝ IRNA-ն, հրապարակել է Էմինե Էրդողանի Մելանյա Թրամփին ուղղված նամակի մասին լուրը՝ «Էրդողանի կինը՝ Մելանյա Թրամփ. «Գազայի երեխաները արժանի են երջանկության, ինչպես ուկրաինացի երեխաները» վերնագրով»։
Հաղորդագրությունում նշվում էր. «ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կնոջը՝ Մելանյա Թրամփին ուղղված պաշտոնական նամակում Էմինե Էրդողանը խնդրել է նրան նույն կարեկցանքն ու զգայունությունը ցուցաբերել Գազայի ծանր իրավիճակի և պաղեստինցի երեխաների նկատմամբ, ինչպես ցուցաբերում է Ուկրաինայի մարդասիրական ճգնաժամի և այս երկրի երեխաների նկատմամբ»։
Էրդողանի նամակը մանրամասնող հաղորդագրությունը շեշտում էր, որ Էմինե Էրդողանը կոչ էր արել Մելանիային. «Գազայում կյանքը կորցրած 18,885 երեխաների և նորածինների ճակատագրի վերաբերյալ գործողություններ ձեռնարկելու համար դեռ ուշ է, բայց դեռ կա հնարավորություն փրկելու մեկ միլիոնից ավելի կենդանի մնացած Գազայի երեխաներին»։
Երկրի հայտնի թերթերից մեկը՝ «İttilaat»-ը, հրապարակել է Էմինե Էրդողանի նամակի համապարփակ հոդվածը՝ «Էրդողանի կնոջը՝ Մելանյա Թրամփին. «Գազայի երեխաները նման են ուկրաինացի երեխաների» վերնագրով»։ Հաղորդագրության մեջ նշվում էր. «Թուրքիայի առաջին տիկինը խնդրել է ԱՄՆ առաջին տիկնոջը կարեկցանք ցուցաբերել Գազայի մարդասիրական ճգնաժամի նկատմամբ, ինչպես Ուկրաինայում»։
Կիսապաշտոնական Ուսանողական լրատվական ցանցը (SNN) նույնպես անդրադարձել է Էմինե Էրդողանի նամակին։ «Էրդողանի կինը նամակ է ուղարկում Մելանյա Թրամփին. Ուշադրություն դարձրեք պաղեստինցի երեխաների տառապանքներին» վերնագրով հաղորդագրությունը շարունակում էր. «Թուրքիայի առաջին տիկինը նամակ է գրել Մելանյա Թրամփին՝ խնդրելով նրան նույն կարեկցանքը ցուցաբերել Գազայի մարդասիրական իրավիճակի նկատմամբ, ինչպես դա արեց Ուկրաինայի պատերազմի ժամանակ»։
Իրանի կիսապաշտոնական ուսանողական լրատվական գործակալությունը (ISNA) նույնպես նամակը հրապարակել է «Էմինե Էրդողանի խնդրանքը Մելանյա Թրամփին՝ Գազայի վերաբերյալ» վերնագրով։ Էրդողանի նամակի մանրամասները ներկայացնող հաղորդագրության մեջ նշվում է. «Թուրքիայի նախագահի կինը կապ է հաստատել Իսրայելի վարչապետի հետ և կոչ է արել ԱՄՆ նախագահի կնոջը դիրքորոշում հայտնել Գազայում երեխաների իրավիճակի վերաբերյալ»։
Պետական հեռուստատեսության դուստր ձեռնարկություն՝ Երիտասարդ լրագրողների ակումբը (YJC), հրապարակել է իր կայքը։ Լուրը հրապարակվել է «Էրդողանի կնոջ նամակը Մելանյա Թրամփին. ուշադրություն դարձրեք պաղեստինցի երեխաների տառապանքներին» վերնագրով։
- Ռուսաստան
Ռուսական լրատվամիջոցները մանրամասնորեն լուսաբանել են նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի կնոջ՝ Էմինե Էրդողանի նամակը, որը նա ուղարկել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կնոջը՝ Մելանյա Թրամփին՝ Գազայում երեխաների վերաբերյալ։
Ռուսական TASS լրատվական գործակալությունը՝ «Էմինե Էրդողանը կոչ է արել Մելանյա Թրամփին բացահայտ խոսել Գազայում երեխաների իրավիճակի մասին» վերնագրի ներքո, ընդգծել է, որ նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը խնդրել է իր կնոջը՝ Էմինե Էրդողանին, բարձրացնել Գազայում երեխաների իրավիճակի հարցը։
