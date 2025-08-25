Թուրքական պաշտպանական համակարգը՝ «Şimşek» բարձր արագությամբ թիրախային անօդաչու թռչող սարքերի համակարգը, հաջողությամբ փորձարկվել է։
Իր կայծակնային հրթիռային օժանդակությամբ թռիչքի (RATO) համակարգի շնորհիվ «Şimşek» առաջին անգամ թռիչք է կատարել գետնից և ստացել է թիրախային ինքնաթիռներում և կամիկաձե տեսակով օգտագործելու հնարավորություն, թուրքական «NSosyal» սոցցանում հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանական արդյունաբերության քարտուղարության ղեկավար Հալուկ Գորգյունը։
«Մեր պաշտպանական արդյունաբերությունը իր զինանոցին ավելացրել է ևս մեկ կարևոր հնարավորություն», - ասաց Հալուկ Գորգյունը։
«Այս քայլը ազգային հնարավորություններով մշակված տեխնոլոգիաների կոնկրետ ցուցադրություն է, որը բարձրացնում է Թուրքիայի գործառնական ճկունությունը և ամրապնդում դրա զսպման կարողությունները։ Մենք շարունակում ենք մեր ուղին՝ ապագա պաշտպանական կարիքների համար նորարարական լուծումներ ստեղծելու մեր հանձնառությամբ», - ասաց Հալուկ Գորգյունը։
Նա նաև շնորհակալություն հայտնեց «Թուրքական աէրոտիեզերական արդյունաբերություն» (կամ TUSAŞ) ընկերությանը, որը մշակել է «Şimşek»-ը։