Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը երկուշաբթի օրը Բիթլիսի Ահլաթ քաղաքում մասնակցել է Աղեղնավորների հիմնադրամի կողմից կազմակերպված միջոցառումներին, որոնք նվիրված էին Մալազգիրթի հաղթանակի 954-ամյակին։
Իր բացման խոսքում նախագահ Էրդողանն ասաց, որ հաղթանակը կարևոր շրջադարձային պահ էր, որը որոշեց Թուրքիայի ճակատագիրը։
«Մալազգիրթի հաղթանակը, որը նվաճվեց ուղիղ 954 տարի առաջ՝ 1071 թվականի օգոստոսի 26-ին, սուլթան Ալփ Արսլանի գլխավորությամբ, փոխեց մեր պատմության ընթացքը։ Այս հաղթանակով թուրք ազգը ցույց տվեց Անատոլիան իր հավերժական հայրենիքը դարձնելու իր կամքը և դրեց իր խոր արմատներ ունեցող գոյության հիմքը, որը տևել է հազար տարի», - ասաց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։
1071 թվականի օգոստոսի 26-ին սելջուկները հաղթեցին բյուզանդական ավելի մեծ ուժերին՝ Անատոլիան բացելով թուրքական երկարատև կառավարման համար։
Այս ճակատամարտի տարեդարձը, որը խորհրդանշում է թուրքական դիմադրողականությունը, համապատասխանում է Թուրքիայի ահաբեկչությունից զերծ նախաձեռնությանը, որն ուղղված է PKK ահաբեկչական կազմակերպության սպառնալիքի վերացմանը, որը երկար ժամանակ տանջել է այն շրջանները, որտեղ սելջուկները մի ժամանակ պատրաստվում էին մարտի։
«Այսօր մեր ամենակարևոր պարտականությունն է կենդանի պահել Մալազգիրթի ոգին և փոխանցել այս սրբազան ժառանգությունը ապագա սերունդներին։ Որովհետև Մալազգիրթը պարզապես ճակատամարտ չէր, այլ մեր ազգի հազարամյա եղբայրության, հայրենիքի սիրո և համակեցության կամքի խորհրդանիշ», - ասաց նախագահ Էրդողանը։
Երկուշաբթի օրը նախագահ Էրդողանը նաև ղեկավարեց Բիթլիս նահանգի Ահլաթ քաղաքում՝ նորաբաց նախագահական համալիրում՝ Անկարայից դուրս առաջին ժամանակակից նախագահական գրասենյակում, տեղի ունեցած նախագահական նիստը։
Ահլաթը ծառայել է որպես սելջուկյան բանակի մեկնակետ՝ Մալազգիրթի ճակատամարտից առաջ, որը գտնվում է այսօրվա Մուշ նահանգում։
«Այս առիթով իմ ամենաանկեղծ շնորհավորանքներն եմ հղում մեր ազնիվ ազգին՝ օգոստոսի 26-ի Մալազգիրթի հաղթանակի տարեդարձի կապակցությամբ», - ասաց նախագահ Էրդողանը։
Անկախության պատերազմի կարևորագույն ճակատամարտերը տեղի ունեցան օգոստոսին, ինչի պատճառով ամիսը ոչ պաշտոնական անվանում ստացավ «հաղթանակների ամիս», իսկ օգոստոսի 30-ը երկրում պաշտոնապես նշվում է որպես Հաղթանակի օր։