RIA լրատվական գործակալությունը՝ «Էրդողանի կինը խնդրել է Մելանյա Թրամփին նամակ գրել Նեթանյահուին» վերնագրի ներքո, հայտնել է, որ Էմինե Էրդողանը խնդրել է Թրամփի կնոջը կոչ անել Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուին՝ դադարեցնելու Գազայի վրա հարձակումը, որը խլել է ավելի քան 18,000 երեխայի կյանք։
«Կոմերսանտ» թերթը Էմինե Էրդողանի նամակի մասին գրել է «Էրդողանի կինը կոչ է արել Մելանյա Թրամփին աջակցել Գազայի երեխաներին, ինչպես դա անում է Ուկրաինայի երեխաների հետ» վերնագրի ներքո։ Հոդվածում նշվում էր, որ Էմինե Էրդողանը կոչ է արել Մելանյա Թրամփին նույն հոգատարությունը ցուցաբերել Գազայի հատվածի երեխաների նկատմամբ, ինչ պատերազմից տուժած ուկրաինացի երեխաների նկատմամբ։
«Իզվեստիա» թերթը իր «Էմինե Էրդողանը կոչ է արել Մելանյա Թրամփին միջամտել Գազայի հատվածում երեխաների ճակատագրին» վերնագրով հոդվածում մեջբերել է Էրդողանի խոսքերը. «Մենք դեռ հնարավորություն ունենք Գազայի հատվածում ողջ մնացած մեկ միլիոնից ավելի երեխաների համար։ Ժամանակը եկել է»։
«Ռոսիսկայա գազետա»-ի հաղորդագրությունում նշվում է, որ Էմինե Էրդողանը ոգեշնչվել է Մելանյա Թրամփի՝ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ուղղված նամակով։
«Վզգլյադ» թերթը նույնպես նամակի մասին լուրը կիսել է իր ընթերցողների հետ՝ նշելով. «Էրդողանի կինը դիմել է Մելանյա Թրամփին ազայի երեխաների հարցով»։
Զեգույցում նշվում էր, որ Էմինե Էրդողանը նամակ է ուղարկել Մելանյա Թրամփին՝ խնդրելով նրան ուշադրություն հրավիրել Գազայում երեխաների իրավիճակի վրա և ելույթ ունենալ։
- Ադրբեջան
Ադրբեջանական լրատվամիջոցները լայնորեն լուսաբանել են Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի կնոջ՝ Էմինե Էրդողանի նամակը ԱՄՆ առաջին տիկին Մելանյա Թրամփին։
«Qafqazinfo» լրատվական պորտալը հաղորդել է, որ Էմինե Էրդողանը կոչ է արել Մելանյա Թրամփին նույն զգայունությունը ցուցաբերել Ուկրաինայի պատերազմի նկատմամբ՝ Գազայի մարդասիրական ճգնաժամի հարցում։
«Ենի Մուսավաթ» թերթը ընդգծել է նամակի հետևյալ արտահայտությունը. «Ես հավատում եմ, որ այն կարեկցանքը, որը դուք ցուցաբերել եք 648 ուկրաինացի երեխաների նկատմամբ, կցուցաբերվի նաև Գազայի երեխաներին։ Որովհետև վերջին երկու տարիների ընթացքում 62,000 անմեղ քաղաքացիական անձինք, այդ թվում՝ 18,000 երեխա, դաժանորեն սպանվել են»։
«Report» լրատվական գործակալությունը հաղորդել է, որ Էմինե Էրդողանը ոգեշնչվել է Մելանյա Թրամփի՝ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ուղղված նամակով։ Գործակալությունը նաև նշել է, որ Էրդողանը կոչ է արել կապ հաստատել Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի հետ։
Ադրբեջանական լրատվամիջոցները Էմինե Էրդողանի նամակը մեկնաբանել են որպես մարդասիրական կոչ, որը ուշադրություն է հրավիրում Գազայի երեխաների ծանր վիճակի վրա։
- Ղազախստան
Ղազախստանի պետական լրատվական գործակալությունը՝ «Կազինֆորմ»-ը, հրապարակել է «Էմինե Էրդողանը նամակ է ուղարկել Մելանյա Թրամփին» վերնագրով հաղորդագրություն։ «Անադոլու» գործակալությանը հղում անելով՝ հաղորդագրությունում նշվում է, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի կինը՝ Էմինե Էրդողանը, նամակ է ուղարկել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կնոջը՝ Մելանյա Թրամփին՝ կոչ անելով նրան նույն զգայունությունը ցուցաբերել Գազայի մարդասիրական ճգնաժամի նկատմամբ, ինչ Ուկրաինայի հակամարտության նկատմամբ։
Հաղորդագրությունում նաև ներառվել է Էմինե Էրդողանի կողմից գրված նամակի լուսանկարը։